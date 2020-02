WALTHAM, Mass., 03 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HAProxy Technologies, l'entreprise à l'origine du répartiteur de charge logiciel le plus rapide et le plus largement utilisé au monde , a annoncé aujourd'hui la série HAProxy User Spotlight, une vidéothèque présentant comment certains des plus grands ingénieurs et architectes au monde choisissent de mettre en œuvre HAProxy au sein de leurs architectures d'applications. Les 18 premiers témoignages d'utilisateurs sont extraits de la conférence inaugurale destinée aux utilisateurs de HAProxy, HAProxyConf 2019, qui s'est déroulée les 12 et 13 novembre à Amsterdam, aux Pays-Bas.



Visionnez le premier HAProxy User Spotlight, « Moving Yammer to the Cloud » (Faire passer Yammer dans le cloud), une présentation de Tobias Haag, ingénieur logiciel en chef de Yammer chez Microsoft.

*Les participants à la conférence HAProxyConf 2019 comprenaient des centaines de professionnels informatiques, architectes des systèmes et SRE ayant pour responsabilité de concevoir une infrastructure fiable. Les présentations d'utilisateurs dans des situations bien réelles, qui provenaient aussi bien de très grandes entreprises gérant des milliards de requêtes par jour que d'équipes d'infrastructure d'une personne, ont été un point fort de la conférence. Les participants ont pu constater de manière exceptionnelle comment HAProxy est exploité à grande échelle à travers une variété d'architectures, depuis le remplacement de répartiteurs de charge matériels traditionnels vers son utilisation au sein d'environnements modernes axés sur les microservices et natifs dans le cloud.

HAProxy Technologies publiera une ou deux vidéos par semaine jusqu'à ce que l'ensemble des 18 deviennent publiquement disponibles. Chaque témoignage HAProxy User Spotlight présente un compte rendu direct d'entreprises à la pointe de la technologie, notamment :

Tobias Haag de Yammer chez Microsoft a présenté « Moving Yammer to the Cloud: Building a Scalable and Secure Service Mesh with HAProxy » (Faire passer Yammer dans le cloud : bâtir un Service Mesh évolutif et sécurisé avec HAProxy) ;

Vincent Gallissot de RTL Group / M6 a présenté « RTL's Journey to Kubernetes with HAProxy » (Le voyage de RTL vers Kubernetes avec HAProxy) ;

Pierre Souchay de Criteo a présenté « Building a Service Mesh at Criteo with Consul and HAProxy » (Bâtir un Service Mesh chez Criteo avec Consul et HAProxy) ;

Oren Alexandroni et Wally Barnes III de DoubleVerify ont présenté « Processing Billions of Web Requests per Day: A Journey from Hardware Load Balancers to HAProxy » (Traiter des milliards de requêtes Web par jour : un voyage depuis les répartiteurs de charge matériels vers HAProxy) ;

Marcin Deranek de Booking.com a présenté « Scaling the Edge: How Booking.com Powers a Global Application Delivery Network with HAProxy » (Toujours plus loin : comment Booking.com alimente un réseau mondial de livraison d'applications avec HAProxy) ;

Joe Williams de GitHub a présenté « Inside the GitHub Load Balancer: How We Use DPDK and HAProxy to Support the World's Largest Developer Community » (À l'intérieur du répartiteur de charge de GitHub : comment nous utilisons le DPDK et HAProxy pour soutenir la plus grande communauté de développeurs au monde) ;

Andrew Rodland de Vimeo a présenté « HAProxy Load Balancing at Vimeo » (La répartition de charge de HAProxy chez Vimeo).

« Cela a été une expérience incroyablement palpitante de réunir certains des plus grands experts mondiaux en livraison d'applications », a déclaré Dujko Radovnikovic, PDG. « Leurs présentations démontrent la capacité de HAProxy à répondre aux exigences de performances ultra-élevées de certains des sites les plus fréquentés au monde tout en ouvrant la voie dans le secteur en constante évolution de la livraison d'applications. »

