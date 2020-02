Brøndbyernes IF Fodbold A/S

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S

Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 18. februar 2020

SELSKABSMEDDELELSE NR. 07/2020



Brøndby IF – Storaktionærmeddelelse og meddelelse om ledende medarbejderes transaktioner

I henhold til kapitalmarkedslovens § 30 offentliggør Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S hermed, at selskabet har modtaget meddelelse om, at

TBC Holding ApS ved kapitaludvidelsen har tegnet aktier, så selskabet herved ejer 38.392.516 stk. aktier svarende til 6,7 % af aktiekapitalen i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S. TBC Holding ApS’ beholdning af aktier ejes af Torben Bjørn Christensen.

TBC Holding ApS har i tilknytning til den ovenstående tegning og som følge af aftaler indgået forud for tegningen herefter afstået aktier i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, således at selskabets andel af aktiekapitalen herefter igen er under 5 %.

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S meddeler i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19, at følgende ledende medarbejdere og disses nærtstående har foretaget transaktioner med selskabets aktier som følger:

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Jan Flemming Bech Andersen 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Bestyrelsesmedlem (formand) b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, CVR 83933410 b) LEI-kode 213800DAZ89VABJPBD93 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen







Identifikationskode Aktie











DK0010247956 b) Transaktionens art Tegning af kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld og kontant tegning c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) Kurs 50 153.220.142 d) Aggregerede oplysninger

- Aggregeret mængde

- Pris e) Dato for transaktionen 2020-02-17 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn TBC Holding ApS, CVR 20488484 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Selskabet er nærtstående til Torben Bjørn Christensen, idet han er reel ejer af selskabet og direktør. Torben Bjørn Christensen er bestyrelsesmedlem i udstederen. b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, CVR 83933410 b) LEI-kode 213800DAZ89VABJPBD93 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen







Identifikationskode Aktier











DK0010247956 b) Transaktionens art Tegning af kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) Kurs 50 37.891.690 d) Aggregerede oplysninger

- Aggregeret mængde

- Pris e) Dato for transaktionen 2020-02-17 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn TBC Holding ApS, CVR 20488484 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Selskabet er nærtstående til Torben Bjørn Christensen, idet han er reel ejer af selskabet og direktør. Torben Bjørn Christensen er bestyrelsesmedlem i udstederen. b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, CVR 83933410 b) LEI-kode 213800DAZ89VABJPBD93 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen







Identifikationskode Aktier











DK0010247956 b) Transaktionens art Manuelt salg af aktier c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) Kurs 50 13.998.600 d) Aggregerede oplysninger

- Aggregeret mængde

- Pris e) Dato for transaktionen 2020-02-17 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads

Brøndby IF

Ole Palmå

Administrerende direktør



Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Ole Palmå på telefon 43 63 08 10.

