PRESS RELEASE

TECHNICOLOR: RESULTATS ANNUELS 2019

Paris, 18 février 2020 – Technicolor (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY) annonce aujourd’hui ses résultats 2019.

Résultats 2019 :

Croissance à deux chiffres de Services de Production grâce à la performance des Effets Visuels Film & Séries TV.

L'EBITDA ajusté (246 millions d'euros avant IFRS 16) et l'EBITA ajusté (36 millions d'euros avant IFRS 16) ont progressé au cours du second semestre en raison de l’amélioration des marges de la Maison Connectée et de la saisonnalité des Services DVD. Les flux de trésorerie disponibles ont été affectés par une réduction des délais de paiement, pour un montant de 95 millions d’euros, suite à la dégradation de la notation financière par les agences de rating.

Aucune des lignes de crédit disponibles n’a été tirée au 31 décembre 2019.

Bilan renforcé en 2020 : lancement d’une augmentation de capital de c.300 millions d'euros combinée à une extension de la maturité de la ligne de crédit RCF et de Wells Fargo jusqu'en 2023, ainsi qu'une nouvelle facilité à court terme de 110 millions de dollars fournissant une marge de manœuvre additionnelle en matière de liquidité.

Perspectives 2020 : Technicolor prévoit un EBITDA ajusté en ligne avec 2019 et un EBITA ajusté de c.70 millions d’euros après IFRS 16 (c.65 millions d’euros avant IFRS 16), une amélioration significative par rapport à 2019.

Plan stratégique 2020-2022 (après IFRS 16) : mesures de réduction des coûts à hauteur d’environ 150 millions d’euros en base annuelle à taux courant d'ici 2022, EBITDA ajusté cumulé de plus de 1,0 milliard d'euros et EBITA ajusté cumulé de plus de 340 millions d'euros sur la période et un Ratio dette nette / EBITDA ajusté inférieur à 2,75x (pro forma de l’Augmentation de Capital) d’ici 2022.

Indicateurs-clés des activités poursuivies pour l’exercice 2019

Année (IFRS) Année (hors IFRS 16*) In € million 2018 2019 A taux

courants A taux

constants 2018 2019 A taux

courants A taux

constants Chiffre d'affaires

des activités poursuivies 3 988 3 800 (4,7)% (7.3)% 3 988 3 800 (4,7)% (7,3)% EBITDA ajusté des activités poursuivies 266 324 +21.8% +18.6% 266 246 (7,5)% (9,7)% En % du chiffre d'affaires 6,7% 8,5% 6,7% 6,5% EBITA ajusté des activités

poursuivies (**) 98 42 (56,7)% (56,9)% 98 36 (63,6)% (63,5)% EBIT des activités poursuivies (119) (121) (1,5)% (1,3)% (119) (127) (6,9)% (3,9)% Flux de trésorerie disponible des activités poursuivies avant intérêts financiers (3) (34) na na (3) (117) na na Intérêts financiers nets (40) (64) na na (40) (44) na na Flux de trésorerie disponible des activités poursuivies après intérêts financiers nets (43) (98) na na (43) (161) na na

(*) Selon IFRS 16, la plupart des contrats de location simple sont désormais traités comme des contrats de location-financement. En conséquence, la charge de location est annulée et remplacée par une charge d’amortissement et une charge d’intérêt. Selon la méthode rétrospective modifiée, le compte de résultat 2018 n'est pas ajusté. En 2019, les chiffres sont présentés hors IFRS 16 uniquement à des fins de comparabilité.

(**) EBITA ajusté correspond à l’EBITDA ajusté des activités poursuivies auquel les dépréciations & amortissements et les provisions (amortissement des PPA exclu) sont ajoutés ainsi que la capacité informatique externalisée pour le rendu d’image dans les Services de Production.

Performance du Groupe pour l’exercice 2019 (avant IFRS 16)

Chiffre d’affaires d’environ 3,8 milliards d’euros reflétant la croissance à deux chiffres des Services de Production, plus que compensée par le déclin du marché de la vidéo en Amérique du Nord dans la Maison Connectée et la baisse anticipée des volumes dans les Services DVD.

EBITDA ajusté de 246 millions d’euros. Performance solide par rapport au premier semestre 2019, comme anticipé, dans la Maison Connectée, portée principalement par le redressement des marges résultant de la baisse du prix des puces mémoires, et les bénéfices du plan de transformation.

EBITA ajusté de 36 millions d’euros, en raison de coûts de rendu élevés dans les Services de Production pour les Films, Séries et Effets Visuels suite à une période de livraisons intense et d’une augmentation des dépréciations et amortissements liée aux investissements dans les Effets Visuels Film & Séries TV.

Une dépréciation de 59 millions d'euros a été enregistrée dans les Services DVD en raison de la baisse des volumes, partiellement compensée par des renouvellements de contrats incluant des clauses de tarification adaptées aux volumes.

Les coûts de restructuration s'élèvent à 31 millions d'euros à taux de changes courants, dont 10 millions d'euros pour le segment Maison Connectée (conformément au plan de transformation), 8 millions d’euros pour les Services DVD (optimisation des sites dans l'activité de distribution) et 11 millions d'euros de rationalisation des coûts des Services de Production.

