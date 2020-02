NTR Holding A/S

February 05, 2020 05:21 ET

Selskabsmeddelelse nr. 2 – 2020

København, den 5. februar 2020









Storaktionærmeddelelse

Strategic Capital ApS har i dag meddelt, at de efter salg af aktier ikke længere ejer aktier i NTR Holding A/S.

Endvidere har Strategic Investments A/S i dag meddelt, at de efter køb af aktier nu ejer 302.831 stk. B-aktier i NTR Holding A/S, svarende til 12,2 % af kapitalen og 8,8 % af de samlede stemmerettigheder.





For yderligere information kontakt:

Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30