Herlev 12. februar 2020

Selskabsmeddelelse 7/2020

Betinget køb af ejendom:

SIG har dd. underskrevet en betinget købsaftale omkring købet af en ejendom beliggende Fabriksvej 2 og 3, 8800 Viborg.

Ejendommen er købt med følgende vilkår:

En kontant købspris på 54,9 mio. DKK

Grundareal ca. 18.000 m2 inkl. en uudnyttet byggeret

Udlejet etageareal ca. 5.000 m2, hvoraf tankanlæg ca. 150 m2.

Dagrofa A/S som garant for lejeren som er Meny A/S, der har fremlejet et mindre lokale til apotek og til Lagkagehuset.

Dagrofa A/S kan tidligst opsige lejemålet til fraflytning pr. 30.06.2030.

Lejeindtægten udgør en årlig leje på 3.548.963,97 DKK, hvilket svarer til et ugearet afkast på 6,5%, hvilket vil give et afkast på ca. 14% ved en efterfølgende realkredit finansiering

Omkostninger til vedligehold & forbrug betales i det væsentligste af lejer.

Administration foretages internt af SIG.

Overtagelse er 1/3-2020.

Købsaftalen er betinget af vanlige forbehold omkring finansiel, byggeteknisk og juridiske due dilligence.

SIG forventer at kunne give en guidance for året ved aflæggelsen af årsregnskabet for 2019 d. 31 marts 2020.