Flux de trésorerie disponibles 1 de (161) millions d’euros : comme anticipé et indiqué dans le communiqué de presse du troisième trimestre 2019, le fonds de roulement de fin d’année a été négativement affecté par les dégradations des agences de notation en 2019. L’impact est estimé à (95) millions d’euros, s’expliquant principalement par une réduction des délais de paiement.

de (161) millions d’euros : comme anticipé et indiqué dans le communiqué de presse du troisième trimestre 2019, le fonds de roulement de fin d’année a été négativement affecté par les dégradations des agences de notation en 2019. L’impact est estimé à (95) millions d’euros, s’expliquant principalement par une réduction des délais de paiement. Dette nette de 961 millions d’euros (3,9x Dette nette / EBITDA ajusté).

Lignes de crédit disponibles non tirées au 31 décembre 2019.

Plan Stratégique 2020-2022 de Technicolor

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 13 février, le nouveau Directeur Général de Technicolor, Richard Moat, le nouveau Conseil d’administration et l’équipe de direction, ont élaboré un Plan Stratégique 2020-2022 donnant la priorité aux opportunités de croissance rentable, au renforcement des positions de leader du Groupe et à l’amélioration de la compétitivité de ses offres. Ce Plan Stratégique vise à renforcer la position du Groupe à long terme en tant que partenaire de choix sur ses trois activités. De plus, Technicolor s’efforcera de rationaliser ses opérations. Un certain nombre d’actions ont déjà été entreprises et le Plan Stratégique bénéficiera à toutes nos parties prenantes : nos actionnaires, nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs et nos créanciers.

Des mesures concrètes et des objectifs prioritaires ont déjà été identifiés pour chacune des activités de Technicolor. Dans les Services de Production, Technicolor est idéalement positionné pour bénéficier de la croissance forte des plateformes de streaming et de la demande sans précédent pour les contenus originaux. La société est bien positionnée pour saisir des parts de marché dans les Films, Séries, Publicités et Animations. Les Services DVD ont déjà commencé à créer un modèle commercial plus résilient avec des renouvellements de contrats incluant des clauses de tarification adaptées aux volumes. Enfin, dans la division Maison Connectée, Technicolor se concentrera sur les solutions d’accès haut débit qui profitent déjà̀ d’un meilleur environnement commercial.

Renforcement de la structure financière de Technicolor

Afin de regagner en flexibilité stratégique et d’opérer dans un environnement durable, Technicolor annonce un renforcement global de sa structure financière par le biais d’une Augmentation de Capital d’environ 300 millions d’euros et par l’extension à 2023 de la maturité de son RCF (lequel sera réduit de 250 millions d’euros à 225 millions d’euros à partir du 1er janvier 2021 et à 202,5 millions d’euros à partir du 22 décembre 2021) et de la facilité Wells Fargo, conditionnée à la réalisation de l’Augmentation de Capital. La Société a également sécurisé une nouvelle facilité court terme de 110 millions de dollars fournissant une marge de manœuvre additionnelle en matière de liquidité.

Augmentation de Capital d’environ 300 millions d’euros

Les actionnaires seront réunis le 23 mars 2020 en Assemblée générale extraordinaire afin d’approuver les résolutions relatives à l’Augmentation de Capital. Il est prévu que l’émission soit lancée au cours du second trimestre 2020, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Technicolor, des autorités de marché et en fonction des conditions de marché.

Extension des lignes de crédit RCF et Wells Fargo

En parallèle, Technicolor a conclu un accord pour une extension de 18 mois de la maturité de son RCF, de décembre 2021 à juin 2023, sous réserve de la réalisation de l’Augmentation de Capital. De même, la maturité de la facilité Wells Fargo sera allongée de 18 mois, de septembre 2021 à mars 2023.

Les facilités engagées suivantes resteront donc utilisables par Technicolor :

Ligne de crédit RCF : 250 millions d’euros jusqu’au 31 décembre 2020 ; 225 millions d’euros du 1 er janvier 2021 au 21 décembre 2021 ; 202,5 millions d’euros du 22 décembre 2021 au 30 juin 2023 ;

125 millions de dollars, en bilatéral avec Wells Fargo au 31 mars 2023.

Facilité court terme de 110M$

Technicolor a sécurisé une ligne de crédit court terme additionnelle de 110 millions de dollars octroyée par J.P. Morgan. Cette ligne de crédit fournira une marge de manœuvre additionnelle en termes de liquidités et sera remboursable au règlement livraison de l’Augmentation de Capital.

Objectifs 2020-20222 (post IFRS 16)

Le Plan Stratégique, opérationnellement et financièrement, permettra à Technicolor de générer sur la période 2020-2022 un EBITDA ajusté cumulé supérieur à 1,0 milliard d’euros, un EBITA ajusté cumulé supérieur à 340 millions d’euros, et de réduire son ratio de levier financier Dette Nette / EBITDA ajusté au-dessous de 2,75x3 à fin 2022.

Concernant l’exercice 2020, Technicolor prévoit un EBITDA ajusté en ligne avec 2019 et un EBITA ajusté de c.70 millions d’euros.

Hypothèses principales :

Services de Production : en 2020, le segment Effets Visuels Film et séries TV devrait connaître une activité réduite au premier semestre suite à des retards d'attribution de la part d'un des principaux clients. L'activité devrait tourner à plein régime au second semestre et sur les années suivantes du plan. L’activité séries TV devrait croître à deux chiffres sur la période. La croissance de la publicité sera alimentée par des gains de clients (liés à l’augmentation de la demande pour la promotion des produits de marque) et de productivité. La croissance de l'animation sera alimentée par de nouveaux contrats, dont certains déjà conclus avec des plateformes de streaming.

