BÖRSITEADE

31.01.2020

Inbank AS

Inbank müüs 100% osaluse Inbank Liising AS-is

Inbank AS müüs 100%-lise osaluse tütarettevõttes Inbank Liising AS finantsteenuseid pakkuvale ettevõttele Finora Capital AS-ile. Poolte kokkuleppel on tehingu hind konfidentsiaalne.

Inbank Liising asutati 2016. aastal eesmärgiga pakkuda kasutusrendi täisteenust väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis hõlmab äriks vajalike seadmete liisimist, hooldust ja kindlustamist. Eelmisel aastal ulatus Inbank Liisingu laenuportfell 2,6 miljoni euroni.

Osaluse võõrandamine Inbank Liising AS-is ei oma olulist mõju Inbank AS majandustegevusele.

Finora Capital on Eesti kapitalil põhinev paindlikke ja soodsaid rahastamise võimalusi pakkuv ettevõte, kelle peamiseks sihtrühmaks on väikeettevõtted. Finora Capitali tooted on laen kinnisvara tagatisel, mikrolaenud ettevõtetele, faktooring ja käendused.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 1750 aktiivset koostööpartnerit ja 550 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.



