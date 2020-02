February 04, 2020 09:30 ET

Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote 4.2.2020 kello 16:30 EET

Hoivatilat Oyj: Muutos Hoivatilojen tilinpäätöstiedotteen julkaisuaikatauluun ja yhtiökokoukseen

Hoivatilat Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2019 perjantaina 21.2.2020. Yhtiö ilmoitti aiemmin, että tilinpäätöstiedote julkaistaan 25.2.2020.

Hoivatilat Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään kesäkuussa 2020. Yhtiö ilmoitti aiemmin, että yhtiökokous pidetään 25.3.2020.

Hallitus

Lisätietoja:





Jussi Karjula

toimitusjohtaja

p. 040 773 4054