: en 2020, le segment Effets Visuels Film et séries TV devrait connaître une activité réduite au premier semestre suite à des retards d'attribution de la part d'un des principaux clients. L'activité devrait tourner à plein régime au second semestre et sur les années suivantes du plan. L’activité séries TV devrait croître à deux chiffres sur la période. La croissance de la publicité sera alimentée par des gains de clients (liés à l’augmentation de la demande pour la promotion des produits de marque) et de productivité. La croissance de l'animation sera alimentée par de nouveaux contrats, dont certains déjà conclus avec des plateformes de streaming. Services DVD : les baisses de volume continueront d’affecter négativement l’activité. Les effets positifs du renouvellement progressif des contrats, associés à des mesures de réduction des coûts, contribueront cependant à rétablir la rentabilité.

: les baisses de volume continueront d’affecter négativement l’activité. Les effets positifs du renouvellement progressif des contrats, associés à des mesures de réduction des coûts, contribueront cependant à rétablir la rentabilité. Maison Connectée : une croissance modérée est attendue sur la période, le recul prolongé de la vidéo étant plus que compensé par la forte progression des solutions d’accès haut débit. Une efficacité accrue et des mesures de transformation, associées à une sélectivité accrue des clients, amélioreront encore la rentabilité.

: une croissance modérée est attendue sur la période, le recul prolongé de la vidéo étant plus que compensé par la forte progression des solutions d’accès haut débit. Une efficacité accrue et des mesures de transformation, associées à une sélectivité accrue des clients, amélioreront encore la rentabilité. Flux de trésorerie disponible : hypothèses prudentes dans les prévisions 2020 et 2021 du besoin en fonds de roulement.

Calendrier des opérations proposées en Assemblée Générale Extraordinaire

L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription envisagée, d’un montant d’environ 300 millions d’euros sera soumise à l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire de Technicolor (AGE). L’AGE est convoquée pour le 23 mars 2020. Les résolutions soumises au vote de l’AGE sont les suivantes :

Un regroupement d’actions : les 27 actions existantes (les « Actions Anciennes ») seront échangées en 1 action nouvelle (les « Actions avec Nouvelle Valeur Nominale ») ;

Une réduction de capital non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de l’action à 0,01 euros ;

Une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription détaché des Actions avec Nouvelle Valeur Nominale (l’« Augmentation de Capital ») ; les actions nouvelles émises lors de l’Augmentation de Capital étant désignées comme les « Actions Nouvelles ».

Revue par segment des résultats de l’année 2019

Second Semestre Variation Année Variation

(hors IFRS 16) Services de

Production 2018 2019 A taux courants A taux constants 2018 2019 2019

IFRS* A taux courants A taux constants En million d'euros Chiffre d'affaires 409 465 +13,8% +10,9% 785 893 893 +13,8% +10,4% EBITDA ajusté 63 69 +10,2% +6,6% 110 132 164 +20,3% +16,7% En % du chiffre d'affaires +15,4% +14,9% +14,0% +14,8% +18,3% EBITA ajusté 32 8 (75,7)% (77,9)% 51 24 28 (53,1)% (56,2)% En % du chiffre d'affaires +7,9% +1,7% +6,5% +2,7% +3,1%

(*) post IFRS 16

·Le chiffre d’affaires de Services de Production a augmenté de 10,4% à taux de change constants et de 13,8% à taux de change courants par rapport à 2018. L'industrie du divertissement connaît actuellement l'une de ses plus grandes transformations, tirée par la puissance naissante des plateformes de streaming et une demande sans précédent pour les contenus haut de gamme. Le renforcement des capacités et des investissements associés se sont poursuivis en 2019 pour bénéficier de cette dynamique, avec l'annonce par Technicolor, fin janvier 2020, du lancement officiel de sa nouvelle activité d'effets visuels pour les séries, MPC Episodic.

Faits marquants de l’activité :

o Effets Visuels Film & Séries TV : année record pour le chiffre d’affaires avec une croissance exceptionnellement forte à deux chiffres, tirée par l’augmentation du volume et de l'exploitation des capacités de MPC Film, et par une solide performance en année pleine de Mill Film (lancée fin 2018). Les équipes VFX ont travaillé sur plus de 30 films des principaux studios, comprenant des films sortis en 2019 comme Le Roi Lion (Disney), 1917 (Universal / Amblin), Maleficent: Mistress of Evil (Disney), Shazam! (Warner Bros.), Pokémon Detective Pikachu (Warner Bros./Legendary), X-Men: Dark Phoenix (Fox), Ad Astra (Fox), Dora and the Lost City of Gold (Paramount) et Hellboy (Lionsgate), et également pour des films qui sortiront en 2020, comme Artemis Fowl (Disney), Dr Dolittle (Universal) et Sonic the Hedgehog (Paramount); et plus de 30 projets de séries (c.-à-d. streaming / OTT), dont The Mandalorian (Disney +), Lady and the Tramp (Disney +), Noelle (Disney +) See (Apple TV +), Old Story (Netflix), Polar (Netflix / Constantin), Carnival Row (Amazon / Legendary), The Boys (Amazon / Sony), American Gods saison 2 (Starz / Fremantle) et Vikings saison 6 (History / MGM);

