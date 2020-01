Det kan oplyses, at der i perioden fra 29. januar kl. ca. 09.45 til 29. januar ca. kl. 13.45 har været fejl i indre værdi i afdelingen Globale Aktier, samt Globale Aktier akk. Fejlen har gjort at afdelingernes indre værdi har været undervurderet med henholdsvis 1,51 % og 1,42 %.



Afsluttende kan det oplyses, at børsmæglerforeningen er orienteret herom. Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til afdelingsdirektør Lars Aasand, tlf. 44 55 86 87.



Med venlig hilsen



Kapitalforeningen BLS-Invest