Brøndbyernes IF Fodbold A/S

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 17. februar 2020

SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2020

Brøndby IF – Gennemførelse af emissionen

I forlængelse af Brøndby IF’s selskabsmeddelelse nr. 05/2020 om at der ved emissionen er opnået et bruttoprovenu på 129,1 mio. kr., inklusive tegning af aktier ved konvertering af gæld for i alt 93,2 mio. kr., har Brøndby IF’s bestyrelse netop gennemført og registreret bestyrelsens beslutning af 23. januar 2020 om at udnytte generalforsamlingens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital.

Selskabets aktiekapital er forhøjet med i alt nom. 129.053.771,50 kr. fra i alt nom. 156.112.595,00 kr. til i alt nom. 285.166.366,50 kr., fordelt på 570.332.733 stk. aktier a 0,50 kr.

De nye aktier vil forventeligt den 18. februar 2020 blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S i ISIN-koden for Brøndby IF’s eksisterende aktier (DK0010247956).

Brøndby IF

Ole Palmå

Administrerende direktør

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Ole Palmå på telefon 43 63 08 10.

Attachment