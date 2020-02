Jeudi 13 février 2020

LE CHIFFRE D’AFFAIRES D’AKWEL A PROGRESSÉ DE +3,7 % EN 2019

Surperformance d’environ 9 % par rapport à la production automobile mondiale

Confirmation de l’objectif de hausse de la rentabilité opérationnelle 2019

Ajustement de l’objectif de croissance de chiffre d’affaires 2020 à +5 %

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de

1 101,2 M€ en 2019, en hausse de +3,7 % par rapport à 2018 et de +4,4 % à périmètre et taux de change constants.

Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 31 décembre 2019)

En M€ - non audité 2019 2018 Variation Variation PCC (1) 1er semestre 566,5 559,3 +1,3 % +3,4 % 3ème trimestre 259,8 240,6 +8,0 % +6,6 % 4ème trimestre 274,9 262,2 +4,9 % +4,7 % Total 12 mois 1 101,2 1 062,1 +3,7 % +4,4 %

(1) À périmètre et taux de change constants.

PROGRESSION DE +4,9 % AU COURS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2019

L’évolution du chiffre d’affaires consolidé du groupe au quatrième trimestre confirme la tendance enregistrée lors des neuf premiers mois, avec une hausse de +4,9 % et de +4,7 % à périmètre et taux de change constants, dont un impact de change net positif de 0,4 M€.

CROISSANCE ANNUELLE DE +3,7 % SUR UN MARCHÉ MONDIAL EN BAISSE

Le chiffre d’affaires consolidé d’AKWEL sur l’ensemble de l’exercice 2019 enregistre une croissance de +3,7 % et de +4,4 % à périmètre et taux de change constants, avec des impacts de change limités cette année à -7,8 M€. Cette progression est à mettre en regard de la baisse de la production automobile mondiale, de l’ordre de

-5 % sur l’année, reflétant une surperformance du groupe en 2019 de plus de 9 %.

POURSUITE DE LA GLOBALISATION DE LA PRODUCTION DU GROUPE

Près d’un tiers des sites industriels du groupe ont enregistré cette année des niveaux d’activité historiques. La stratégie industrielle d’AKWEL, consistant à produire au plus près des sites d’assemblage et de livraison de ses clients constructeurs à travers le monde, s’illustre dans l’évolution de la répartition du chiffre d’affaires par zone géographique :

France : 331,5 M€ (-7,5 %)

Europe (hors France), Russie et Afrique : 335,3 M€ (+5,3 %)

Amérique du Nord : 269,6 M€ (+9,1 %)

Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 156,0 M€ (+23,6 %)

Amérique du Sud : 8,8 M€ (-25,9 %)

L’activité du groupe en Chine a augmenté de +39,5 % malgré un marché en forte baisse. Elle reste encore marginale dans le portefeuille du groupe avec moins de 2 % des ventes consolidées.





CROISSANCE PORTÉE PAR LES ACTIVITÉS REFROIDISSEMENT, ADMISSION D’AIR ET CARBURANT

Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions 2019 s’inscrit en hausse de +3,6 % à 1 048,5 M€. Les activités Refroidissement poursuivent leur croissance, avec +11,4 %, grâce à des gains de parts de marché et au développement de pièces pour des motorisations hybrides. Les produits Admission d’air progressent de +8,2 % avec la montée en puissance de nouveaux contrats, et les produits Carburant (+4,4 %) bénéficient du repositionnement réussi de l’offre vers les motorisations essence. L’activité Dépollution, exclusivement liée à l’évolution du diesel, limite son recul à -3,7 %. De son côté, le chiffre d’affaires Outillages représente cette année 46,0 M€, en croissance de +4,8 %.

GÉNÉRATION DE CASH FLOW ET DIMINUTION DE L’ENDETTEMENT NET

Après deux années d’investissements industriels soutenus, AKWEL a donné en 2019 la priorité à l’optimisation de ses conditions d’exploitation, au regard notamment du manque de visibilité du marché, avec une meilleure maîtrise de l’évolution du BFR. Le groupe a ainsi généré sur l’exercice un free cash-flow positif de 24,2 M€ et diminué significativement son endettement financier net à 24,6 M€ à fin décembre 2019, hors impact IFRS 15/16, contre 40,6 M€ un an auparavant et 27,5 M€ au 30 juin 2019. Ce résultat a été obtenu malgré un impact négatif ponctuel de 20 M€ au quatrième trimestre 2019, finançant une avance à titre d’indemnité provisionnelle pour un client stratégique dans le cadre des retours garantie (impact cash uniquement, la charge correspondante étant déjà provisionnée).

PERSPECTIVES ET OBJECTIFS DU GROUPE

Compte tenu de ses performances, AKWEL confirme son objectif de hausse de sa rentabilité opérationnelle pour l’exercice 2019, et anticipe pour 2020 une nouvelle progression de son chiffre d’affaires consolidé. Toutefois, face à un marché mondial attendu en baisse pour la troisième année consécutive, avec une évolution de la production de véhicules prévue entre -2 % et -3 % et une visibilité de plus en plus réduite, AKWEL ajuste sa prévision de chiffre d’affaires 2020 et anticipe une croissance de l’ordre de +5 %.

Prochain communiqué : résultats annuels 2019, le mercredi 08 avril 2020, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie près de 12 000 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP

