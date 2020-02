Selskabsmeddelelse nr. 2/2020





Vækst bremses af Brexit

• Win23 strategitiltag på plads til at øge EBITDA i 2020

• Brexit-usikkerhed sænkede mængderne i 4. kvt. 2019 og forventes også at påvirke 2020

• Samlet påvirkning forventes at være positiv – 2020 EBITDA-forventning på DKK 3,5-3,9 mia. (2019: DKK 3,6 mia.)





4. KVT. 2019

• Omsætningen steg 1% til DKK 4,0 mia.

• Lavere UK-færgemængder sænkede resultater for Nordsøen og Kanalen

• Resultat i Middelhavet reduceret af ikke-sammenlignelige omkostninger





FORVENTNING 2020

• Omkring 4% omsætningsvækst

• EBITDA-interval DKK 3,5-3,9 mia. (2019: DKK 3,6 mia.)

• Investeringer på ca. DKK 2,3 mia.

”Vi ser fortsat modvind i 2020. Først og fremmest bliver vi nødt til at være forsigtige i vores forventninger til UK-markedet på grund af usikkerhed om udfaldet af Brexit. På den positive side udvikler vores strategitiltag sig som planlagt, og det gør, at jeg stadig forventer en stigende indtjening i 2020,” siger Torben Carlsen, CEO.





Nøgletal DKK mio. 2019 2018* 2019 2018* Før særlige poster 4. kvt. 4. kvt. Ændr. %

Hele året Hele året Ændr. % Omsætning 4.008 3.955 1,3% 16.592 15.717 5,6% EBITDA 771 847 -8,9% 3.633 3.589 1,2% EBIT 257 427 -39,8% 1.751 1.965 -10,9% Resultat før skat 181 422 -57,1% 1.472 1.744 -15,6% *Sammenligningstal for 2018 er omregnet til IFRS 16 på pro forma og urevideret basis





Omsætningen steg 1% til DKK 4,0 mia. i 4. kvt. og steg 6% til DKK 16,6 mia. for 2019. EBITDA før særlige poster i 4. kvt. på DKK 771 mio. var 9% lavere og steg 1% til DKK 3.633 mio. for 2019.

UK-markedet for fragt og passagerer bremsede yderligere op i 4. kvt. som følge af usikkerhed om Brexit. Dette sænkede indtjeningen for flere forretningsområder, især Kanalen og Nordsøen.

Omsætningen i Middelhavet var over forventning i 4. kvt., men en ændring i indregningen af færgevedligeholdelses- og reservedele øgede driftsomkostningerne med DKK 48 mio. Derudover medførte flaskehalse i havnen i Trieste en mindre effektiv togdrift. Flere detaljer på side 8 i den engelske meddelelse. Driftsforbedringer i rutenetværket er i øvrigt på rette spor.

Logistics Division øgede EBITDA med 17% i 4. kvt., idet kontraktlogistik i UK & Ireland og andre aktiviteter på tværs af divisionen fortsat havde fremgang på trods af opbremsningen i UK.





Forventning 2020

En vigtig drivkraft i 2020-forventningen er en positiv effekt fra Win23 strategitiltag, mens fortsat usikkerhed om Brexit forventes at få en negativ effekt. Omsætningen forventes at stige omkring 4% og EBITDA før særlige poster forventes inden for et interval på DKK 3,5-3,9 mia. (2019: DKK 3,6 mia.).





Sammenligningstal for 2018 er i ovenstående, herunder tabellen, omregnet til IFRS 16 på pro forma og urevideret basis.





Se del- og helårsrapporten for 4. kvt. 2019 her:

https://www.dfds.com/en/about/investors/reports-and-presentations







6. februar 2020. Telekonference i dag kl. 10.00 CET

Adgangskode: 66655871# Telefonnumre til konferencen: DK +45 35445577, US +1 631 913 1422, UK +44 333 300 0804





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Gert Jakobsen, Communications +45 33 42 32 97





