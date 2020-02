MONTRÉAL, 11 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) a déposé aujourd'hui un prospectus préalable final auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada ainsi qu'une déclaration d'enregistrement préalable auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en vertu desquels le CN peut émettre un maximum de 6 milliards de dollars canadiens de titres d'emprunt sur les marchés canadien et américain au cours des 25 prochains mois.



Le CN prévoit affecter le produit net tiré de la vente de titres d'emprunt liée à ce prospectus préalable aux fins générales de la Compagnie, notamment au remboursement par anticipation et au refinancement de titres d'emprunt en circulation, à des rachats d'actions, à des acquisitions et à d'autres possibilités d'affaires.

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC, mais n'a pas encore pris effet. Ces titres ne peuvent être vendus et aucune offre d'achat ne peut être acceptée avant la prise d'effet de cette déclaration. Le présent communiqué de presse ne constitue en aucune façon une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucun des titres ne sera vendu dans aucune zone de compétence dans laquelle il serait illégal d'effectuer une offre, une sollicitation ou une vente de ce genre avant l'enregistrement ou la prise d'effet en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans la zone de compétence en question.

Il est possible de consulter le prospectus préalable final sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, à l'adresse www.sedar.com , ou sur le site de la SEC, à l'adresse www.sec.gov . On peut également en obtenir un exemplaire en communiquant avec le secrétaire général, Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 935, rue de La Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H3B 2M9 (téléphone : 514 399-7091).

Véritable pilier de l’économie, le CN transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord.

