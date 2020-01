MONTRÉAL, 30 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux d’être reconnu comme l’un des meilleurs employeurs de Montréal en 2020 pour la quatrième année consécutive, par l’organisation Canada’s Top 100 Employers.



« Nous sommes heureux de faire à nouveau l’objet de cet honneur », a déclaré Dorothea Klein, première vice-présidente et chef Ressources humaines, qui s’est jointe au CN en décembre 2019. « J’ai emménagé à Montréal tout dernièrement, et je suis fière de constater la reconnaissance reçue dans la ville où le CN a son siège social ainsi que celle manifestée par le CN à ses employés et aux communautés dans lesquelles ils œuvrent et vivent ».

La région métropolitaine de Montréal comprend une bonne partie des effectifs de la Compagnie. Plus de 3 000 membres de son personnel travaillent à Montréal, soit au siège social du centre-ville, soit dans l’une des nombreuses installations de la région.

Pour être nommée l’un des meilleurs employeurs de Montréal, une entreprise doit offrir à son personnel d’excellentes conditions de travail et d’excellents avantages sociaux. Les gagnants de cette année ont été annoncés le 30 janvier 2020 dans un magazine commémoratif publié dans le journal montréalais The Gazette.

Le profil en ligne du CN présente certaines des raisons pour lesquelles il a été choisi comme gagnant, notamment l’accès gratuit à une installation de conditionnement physique au siège social, un régime d’achat d’actions à l’intention des employés et la Caisse de bienfaisance des employés et des retraités, qui a permis de recueillir plus de 17,1 M$ sur 10 ans pour des organismes de bienfaisance canadiens, ainsi que le programme Cheminots du CN dans la collectivité, qui remet des dons aux organismes sans but lucratif pour lesquels le personnel fait du bénévolat.

Récemment, le CN a aussi été honoré comme l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2020. La compétition des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui en est à sa vingtième année, évalue les employeurs du pays qui offrent des milieux de travail exceptionnels à leur personnel.

Véritable pilier de l’économie, le CN compte sur une équipe de cheminots qui transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord.