MPC Film a dominé la saison des récompenses Effets Visuels 2019 / 2020 pour la qualité de son travail sur 1917, lauréat de l’Oscar des meilleurs effets visuels, et du prix BAFTA pour les meilleurs VFX. Le travail de MPC Film sur Le Roi Lion a également été nominé pour les deux mêmes prix prestigieux, en plus de remporter deux prix VES (Visual Effects Society), dont celui des effets visuels exceptionnels dans un long métrage photoréaliste;



o Effets Visuels Publicité : le chiffre d'affaires est en légère hausse sur l'année avec une amélioration des performances au second semestre par rapport au premier semestre. Du côté créatif, The Mill et MPC ont reçu de nombreuses distinctions par l'industrie du film. Lors du prestigieux Festival international de publicité Cannes Lions, le Groupe a reçu deux des trois Lions qui récompensent la catégorie VFX ; MPC a reçu le prix VFX Company of the Year aux Ciclope Awards pour la troisième année consécutive, tandis que The Mill a été reconnue par Televisual comme la société de post-production n°1 au Royaume-Uni pour la 11e année consécutive. MPC a également remporté deux prix VES pour son travail sur Hennessy «Les sept mondes», y compris des effets visuels exceptionnels dans une publicité;



The Mill a inauguré un nouveau studio à Berlin, en Allemagne. Le fait d'avoir une nouvelle base en Europe permettra à The Mill de tirer parti de sa production, de sa technologie et de son savoir-faire de pointe pour offrir un contenu et des expériences de haut niveau à un plus large éventail de clients et de collaborateurs créatifs.



Animation et Jeux : la croissance du chiffre d'affaires est à deux chiffres par rapport à l'année précédente, principalement tirée par un volume plus élevé de services d'animation pour les séries pour compte d'autrui et un plus grand nombre d'épisodes livrés par Technicolor Animation Productions («TAP», contenu d'animation et de jeux Affaires IP). Mikros Animation continue de produire le film SpongeBob Movie: Sponge on the Run de Paramount et le long métrage Pat’ Patrouille de Spin Master qui connait un grand succès ; et a signé au quatrième trimestre un accord de services pour un long métrage d'animation qui montera en puissance en 2020. Technicolor Animation continue de livrer plusieurs productions de séries haut de gamme, dont des séries animées comme ALVINNN !!! et The Chipmunks saisons 4 et 5 (Nickelodeon / M6), Elena of Avalor saison 3 (Disney), Fast & Furious: Spy Racers saisons 1 - 3 (DreamWorks Animation / Netflix), et Mickey Mouse Mixed-Up Adventures saison 3 (Disney). Technicolor Games a réalisé la production de titres AAA, dont Anthem (EA / BioWare), FIFA 20 (EA), Mortal Kombat 11 (NetherRealm), NBA 20 (2K), Need for Speed ​​Heat (EA / Ghost), NHL 20 (EA), et Resident Evil 2 Remake (Capcom);



: la croissance du chiffre d'affaires est à deux chiffres par rapport à l'année précédente, principalement tirée par un volume plus élevé de services d'animation pour les séries pour compte d'autrui et un plus grand nombre d'épisodes livrés par Technicolor Animation Productions («TAP», contenu d'animation et de jeux Affaires IP). Mikros Animation continue de produire le film SpongeBob Movie: Sponge on the Run de Paramount et le long métrage Pat’ Patrouille de Spin Master qui connait un grand succès ; et a signé au quatrième trimestre un accord de services pour un long métrage d'animation qui montera en puissance en 2020. Technicolor Animation continue de livrer plusieurs productions de séries haut de gamme, dont des séries animées comme ALVINNN !!! et The Chipmunks saisons 4 et 5 (Nickelodeon / M6), Elena of Avalor saison 3 (Disney), Fast & Furious: Spy Racers saisons 1 - 3 (DreamWorks Animation / Netflix), et Mickey Mouse Mixed-Up Adventures saison 3 (Disney). Technicolor Games a réalisé la production de titres AAA, dont Anthem (EA / BioWare), FIFA 20 (EA), Mortal Kombat 11 (NetherRealm), NBA 20 (2K), Need for Speed ​​Heat (EA / Ghost), NHL 20 (EA), et Resident Evil 2 Remake (Capcom); Post-production : le chiffre d’affaires est en baisse par rapport à l'année précédente du fait de la sortie d’activités peu performantes en Amérique du Nord en 2018, mais progresse modérément sur un an à périmètre constant grâce à un niveau d'activité solide au Canada et au Royaume-Uni ;

L'EBITDA ajusté s'établit à 132 millions d'euros, soit 14,8% du chiffre d'affaires, en hausse de 20,3% à taux courants par rapport à l’année précédente. L'amélioration de l'EBITDA ajusté a été tirée de manière significative par les performances Effets Visuels Film & Séries TV et Animation & Jeux. L'EBITA ajusté est en baisse par rapport à l'année dernière, principalement en raison de l'augmentation des coûts de rendu dans le cloud résultant d'un calendrier de livraison exceptionnellement lourd, de la construction d'installations de Mill Film à Montréal et Adélaïde et du nombre plus élevé de livraisons d’épisodes par TAP.

