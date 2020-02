COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 3 Février 2020





EXEL Industries finalise l’acquisition de la société Eisenmann Intec en Allemagne

Paris, le 3 février 2020 – EXEL Industries a finalisé ce jour l’acquisition de 100% de la société Allemande Eisenmann Intec GmbH & Co. KG après avoir reçu l’accord des autorités de la concurrence compétentes.

Intec devient une filiale de Sames Kremlin, la société d’EXEL Industries spécialisée dans les applications de peintures et produits à haute viscosité. Le site d’Intec à Erftstadt, proche de Cologne, est conservé avec l’ensemble du personnel situé en Allemagne et à l’étranger.

Présent sur les marchés de l’agriculture, de l’industrie et du grand public, EXEL Industries poursuit son développement sur le marché industrie à l’étranger.

A propos d’Intec : https://www.eisenmann-intec.com



Intec est un fabricant majeur d’équipements d’encollage dédiés à l’industrie automobile, principalement dans les usines d’assemblage de carrosseries (ferrage). Société profitable, Intec réalisera en 2019 un chiffre d’affaires proche de 40 M€, et compte environ 120 personnes, dont 16 hors d’Allemagne pour supporter ses clients à l’export.

A propos de Sames Kremlin : www.sames-kremlin.com



Sames Kremlin est un leader mondial de l’application de peintures et produits à haute viscosité. La mission de Sames Kremlin est de soutenir le process industriel de ses clients, dès l'assemblage des composants jusqu'à leur embellissement final, en passant par leur protection contre les agressions environnementales. La société emploie 800 personnes en France et dans ses 15 filiales à l’étranger.

A propos d’EXEL Industries : https://www.exel-industries.com



Le métier principal d’EXEL Industries est la pulvérisation, pour l’agriculture et l’industrie. Le Groupe est également présent sur les marchés de l’arrosage grand public et des arracheuses de betteraves. La vocation d’EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d’innovation permanente et à une stratégie d’internationalisation. EXEL Industries a réalisé un chiffre d’affaires de 777 M€ (dont 195 M€ pour l’activité pulvérisation industrielle) en 2018/19 et emploie 3544 personnes dans 27 pays, sur les 5 continents.

VOS CONTACTS

Yves BELEGAUD



Sophie BOUHERET Directeur Général Groupe Directrice Financière Groupe / Relations Investisseurs sophie.bouheret@exel-industries.com Tél : 01 71 70 49 50

1



Pièce jointe