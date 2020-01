Bollène, le 29 janvier 2020 – 18 : 30 (CET

Chiffre d’affaires du 2ème semestre 2019

Chiffre d’affaires 2019

Chiffre d’affaires 2019 à 31,79 millions d’euros, en ligne avec les prévisions

Bonne performance annuelle globale pour les entités américaines

Croissance significative au cours du second semestre 2019

Réorganisation d’Egide SA achevée au cours du 2 ème semestre

Croissance de l’activité en 2020 prévue dans toutes les unités.

Le chiffre d’affaires consolidé non audité du groupe Egide s’établit en légère croissance à 31,79 millions d’euros en 2019, en ligne avec les prévisions publiées au moment de la publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2019. Les ventes libellées en dollars représentent désormais 62% du chiffre d'affaires total du groupe.

Le chiffre d’affaires du 2nd semestre s’est élevé à 16,92 millions d’euros, en hausse de 13,8% par rapport au semestre précédent et en hausse de 9,3% par rapport au 2ème semestre 2018 à taux de change réel (5,8% à taux de change constant).

ACTIVITE PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

En Millions d’euros



S2

2018 S1

2019 S2 2019* S à S Var.%



YoY Var.% Var. à base C.% ** FY 2018 FY 2019*



YoY Var.%



Var. à base C.% Egide SA 6,75 5,39 6,70 24,3% -0,7% 24,3% 14,38 12,09 -15,9% -15,9% Egide USA 4,55 5,01 6,33 26,3% 31,8% 25,2% 8,42 11,34 34,7 27,6% Santier 4,18 4,47 3,89 -13,0% -11,8% -13,8% 8,93 8,36 -6,4% -11,3% Group 15,48 14,87 16,92 13,8% 5,8% 13,2% 31,73 31,79 0,2% -3,1%

* non audité ** Variation à base comparable (A taux de change constant)

S à S : Comparaison de semestre à semestre – YoY : Comparaison d’année à année

Le second semestre a connu une nette amélioration avec une croissance de 13,8 % de l'activité, comme annoncé précédemment. L'environnement difficile dans lequel évoluait Egide SA au premier semestre 2019 a eu un impact sur le chiffre d'affaires 2019 du groupe. Santier a été impacté en S2 2019 par l'annulation de deux systèmes de radar par l'industrie de la défense américaine. Egide USA poursuit sa croissance sur le marché de la puissance, en utilisant à la fois des composants GTMS et HTCC.

Pour information, la parité Moyenne euro/dollar en 2019 était de 1,12, contre1,18 en 2018.

Ainsi les filiales américaines ont vu leurs revenus augmenter de 7,6 % en dollars américains.

Les prises de commandes pour l'année se sont élevées à 34,8 millions d'euros, soit un ratio book-to-bill ((prises de commandes sur chiffre d’affaires) de 1,09.

Réorganisation d’Egide SA

La réorganisation d’Egide SA s’est achevée en décembre 2019, avec le transfert à Bollène et la modernisation de l’activité d’usinage graphite et de la céramique ainsi que des services administratifs (achats, comptabilité et marketing).

Lancée en juillet 2019, cette restructuration s’est accompagnée d’une évolution majeure des services administratifs et financiers, dirigés par Luc Ardon, récemment nommé Directeur Administratif et Financier.

Le plan de réorganisation vise à aligner les coûts sur les prévisions de chiffre d’affaires actuels et à optimiser les opérations d'Egide SA. L'essentiel de son impact opérationnel devrait se faire sentir à partir du premier trimestre 2020.

ACTIVITE PAR APPLICATION

En Millions d’euros S1 2019 S2 2019* Var. % FY 2018 FY 2019* Var. % Var.à Base c. % ** Puissance 4,29 4,11 -3,2% 6,05 8,40 38,8% 32,1% Hyperfréquence 2,01 3,24 61,2% 6,15 5,25 -14,6% -18,0% Optronique 2,78 2,01 -27,7% 5,62 4,79 -14,8% -17,3% Imagerie Therm. 4,22 5,03 19,2% 10,44 9,25 -11,4% -12,5% Autres 1,57 2,53 68,7% 3,47 4,10 18,2% 13,3% Group 14,87 16,92 13,8% 31,73 31,79 0,2% -3,1%

* non audité ** Variation à base comparable (A taux de change constant)

S à S : Comparaison de semestre à semestre – YoY : Comparaison d’année à année

Imagerie Thermique

La baisse des ventes en 2019 par rapport à 2018 est principalement due à une diminution de l'activité de deux clients importants en Europe et au Moyen-Orient, qui a été partiellement compensée par de nouveaux clients en Asie. Ces deux clients ont retrouvé un niveau d’activité correct au cours du S2, et cela se poursuivra en 2020. Ce marché est stable aux États-Unis avec les clients actuels, et les équipent travaillent actuellement pour qualifier Egide USA sur plusieurs nouveaux programmes et développer le portefeuille client. Les équipes techniques et opérationnelles d'Egide sont mobilisées pour gagner en productivité afin d'augmenter notre part de marché sur ce segment applicatif.

Hyperfréquence

Le repli de cette activité en 2019 provient tant des Etats-Unis que de l'Europe, pour beaucoup de nos clients. Tout au long de l'année, nous avons constaté une reprise progressive de la demande pour ces produits, et le carnet de commandes indique que cela se poursuivra en 2020. Les investissements réalisés en 2018 et 2019 ont permis de fournir de nouveaux équipements permettant d'offrir à nos clients des solutions de meilleure qualité et plus compétitives.

Puissance

La demande de produits de puissance chez Egide USA a augmenté de façon spectaculaire, due à la croissance importante de la demande chez deux de nos principaux clients sur ce marché applicatif. En 2020, la demande se rationalisera et devrait revenir à la normale.

Optronique

Cette activité a été fortement touchée par la réorganisation du plus gros client de Santier, qui a notamment entraîné une relocalisation partielle de ses installations. Cela a entraîné une baisse de plus de 50 % du chiffre d'affaires de ce client en 2019. Un nouveau contrat est actuellement en cours de négociation afin de garantir notre part de marché.

Le chiffre d'affaires d'Egide SA et d’Egide USA sur ce segment de marché est par ailleurs stable en 2019. Egide continuera à fournir des solutions de haute technologie aux programmes émergents en travaillant avec les équipes techniques de nos principaux clients.



Autres

L'augmentation de l'activité sur ce segment de marché provient principalement de l'offre de nouveaux produits pour de nouveaux clients. L'objectif est de saisir ces nouvelles opportunités et les transformer en croissance pérenne pour le Groupe dans les années à venir.

PERSPECTIVES

Pour 2020, le groupe prévoit une croissance de l'activité pour ses trois divisions. Le carnet de commandes de la société à fin 2019 a augmenté de 3,1 millions d'euros (comparé à la fin de l'année 2018). L'équipe HTCC de Cambridge travaille en collaboration avec l'équipe technique de Bollène pour améliorer ses procédés céramiques. Cela devrait lui permettre d'élargir son offre de produits à l'image de ce qu’elle a su accomplir dans le domaine de l'imagerie thermique. La réorganisation en France a permis à Egide SA d'apporter des changements à son organisation commerciale. Le renouvellement du portefeuille clients et le nombre de projets pour lesquels Egide est sollicité, ont connu une croissance significative en 2019 et cette tendance devrait se poursuivre en 2020.

CALENDRIER FINANCIER

Fin mars 2020 : Résultats annuels 2019.

