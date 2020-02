COIL LANCE UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR RENFORCER L’EXPANSION DE SES VENTES DIRECTES A UNE CLIENTELE MONDIALE SOUS LA MARQUE ALOXIDE®

COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, lance son nouveau site internet pour promouvoir la vente directe de produits premiums commercialisés sous la marque ALOXIDE® et fournir des services de commerce en ligne pour une nouvelle expérience utilisateur.

v Une nouvelle identité digitale, reflet de la modernité et de l’innovation de la marque ALOXIDE®

Nouvelle vitrine de la Société, le nouveau site Internet ALOXIDE®, www.aloxide.com, est le reflet du savoir-faire unique de COIL et de la haute qualité de ses gammes de produits. Celui de la référence mondiale de l'aluminium anodisé avec une capacité dimensionnelle exceptionnelle dans la plus large gamme de brillance, texture et couleur. ALOXIDE® est disponible dans une gamme complète d'épaisseurs de film anodique couvrant les applications techniques jusqu'aux façades architecturales haut de gamme.

Entièrement revisité, ce nouveau site accorde une place particulière à ALOXIDE®, une gamme de produits purs et authentiques en aluminium anodisé offrant une longévité optimale et une véritable finition métallique pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie.

ALOXIDE® capitalise sur l’expertise de COIL, qui depuis plus de 45 ans est le seul sous-traitant en continu pour les principaux producteurs de produits laminés plats en aluminium en Europe, pour répondre aux plus exigeants critères internationaux de qualité selon des spécifications très précises.

Les produits ALOXIDE® sont adoptés depuis de nombreuses années par des marques de luxe haut de gamme et utilisés à travers le monde dans l'architecture pour orner des bâtiments résidentiels, commerciaux ou institutionnels conçus par des cabinets d'architectes internationaux de premier plan.

v Une plateforme optimisée pour développer l’expérience client en quelques clics

Au-delà d’un graphisme moderne, ce nouveau site Internet propose une découverte en profondeur des valeurs et des offres de la Société. La navigation est simple et pratique, avec trois points d’entrée principaux : le procédé ALOXIDE®, l’étendue de l’offre produits et la qualité premium de ses produits et services.

Au gré de la navigation, on peut ainsi en apprendre davantage sur la créativité de la Société, son éco responsabilité, rechercher précisément un type de finition, une couleur, ou se laisser porter par la découverte des contributions des produits ALOXIDE® à des projets architecturaux d’envergure.

Le site est également orienté e-commerce à destination des professionnels : consultation de fiches techniques, informations sur la disponibilité du produit, demandes de devis en ligne, et prises de contact sont de nouvelles fonctionnalités offertes pour une meilleure expérience utilisateurs. Plus interactif, le site met également à disposition aussi facilement que possible des informations complémentaires d’ordre plus techniques : guides, demandes d’échantillons simplifiées, assistance dédiée à la mise en œuvre de projets architecturaux.

Le nouveau site web a été lancé en anglais britannique le 14 février 2020 et sera bientôt disponible en anglais américain, chinois, russe et dans les principales langues européennes.

« Le développement de notre image autour de notre marque ALOXIDE® met en évidence la motivation qui anime aujourd’hui notre stratégie commerciale sur un marché mondial. Notre nouveau site Internet étend la portée de notre leadership dans l’aluminium anodisé et incarne notre volonté d'offrir une gamme toujours plus large de produits à nos clients avec tous les avantages et les garanties de notre expérience inégalée dans le secteur », partage Tim Hutton, administrateur délégué de COIL.

A propos de COIL

COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie, et est commercialisé sous la marque ALOXIDE®.

L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée dans des gammes de finitions résistantes aux UV. Elle octroie au métal une excellente résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles. L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Le métal reste totalement et à plusieurs reprises recyclable par simple refusion. L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industries ou automobile.



COIL déploie un modèle industriel créateur de valeur en s’appuyant sur son savoir-faire unique, son excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et l’expertise de ses équipes. COIL compte environ 130 collaborateurs en Belgique et en Allemagne et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 30 M€.

Cotée sur Euronext Growth Paris | Isin : BE0160342011 | Reuters : ALCOI.PA | Bloomberg : ALCOI:FP

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aloxide.com

