Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, Helsinki, 11.2.2020 klo 9.05

Muutos Nexstim Oyj:n johtoryhmässä – Joonas Juokslahti väliaikaiseksi talousjohtajaksi

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa, Nexstimin hallitus on nimittänyt väliaikaiseksi talousjohtajaksi Joonas Juokslahden (syntynyt 1986). Nimitys astuu heti voimaan.

Joonas Juokslahti liittyi Nexstimiin toukokuussa 2014 business controllerina ja hän on ollut avainhenkilö Nexstimin taloustiimissä erityisesti hänen viimeisimmässä tehtävässä talouspäällikkönä.

Nexstimin toimitusjohtaja Mikko Karvinen kommentoi: ”Olen iloinen voidessani ilmoittaa tästä Joonaksen nimityksestä väliaikaiseksi talousjohtajaksi. Hän on kehittynyt erittäin nopeasti hänen aiemmissa taloushallinnon rooleissa ja erityisesti ansioitunut monimutkaisessa taloudellisessa ongelmaratkaisussa. Olen varma, että hän tulee olemaan keskeinen henkilö Nexstimin johtoryhmässä kun jatkamme terapiaan suuntautuvan strategiamme toimeenpanoa.”

Nexstim Oyj

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

+358 50 326 4101

mikko.karvinen@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)

Jussi Majamaa

+ 358 40 842 4479

jussi.majamaa@sisupartners.com

