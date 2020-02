February 03, 2020 15:12 ET

February 03, 2020 15:12 ET

WALTHAM, Mass., Feb. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HAProxy Technologies, das Unternehmen hinter dem schnellsten und am weitesten verbreiteten Software Load Balancer der Welt, hat heute die HAProxy „User Spotlight“-Reihe vorgestellt, eine Videobibliothek, in der gezeigt wird, wie einige der weltweit führenden Architekten und Software-Ingenieure HAProxy innerhalb ihrer Anwendungsarchitekturen implementieren. Die ersten 18 Anwendererfahrungsberichte stammen von der ersten HAProxy Anwenderkonferenz, der HAProxyConf 2019, die vom 12. bis 13. November in Amsterdam, Niederlande, stattfand.

Sehen Sie sich das erste HAProxy „User Spotlight“-Video an, „Moving Yammer to the Cloud“, eine Präsentation von Tobias Haag, Software Engineer bei Yammer (Microsoft).

Auf der HAProxyConf 2019 kamen Hunderte von IT-Experten, Systemarchitekten und SREs zusammen, die für die Entwicklung einer zuverlässigen Infrastruktur verantwortlich sind. Die Anwenderpräsentationen reichten von Praxiserfahrungen aus sehr großen Unternehmen mit Milliarden von Anfragen pro Tag bis hin zu Erfahrungen von Infrastrukturteams, die aus nur einer Person bestehen, und waren ein echtes Highlight der Konferenz. Die Teilnehmer erhielten einzigartige Einblicke in die Art und Weise, wie HAProxy in einer Vielzahl von Architekturen eingesetzt wird, von der Ersetzung herkömmlicher Hardware Load Balancer bis hin zur Verwendung in modernen cloudnativen und mikrodienstorientierten Umgebungen.

HAProxy Technologies wird pro Woche ein bis zwei Videos veröffentlichen, bis alle 18 Videos online sind. Jedes HAProxy „User Spotlight“-Video bietet Erfahrungsberichte von innovativen Unternehmen, darunter:

Tobias Haag von Yammer bei Microsoft : „Moving Yammer to the Cloud: Building a Scalable and Secure Service Mesh with HAProxy“ (Der Weg von Yammer in die Cloud: Aufbau eines skalierbaren und sicheren Service-Netzes mit HAProxy);

: „Moving Yammer to the Cloud: Building a Scalable and Secure Service Mesh with HAProxy“ (Der Weg von Yammer in die Cloud: Aufbau eines skalierbaren und sicheren Service-Netzes mit HAProxy); Vincent Gallissot von der RTL Group/M6 : „RTL's Journey to Kubernetes with HAProxy“ (Der Wechsel von RTL zu Kubernetes mit HAProxy);

: „RTL's Journey to Kubernetes with HAProxy“ (Der Wechsel von RTL zu Kubernetes mit HAProxy); Pierre Souchay von Criteo : „Building a Service Mesh at Criteo with Consul and HAProxy“ (Der Aufbau eines Service-Netzes mit Consul und HAProxy);

: „Building a Service Mesh at Criteo with Consul and HAProxy“ (Der Aufbau eines Service-Netzes mit Consul und HAProxy); Oren Alexandroni und Wally Barnes III von DoubleVerify : „Processing Billions of Web Requests per Day: A Journey from Hardware Load Balancers to HAProxy“ (Die Verarbeitung von Milliarden von Web-Anfragen pro Tag: Der Weg von Hardware Load Balancern zu HAProxy);

: „Processing Billions of Web Requests per Day: A Journey from Hardware Load Balancers to HAProxy“ (Die Verarbeitung von Milliarden von Web-Anfragen pro Tag: Der Weg von Hardware Load Balancern zu HAProxy); Marcin Deranek von Booking.com : „Scaling the Edge: How Booking.com Powers a Global Application Delivery Network with HAProxy“ (Die Skalierung der Edge: Wie Booking.com mit HAProxy ein weltweites Anwendungs-Bereitstellungsnetzwerk betreibt);

: „Scaling the Edge: How Booking.com Powers a Global Application Delivery Network with HAProxy“ (Die Skalierung der Edge: Wie Booking.com mit HAProxy ein weltweites Anwendungs-Bereitstellungsnetzwerk betreibt); Joe Williams von GitHub : „Inside the GitHub Load Balancer: How We Use DPDK and HAProxy to Support the World's Largest Developer Community“ (Im GitHub Load Balancer: Wie wir DPDK und HAProxy verwenden, um die weltweit größte Entwicklercommunity zu unterstützen)

: „Inside the GitHub Load Balancer: How We Use DPDK and HAProxy to Support the World's Largest Developer Community“ (Im GitHub Load Balancer: Wie wir DPDK und HAProxy verwenden, um die weltweit größte Entwicklercommunity zu unterstützen) Andrew Rodland von Vimeo: „HAProxy Load Balancing at Vimeo“ (HAProxy Load Balancing bei Vimeo).

„Es war eine unglaublich spannende Erfahrung, einige der weltweit führenden Experten im Bereich Anwendungsbereitstellung zusammenzubringen“, so Dujko Radovnikovic, CEO von HAProxy. „Ihre Erfahrungsberichte zeigen, dass HAProxy die extrem hohen Leistungsanforderungen einiger der am häufigsten besuchten Websites der Welt erfüllt und im dynamischen Markt der Anwendungsbereitstellung eine Vorreiterrolle übernimmt.“

Lesen Sie die „Zusammenfassung der HAProxyConf 2019“ in unserem Blog.

Über HAProxy Technologies

HAProxy Technologies ist das Unternehmen hinter HAProxy, dem schnellsten und meistgenutzten Software Load Balancer der Welt. HAProxy Produkte sind schnell einsatzbereit und helfen Ihnen, Websites und Anwendungen mit höchster Performance, Observability und Sicherheit bei jeder Skalierung und in jeder Umgebung bereitzustellen. HAProxy Technologies hat seinen Hauptsitz in Waltham, Massachusetts, mit mehreren Niederlassungen in den USA und Europa. Erfahren Sie mehr unter HAProxy.com.

Pressekontakt:

Daniel Corbett

HAProxy Technologies, LLC

press@haproxy.com

+1 (844) 222-4340 x7512