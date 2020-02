February 04, 2020 04:00 ET

February 04, 2020 04:00 ET

Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote

4.2.2020 klo 11:00 EET

Hoivatilat Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Hoivatilat Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista, hallituksen kokoonpanosta ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta Aureit Holding Oy:n tekemien ehdotusten mukaisesti.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita Hoivatilat Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2019 päätetyn nykyisen käytännön mukaisesti, pois lukien hallituksen varapuheenjohtaja, jolle maksetaan 3 333 euron kuukausipalkkio, sekä Aedifican edustajat, jotka luopuvat oikeudestaan palkkioihin. Muille hallituksen jäsenille, kuin Aedifican edustajille maksetaan kokouspalkkiot hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2019 päätetyn nykyisen käytännön mukaisesti. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut ja muut suoraan Hoivatilojen hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut yhtiön nykyisen käytännön mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittiin Stefaan Gielens, Pertti Huuskonen, Ingrid Daerden, Laurence Gacoin, Reijo Tauriainen ja Kari Nenonen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Stefaan Gielens ja varapuheenjohtajaksi Pertti Huuskonen.

Nimitystoimikunnan lakkauttaminen

Yhtiökokous päätti lakkauttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.hoivatilat.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/ ja yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo viimeistään 18.2.2020.

Helsinki, 4.2.2020

Hoivatilat Oyj

Hallitus

Lisätietoja sijoittajille ja tiedotusvälineille:

Jussi Karjula

Hoivatilat, Toimitusjohtaja

Puh. +358 40 773 4054

Tietoa Hoivatiloista

Hoivatilat Oyj on vuonna 2008 perustettu yhtiö, joka on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen ja palvelukortteleiden sekä viime aikoina myös koulujen rakennuttamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yhteensä noin 200 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea ja, vuodesta 2019 alkaen, Ruotsiin. Hoivatilojen osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella "HOIVA". Katso lisätietoja osoitteesta www.hoivatilat.fi