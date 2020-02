Pakt gör det möjligt för Zalaris att erbjuda Aino HealthManager – den ledande SaaS-lösningen av sitt slag – då Aino ansluter sig till Zalaris marknadsplats som en betrodd partner.

I och med återförsäljaravtalet och Ainos inkludering på Zalaris Marketplace kan Zalaris kunder, inkluderat slutkunder i alla branscher, nu enkelt uppleva och köpa Aino HealthManager via Zalaris ekosystem. Aino HealthManager kan skalas till vilket företag som helst beroende av de individuella behoven.

Zalaris Marketplace är ett exklusivt online ekosystem för moln-baserade point-lösningar och tjänar som en one-stop-shop för personer som arbetar inom HR-branschen. Fokus ligger på att hjälpa företag att driva produktivt och innovation som stöttar HR, humankapitalhantering (HCM) och lönehantering.

“Aino Health är ett idealt tillskott till vår nya marknadsplats”, säger Finn Buö, Zalaris’ Vice President of Alliances & Partners, som ansvarar för marknadsplatsen, vilken finns på http://marketplace.zalaris.com. “De är en beprövad leverantör som tar frånvarohantering och processautomatisering till nya nivåer både när det kommer till förfining och förbättring."

Zalaris CEO Hans-Petter Mellerud beskriver plattformen HealthManager som “en progressiv ny SaaS-baserad lösning för Zalaris ekosystem och växande kundbas. Vi har alltid trott på starka branschpartnerskap för att säkerställa enastående leveranser av HR, HCM och lönevärde till företag överallt där vi gör affärer. Detta partnerskap är ännu ett tydligt steg i den riktningen”.

“Vi är stolta över här avtalet med Zalaris,” intygar Jyrki Eklund, CEO på Aino Health. “Att inkluderas i deras marknadsplats vittnar om vår lösningskvalitet och dess värde för Zalaris kunder. Jag är övertygad om att vi kommer att ha en utmärkt arbetsrelation med obegränsad potential. Zalaris har ett mycket bra rykte på de marknader de tjänar, med många sätt att ömsesidigt engagera sig i den digitala framtiden.”

Om Aino HealthManager

HealthManager är en SaaS plattform som stöttar chefer med interna hälsorelaterade processer och frånvarohantering. kommunikation och engagemang. Tjänsten erbjuder verktyg för rapportering och analys för att följa nyckeltal kopplade till Corporate Health Management. Målet med plattformen är ökat engagemang hos medarbetarna och minskad frånvaro.





Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.



About Zalaris

Zalaris (OSLO: ZAL) ranks among Europe’s top providers of payroll and human capital management (HCM) solutions – addressing the entire employee lifecycle, from recruiting and onboarding to payroll and total compensation, time and attendance, travel expense and performance management. Our proven local and multi-country delivery models include on-premise implementations, software as a service (SaaS), integrated cloud and business process outsourcing (BPO). Zalaris’ experienced consultants and advisors cover all industries and IT environments. For more information, go to www.zalaris.com.