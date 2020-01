Selskabsmeddelelse

Nr. 04/2020









København, 29. januar 2020









Storaktionærmeddelelse i henhold til § 30 & 38 i lov om kapitalmarkeder m.v.

På vegne af Ankjer Invest ApS, skal det hermed i henhold til § 30 & 38 i lov om kapitalmarkeder m.v. og bekendtgørelse om storaktionærer meddeles, at Ankjer Invest ApS 's samlede aktiebeholdning i Dalhoff Larsen & Horneman A/S, efter gennemførslen af salg af aktier den 28. januar 2020, nu udgør 0,00 % af aktiekapitalen og 0,00 % af de samlede stemmerettigheder i Dalhoff Larsen & Horneman A/S.

For yderligere information vedrørende selskabsmeddelelsen, kontakt:

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon 28 12 66 09.

