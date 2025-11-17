AKWEL : nombre de droits de votes et d'actions au 31.10.25

 | Source: Akwel Akwel

EFFICIENT AUTOMOTIVE SOLUTIONS

Déclarations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital de la société prévues par l’article L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

DateNombre d’actionsNombre de droits de vote théoriquesNombre de droits de vote exerçables (1)
31/10/202526 550 24045 219 30545 213 261

(1) En raison d’actions auto détenues.

AKWEL.
975, ROUTE DES BURGONDES
01410 CHAMPFROMIER - FRANCE Tel : +33 4 50 56 98 98

 
  



WWW.AKWEL-AUTOMOTIVE.COM

AKWEL S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 21 240 192 Euros 344 844 998 R.C.S Bourg-en-Bresse
Siège social : 975, ROUTE DES BURGONDES - 01410 CHAMPFROMIER - FRANCE