##

Second Semestre Variation Année Variation

(hors IFRS 16) Services DVD 2018 2019 A taux courants A taux constants 2018 2019 2019

IFRS* A taux courants A taux constants En million d'euros Chiffre d'affaires 562 508 (9,6)% (12,1)% 942 882 882 (6,3)% (9,7)% EBITDA ajusté 60 53 (12,0)% (14,6)% 68 46 81 (31,6)% (34,0)% En % du chiffre d'affaires +10,7% +10,4% +7,2% +5,3% +9,1% EBITA ajusté 32 22 (29,8)% (31,0)% 14 (9) (6) na na En % du chiffre d'affaires +5,7% +4,4% +1,5% (1,0)% (0,7)%

(*) post IFRS 16

Le chiffre d’affaires de Services DVD a atteint 882 millions d’euros en 2019, en baisse de 9,7% à taux de change constants et de 6,3% à taux de change courants par rapport à 2018. Le chiffre d'affaires a diminué lors du second semestre par rapport au deuxième semestre 2018 de 12,1% à taux constant. Le volume total de réplication combiné a atteint 1 059 millions de disques, en baisse de 11,4% par rapport à 2018 :

Les volumes de DVD en définition standard ont montré une résilience supérieure aux attentes, ne baissant que de 11% sur un an (contre une baisse de 17,5% de 2017 à 2018), soutenus par une forte activité de catalogue sur le marché nord-américain, Les volumes Blu-ray TM ont baissé de 13% en 2019, en partie à cause de la difficile comparaison avec 2018 au niveau des volumes. En effet, Star Wars: The Force Awakens, et le jeu vidéo Red Dead Redemption 2, ont tous deux été des succès majeurs avec un volume de Blu-ray TM exceptionnellement élevés en raison de plusieurs configurations d'emballage de vente. Les baisses de Blu-ray TM ont été partiellement compensées par la croissance continue du format Ultra HD Blu-ray TM , La diminution en 2019 pour les DVD et les Blu-ray TM a été exacerbée par la réduction significative de l'activité commerciale d'un grand studio client. En ne prenant pas compte ce client, les baisses d'une année sur l'autre dans les deux formats ont été nettement inférieures. Les volumes de CD ont été également meilleurs que prévus, en baisse de 10% seulement grâce aux nouveaux volumes / ajouts de clients sur le marché nord-américain.

a atteint 882 millions d’euros en 2019, en baisse de 9,7% à taux de change constants et de 6,3% à taux de change courants par rapport à 2018. Le chiffre d'affaires a diminué lors du second semestre par rapport au deuxième semestre 2018 de 12,1% à taux constant. Le volume total de réplication combiné a atteint 1 059 millions de disques, en baisse de 11,4% par rapport à 2018 :

En raison des fortes demandes continues de l’ensemble de l'industrie, Services DVD a lancé des initiatives structurelles à l'échelle de la division pour adapter les activités de distribution et de réplication, et les accords de contrats avec les clients en réponse aux réductions de volume continues. Les nouveaux contrats devraient refléter le changement d’environnement et de taille de marché, y compris la tarification basée sur le volume et l'activité.

En 2019, Technicolor a renégocié avec succès les renouvellements et / ou les prolongations de contrats avec deux de ses principaux clients, qui comprenaient tous deux des conditions sensiblement améliorées pour Technicolor. Des renégociations supplémentaires de contrats avec les clients auront lieu au cours des prochaines années, conformément aux dates spécifiques de renouvellement des contrats.

L'EBITDA ajusté s'élève à 46 millions d'euros, soit 5,3% du chiffre d'affaires, en baisse de 32% à taux courants sur un an. La baisse de la marge est due principalement à la réduction des volumes et à un mix de produits plus réduits, qui n'ont pas été entièrement compensés par les économies de coûts en cours et un effet semestriel positif des contrats renouvelés. Cette tendance négative a eu un impact global sur l'EBITA ajusté.

Volume de DVD, Blu-ray™ et CD

Second Semestre Année En million d’unités 2018 2019 Variation 2018 2019 Variation Total des volumes 691,3 613,3 (11,3)% 1 194,9 1 059,1 (11,4)% Par Format SD-DVD 449,5 402,6 (10,4)% 787,4 701,9 (10,9)% Blu-ray™ 208,9 181,3 (13,2)% 342,5 298,8 (12,7)% CD 32,9 29,3 (10,8)% 65,1 58,4 (10,3)% Par Segment Studio/Video 616,3 557,0 (9,6)% 1,071,0 959,4 (10,4)% Games 34,0 20,5 (39,6)% 45,9 29,7 (35,3)% Music & Software 41,0 35,7 (12,8)% 78,1 70,0 (10,4)%

###

Second Semestre Variation Année Variation

(hors IFRS 16) Maison

Connectée 2018 2019 A taux courants A taux constants 2018 2019 2019

IFRS* A taux courants A taux constants En million d'euros Chiffre d'affaires 1 215 1 029 (15,3)% (16,9)% 2 218 1 983 1 983 (10,6)% (12,6)% EBITDA ajusté 61 49 (20,1)% (19,7)% 87 69 79 (20,5)% (21,2)% En % du chiffre d'affaires +5,0% +4,8% +3,9% +3,5% +4,0% EBITA ajusté 34 40 +16,2% +17,9% 33 23 23 (30,2)% (28,8)% En % du chiffre d'affaires +2,8% +3,9% +1,5% +1,2% +1,2%

(*) post IFRS 16

·Le chiffre d'affaires de Maison Connectée s'est élevé à 1 983 millions d'euros en 2019, en baisse de 12,6% d'une année sur l'autre à taux constants et de 10,6% à taux courants, mais en ligne avec les attentes du Groupe. Le Groupe a bénéficié l'an dernier d'une performance exceptionnellement forte en Vidéo chez Charter et en Broadband chez Comcast. Les revenus de la division subissent également un ralentissement de la demande en Amérique latine et en Eurasie, et fait face aux conséquences de la révision du portefeuille clients. La division a continué d'augmenter sa part de marché dans l'accès haut débit et les solutions vidéo basées sur AndroidTV.

