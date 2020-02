Les solutions de test d'Atos contribuent au projet de méga-constellation

Paris, le 17 février 2020 - Atos , leader global de la transformation digitale, annonce avoir soutenu OneWeb et son programme de méga-constellation dans le lancement de 34 satellites effectué le 6 février depuis Baikonur au Kazakhstan. Atos a largement contribué à ce succès en fournissant les équipements de test avec des technologies de pointe qui ont permis de réduire considérablement l'empreinte écologique de l’ensemble du processus – et a reçu un Award de OneWeb Satellites pour ses solutions de test et télémanipulation (Payload Test Systems and Tele Command Ranging solutions).

Le projet de « méga-constellation » mené par OneWeb Satellites1 et appuyé par Atos, consiste à mettre en orbite, sur une période donnée, plus de 650 satellites qui fourniront un accès internet haut débit à un prix abordable dans le monde entier. Les six premiers satellites ont été lancés en février 2019 .

« Nous sommes fiers de soutenir un programme aussi ambitieux avec nos solutions de test : nous nous assurons que l’ensemble des satellites OneWeb sont rigoureusement testés de la manière la plus efficace et la plus efficiente. Avec OneWeb satellites, nous réalisons la première production de masse de satellites au monde », déclare Bruno Milard, VP, Responsable des activités Aérospatial et Défense Electronics chez Atos. « Atos est ravi de contribuer à définir la technologie de pointe en matière de fabrication de satellites. »

Grâce à ses solutions avancées, Atos a été nommé Meilleur fournisseur d'équipements de support au sol (Best Ground Support Equipment supplier) par OneWeb Satellites en reconnaissance de ses capacités techniques et commerciales et de la qualité de ses solutions de support. Ce prix a été remis lors du « OneWeb Satellites Global Partnership Summit 2020 ».

La suite ProUST univerSAS d'Atos est composée d'équipements de contrôle spéciaux (Special Check Out Equipment, SCOE) de puissance et de radiofréquence pour les équipements électriques de soutien au sol (Electrical ground support equipment, EGSE) qui permettent de tester les satellites avant leur lancement. Ceux-ci permettent d’anticiper ou de résoudre les possibles problèmes et de s'assurer que les exigences sont respectées – réduisant ainsi l'impact stratégique et financier des composants défectueux.

Basée sur une conception entièrement digitale, la solution ProUST univerSAS améliore la qualité du travail et optimise la puissance et la densité énergétique des tests de puissance des satellites. Cette solution illustre l'engagement d'Atos en faveur d'un avenir économe en énergie et ouvre la voie à de futurs développements respectueux de l'environnement. La solution a été développée par Atos en Autriche avec un co-financement national autrichien via l'Agence spatiale européenne (ESA).

1 OneWeb Satellites est une entreprise commune entre Airbus, le leader mondial de l'industrie aérospatiale, et OneWeb, une société fondée en 2012 qui déploiera et exploitera une constellation pouvant offrir jusqu'à 900 satellites en orbite basse – dans le but de fournir un accès internet mondial à haut débit.









