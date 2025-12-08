AKWEL : nombre de droits de votes et d'actions au 30.11.25

Déclarations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital de la société prévues par l’article L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

DateNombre d’actionsNombre de droits de vote théoriquesNombre de droits de vote exerçables
30/11/202526 544 19645 213 37645 213 376

AKWEL.
975, ROUTE DES BURGONDES
01410 CHAMPFROMIER - FRANCE Tel : +33 4 50 56 98 98

 
  



WWW.AKWEL-AUTOMOTIVE.COM

AKWEL S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 21 240 192 Euros 344 844 998 R.C.S Bourg-en-Bresse
Siège social : 975, ROUTE DES BURGONDES - 01410 CHAMPFROMIER - FRANCE