Faits marquants de l’activité :

Amérique du Nord : le chiffre d'affaires est en baisse par rapport à 2018, du fait de l'impact sur le marché de la Vidéo du «cord cutting», compensé en partie par la forte progression de la part de marché du haut débit, en croissance de 12,3% par rapport à 2018:

L’activité du câble en Amérique du Nord a démontré une demande continue de solutions haut débit de la part de Comcast et Vidéotron tandis que Shaw n'a pas complètement compensé une baisse importante du segment Vidéo par rapport à l’an passé ;

La vente des stocks excédentaires identifiés à la fin du premier semestre a été réalisée avec succès au cours du second semestre.

Europe, Moyen-Orient et Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine : une baisse des revenus par rapport à l'année précédente, principalement expliquée par des vents contraires sur le marché de la Vidéo en Amérique latine, principalement au Brésil et au Mexique, et par le ralentissement des investissements dans le haut débit en Australie. Le marché de la Vidéo, principalement par satellite, montre une récession dans toutes les régions, sauf en Inde, qui a eu un impact positif sur les revenus de 2019.

La division continue de se concentrer sur les investissements et les gains de parts de marché globaux et de tirer parti des technologies ouvertes et innovantes pour les fournisseurs de services réseau (NSP) du monde entier, dans le but principal d'aider les NSP à offrir une connectivité transparente et des expériences de divertissement premium aux consommateurs. Ceci est réalisé en créant le meilleur CPE de sa catégorie et en enrichissant le portefeuille avec des solutions innovantes issues de partenariats avec des entreprises dans les domaines de la gestion Wifi, de la distribution vidéo, de la sécurité et de la publicité. Le Wifi 6 reste le principal moteur technologique avec des succès importants en Amérique du Nord et en Europe au cours du quatrième trimestre 2019.

Dans le haut débit, les investissements sont concentrés sur les produits Fibre et DOCSIS 3.1 pour positionner Technicolor comme un leader innovant et un acteur de confiance dans l'écosystème de la Maison Connectée. Au second semestre, DOCSIS 3.1 s'est étendu au-delà de l'Eurasie et du NAM, avec des réussites importantes au Mexique et au Brésil avec les principaux câblo-opérateurs de la région. Le lancement d'une nouvelle plateforme Wi-Fi 6 a été un succès avec les premières victoires sur les marchés nord-américain et européen. Des déploiements massifs sont attendus en 2020.

Pour la Vidéo, les solutions basées sur AndroidTV gagnent du terrain, avec des gains pertinents dans les segments satellite et IP STB, conformément à l'objectif d'un taux de succès plus élevé et d'un leadership mondial ; au cours de l'année, la Maison Connectée a remporté 9 nouveaux appels d’offres, dans ce segment en croissance.

La Maison Connectée bénéficie de l'avancée significative du plan de transformation à trois ans, plus de 82% de l'objectif d'économies de coûts opérationnels a déjà été atteint (sur la base d'un taux d'exécution) à fin 2019. Par ailleurs, les prix des mémoires ont poursuivi la tendance baissière, amorcée en début d'année.

Technicolor a récemment connu des ruptures d'approvisionnement en Chine en raison de la situation du coronavirus. Les équipes de la Maison Connectée organisent actuellement de nombreuses réunions avec leurs fournisseurs et clients pour assurer un approvisionnement normal. Le chiffre d’affaires pourrait être impacté au premier semestre 2020, mais la situation devrait être entièrement rétablie au second semestre. Technicolor continuera de suivre l'évolution de la situation et en informera les parties prenantes.

Répartition du chiffre d’affaires de Maison Connectée

Second Semestre Année In € million 2018 2019 Variation4 2018 2019 Variation5 Total revenues 1 215 1 029 (16,9)% 2 218 1 983 (12,6)% Par région Amérique du Nord 561 467 (19,7)% 1 033 865 (20,2)% Europe, Moyen-Orient et Afrique 265 193 (27,2)% 460 453 (1,6)% Amérique Latine



Asie-Pacifique 168



221 145



224 (15,5)%



1,7% 327



398 307



357 (7,2)%



(10,3)% Par produit Video 535 455 (16,3)% 1 078 830 (23,9)% Broadband 680 575 (17,4)% 1 140 1 152 (2,0)%

L'EBITDA ajusté (hors impact d'IFRS 16) s'établit à 69 millions d'euros, soit 3,5% du chiffre d'affaires, en baisse de 20,5% à taux courants par rapport à l’année dernière. La baisse de la marge s’explique par la réduction des volumes et par la composition des marges sur le marché nord-américain de la Vidéo, en partie compensée par l'évolution positive des coûts des composants et par l'amélioration de la productivité. La réduction des D&A et une reprise de provision ont contribué à présenter un EBITA ajusté à 23 millions d’euros, en baisse seulement de 10 millions d’euros par rapport à l’an dernier.

