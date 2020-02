Blagnac, France, le 05 février 2020-17h35,

Montréal, Canada

Chiffre d’affaires 2019

Croissance de +16,0% à 185M€

A périmètre et taux de change constants* : +11,9%

SOGECLAIR est concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour l’aérospatial et le transport.

Le chiffre d’affaires pour 2019 progresse de 16,0% (11,9% à périmètre et taux de change constants).

*Le chiffre d’affaires à périmètre constant est déterminé en déduction de la part générée par les sociétés acquises au 1er août 2018 sur la période du 01 janvier au 31 juillet 2019, représentant 3,8 M€. L’impact sur le chiffre d’affaires lié aux variations de change sur la période représente 2,8 M€.

Par division Chiffre d’affaires (M€)

2019 Chiffre d’affaires (M€)

2018



Variation en %



Aerospace

A périmètre et taux de change constants 147,8

145,0 134,7

134,7 +9,7%

+7,7% Simulation

A périmètre et taux de change constants 34,9

31,1 21,7

21,7 +60,7%

+43,2% Véhiculier 2,2 3,0 -25,4% Total

185,0 159,4 +16,0% Dont international 104,7 88,0 +18,9%

Après une année 2018 en croissance de 8,2%, l’année 2019 accélère à +16%.

La division aerospace (79,9% du CA) à +9,7% bénéficie de l’effet de change pour 2,8 M€ et est portée particulièrement par les produits en Europe, au Canada et aux Etats-Unis.

La division simulation (18,9% du CA) bondit de 60,7%. A périmètre et taux de change constants, la progression s’établit à +43,2%. A noter la très bonne performance en chiffre d’affaires des activités liées à la simulation automobile et de la filiale SYDAC acquise en août 2018.

La division véhiculier (1,2% du CA) baisse de 25,4%. Retraité de l’intragroupe (pour la division simulation), le chiffre d’affaires annuel est en légère progression.

Par zone géographique 2019

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution

(en %) France 80,3 43,4% +12,4% Europe 54,0 29,2% +24,5% Amérique 41,9 22,7% +11,0% Asie-Pacifique 8,0 4,3% +26,7% Reste du monde 0,8 0,4% +35,1%

L’internationalisation dépasse pour la 1ère fois les 100M€. L’ensemble des zones progressent, la France réalise +12,4% alors que l’international croît de 18,9%. A noter la croissance forte de la zone Asie-Pacifique (+26,7%) grâce notamment aux implantations de la filiale Sydac acquise en 2018.

Par activité CA 2019

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution

(en %) Développement (service) 37,9 20,5% -0,8% Série (service) 68,2 36,9% +8,7% Produits 78,9 42,6% +34,8%

Les produits accélèrent fortement (+34,8%), ils sont la 1ère activité de SOGECLAIR à 42,6% du chiffre d’affaires grâce au positionnement opéré depuis plusieurs années. Les activités de service de développement sont stables (-0,8%) alors que celles liées à la série restent dynamiques et progressent (+8,7%).

Perspectives

Grâce à ses investissements continus dans les technologies innovantes, SOGECLAIR a démontré sa capacité à générer une croissance équilibrée tant sur le plan du mix de son offre que de son empreinte géographique. Fort de ses atouts, SOGECLAIR entend poursuivre sa stratégie et anticipe pour 2020 une nouvelle année de croissance.

Prochain communiqué : Résultats 2019, le 18 mars 2020 après clôture de la Bourse

