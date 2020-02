Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, Helsinki, 11.2.2020 klo 9.00

Nexstim Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu – Mikko Karvinen väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa, että Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Martin Jamieson on päättänyt jättää molemmat tehtävänsä yhtiössä. Ero astuu voimaan välittömästi.

Nexstimin hallitus on nimittänyt väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Mikko Karvisen (syntynyt 1976), joka on toiminut yhtiön talousjohtajana elokuusta 2014 alkaen.

Martin Jamieson kommentoi tiedotetta: "Jätän Nexstimin työskenneltyäni tiimin kanssa yli neljä vuotta aikana, jolloin yhtiötä on kehitetty terapialiiketoiminnan kaupallistamisessa. Uskon, että yhtiöllä tulee olemaan tulevaisuudessa merkittäviä vaikutuksia mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito."

”Kiitän hallituksen ja koko yhtiön puolesta Martin Jamiesonia merkittävästä panoksesta yhtiölle. Toivotan hänelle menestystä uusissa haasteissa”, Nexstimin hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistö sanoo.