###

2018 2019 Variation

(hors IFRS 16) Corporate & Autres En million d'euros En %

du CA En million d'euros En %

du CA En million

d'euros (IFRS*) A taux courants A taux constants Chiffre d'affaires 44 43 43 (3,6)% (3,6)% EBITDA ajusté 1 ns (1) ns 1 ns ns EBITA ajusté 0 ns (2) ns (2) ns ns

(*) post IFRS 16

Le segment Corporate & Autres inclut les activités de Licences de Marques.

Le segment a enregistré un chiffre d’affaires de 43 millions d’euros en 2019, stable par rapport à l’exercice précédent, les Licences de Brevets restants des années précédentes ayant généré un chiffre d’affaires comparable. L'EBITDA ajusté (hors impact IFRS 16) s'élève à (1) million d'euros et l’EBITA ajusté à (2) millions d’euros, légèrement en baisse par rapport à 2018.

Récapitulatif des résultats consolidés de 2019

Second Semestre

(hors IFRS 16) Année (hors IFRS 16) Année (IFRS) En million d'euros 2018 2019 Variation 2018 2019 Variation 2019 Chiffre d'affaires des activités poursuivies 2 215 2 036 (8,1)% 3 988 3 800 (4,7)% 3 800 Variation à taux de change constants (%) (10,1)% (7,3)% Dont Services de Production 409 465 +13,8% 785 893 +13,8% 893 Services DVD 562 508 (9,6)% 942 882 (6,3)% 882 Maison Connectée 1 215 1 029 (15,3)% 2 218 1 983 (10,6)% 1 983 Corporate & Autres 29 34 +15,6% 44 43 (3,6)% 43 EBITDA ajusté des activités poursuivies 194 184 (4,8)% 266 246 (7,5)% 324 Variation à taux de change constants (%) (6,6)% (9,7)% En % du chiffre d'affaires +8,7% +9,1% +40pts +6,7% +6,5% (20)pts +8,5% Dont Services de Production 63 69 +10,2% 110 132 +20,3% 164 Services DVD 60 53 (12,0)% 68 46 (31,6)% 81 Connected Home 61 49 (20,1)% 87 69 (20,5)% 79 Corporate & Other 9 13 +42,6% 1 (1) na 1 EBITA ajusté des activités poursuivies 107 84 (21,9)% 98 36 (63,6)% 42 Variation à taux de change constants (%) (22,4)% (63,5)% En % du chiffre d'affaires +4,8% +4,1% (70)pts +2,5% +0,9% (160)pts +1,1% EBIT ajusté des activités poursuivies 80 57 (28,8)% 48 (19) na (12) Variation à taux de change constants (%) (28,6)% na En % du chiffre d'affaires +3,6% +2,8% (80)pts +1,2% (0,5)% (170)pts (0,3)% EBIT des activités poursuivies (28) (34) (22,7)% (119) (127) (6,9)% (121) Variation à taux de change constants (%) (18,1)% (3,9)% En % du chiffre d'affaires (1,3)% (1,7)% (40)pts (3,0)% (3,3)% (30)pts (3,2)% Résultat financier (31) (27) - (51) (64) - (84) Impôt sur les résultats (44) 3 - (54) (4) - (3) Résultats des sociétés mises en équivalence - 0 - - (1) - (1) Résultat net des activités poursuivies (104) (57) - (224) (195) - (208) Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 188 (26) - 157 (21) - (22) Résultat net 84 (84) - (67) (217) - (230)

Les dotations aux provisions pour restructuration s’élèvent à 31 millions d’euros à taux de change courants et concernent principalement les Services de Production et le plan de transformation Maison Connectée.

Une dépréciation de 59 millions d'euros a été enregistrée dans les Services DVD en raison de la baisse des volumes, partiellement compensée par des renouvellements de contrats incluant des clauses de tarification adaptées au volume.

L’EBIT des activités poursuivies (hors impact IFRS 16) est négatif de 127 millions d’euros en 2019.

Le résultat financier (hors impact IFRS 16) est négatif de 64 millions d’euros en 2019, contre un résultat négatif de 51 millions d’euros en 2018, reflétant :

Les charges d'intérêts nettes de 49 millions d'euros, en légère hausse par rapport à l'année dernière (40 millions d'euros) du fait de l'évolution de la dette nette ;

Les autres charges financières de 15 millions d'euros en 2019, contre 11 millions d'euros en 2018 du fait des résultats de change.

L'impôt sur le résultat s'élève à 4 millions d'euros, contre 54 millions d’euros en 2018 dus à la dépréciation des pertes reportables américaines.

Le résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession s’est détérioré de 178 millions d’euros, principalement en raison de la cession des activités de Licences de Brevets et de Recherche & Innovation, en 2018.

Le résultat net part du Groupe (hors impact IFRS 16) est donc passé d’une perte de 217 millions d’euros à taux de change courants en 2019, contre une perte de 67 millions d’euros en 2018.





Réconciliation des indicateurs ajustés tels que publiés (non auditée)

Technicolor présente, en plus des résultats publiés, et dans le but de fournir une vue plus comparable de l'évolution de sa performance opérationnelle en 2019 par rapport à 2018, un ensemble d’indicateurs ajustés qui exclut les éléments suivants, directement disponibles dans le compte de résultat des états financiers consolidés du Groupe :

Coûts de restructuration nets ;

Charges de dépréciations d’actifs nettes ;

Autres produits et charges (autres éléments non récurrents).

Ces ajustements, dont la réconciliation est présentée dans le tableau suivant, ont eu un impact sur l’EBIT des activités poursuivies de (109) millions d’euros en 2019 contre (167) millions d’euros en 2018 (incluant IFRS 16).

Année (IFRS) Année (hors IFRS 16) En millions d'euros 2018 2019 Variation 2018 2019 Variation EBIT des activités poursuivies (119) (121) (2) (119) (127) (8) Coûts de restructuration, nets (62) (31) 31 (62) (31) 31 Pertes nettes liées aux dépréciations sur actifs opérationnels non courants (81) (63) 18 (81) (61) 20 Autres produits/(charges) (24) (15) 9 (24) (17) 7 EBIT ajusté des activités poursuivies 48 (12) (60) 48 (19) (67) En % du chiffre d’affaires 1,2% (0,3)% (150)pts 1,2% (0,5)% (170)pts Dépréciations et amortissements (“D&A”) 218 305 87 218 234 16 Capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production 0 31 31 0 31 31 EBITDA ajusté des activités poursuivies 266 324 58 266 246 (20) En % du chiffre d’affaires 6,7% 8,5% 180pts 6,7% 6,5% (20)pts

Réconciliation du flux de trésorerie disponible (non auditée)

Technicolor définit les “Flux de trésorerie disponibles” comme les Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (continues et arrêtées ou en cours de cession) augmentés des cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles et diminués des acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles, en ce compris les coûts de développement capitalisés.

Année (IFRS) Année

(hors IFRS 16) En million d’euros Décembre Décembre Décembre 31, 2018 31, 2019 31, 2019 EBITDA ajusté des activités poursuivies 266 324 246 Variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs 2 (96) (96) Sorties de trésorerie liées aux provisions pour retraites (26) (26) (26) Sorties de trésorerie liées aux provisions pour restructuration (43) (35) (38) Intérêts payés (42) (65) (45) Intérêts reçus 3 1 1 Impôts (payés) reçus sur les résultats (14) (12) (12) Autres éléments (28) (21) (22) Flux de trésorerie provenant des activités poursuivies 118 70 8 Acquisition d’immobilisations corporelles (68) (71) (71) Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles - 1 1 Acquisition d’immobilisations incorporelles incluant les coûts de développement capitalisés (94) (99) (99) Flux de trésorerie d’exploitation nets utilisés par les activités arrêtées ou en cours de cession (4) (12) (13) Flux de trésorerie disponible pour réconciliation (48) (111) (175) Dette brute à sa valeur nominale 1 029 1 030 Position de trésorerie 291 65 Dette nette à sa valeur nominale (non IFRS) 738 965 Ajustement IFRS (5) (4) Dette nette (IFRS) 733 961 Dettes de loyer 272

La variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs a été négative de 96 millions d’euros en 2019, principalement en raison de modifications défavorables de termes de paiements fournisseurs et de la réduction de l’échéancier de paiements au niveau de l’activité Effets Visuels Film & Séries TV.

Les sorties de trésoreries liées aux restructurations (hors impact IFRS 16) se sont élevées à 38 millions d’euros en 2019, en baisse de 4 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent, principalement en raison d’une sortie de trésorerie moins importante liée aux restructurations du segment Maison Connectée et Services DVD.

Les dépenses d’investissements corporels et incorporels ont atteint 169 millions d’euros, en hausse de 7 millions d’euros par rapport à l’année dernière du fait des investissements dans les Effets Visuels Films & Séries TV.

La trésorerie du Groupe s’élève à 65 millions d’euros en 2019, contre 291 millions d’euros par rapport à fin décembre 2018, provenant principalement des flux de trésorerie disponibles des activités poursuivies négatifs à hauteur de 161 millions d'euros.

Le Conseil d’administration, réuni ce jour, a arrêté ces comptes consolidés qui ont été revus par les Commissaires aux comptes de la Société, un rapport avec une certification sans réserve étant en cours d'émission.





Calendrier Financier

Capital Markets Day 19 février 2020 Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) 23 mars 2020 Rapport d’activité au T1 25 avril 2020 Assemblée Générale Annuelle 30 avril 2020

###

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré, Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives, Pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Technicolor auprès de l’Autorité des marchés financiers,

###

About Technicolor:

www.technicolor.com

Technicolor shares are on the Euronext Paris exchange (TCH) and traded in the USA on the OTCQX marketplace (OTCQX: TCLRY).

Investor Relations

Christophe le Mignan: +33 1 88 24 32 83

Christophe.lemignan@technicolor.com

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

Exercice clos le 31 décembre (en million d’euros) 2019 2018 ACTIVITÉS POURSUIVIES Chiffre d'affaires 3,800 3,988 Coût de l'activité (3,375) (3,521) Marge brute 425 467 Frais commerciaux et administratifs (323) (292) Frais de recherche et développement (114) (127) Coûts de restructuration (31) (62) Pertes de valeur nettes sur actifs non courants opérationnels (63) (81) Autres produits (charges) (15) (24) Résultat avant charges financières et impôts (EBIT) des activités poursuivies (121) (119) Produits d'intérêts 1 3 Charges d'intérêts (70) (43) Autres produits (charges) financiers nets (15) (11) Charges financières nettes (84) (51) Résultat des sociétés mises en équivalence (1) - Impôt sur les résultats (3) (54) Résultat net des activités poursuivies (208) (224) ACTIVITÉS ARRÊTÉES OU EN COURS DE CESSION Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession (22) 157 Résultat net de l'exercice (230) (67) Attribuable aux: - Actionnaires de Technicolor SA (230) (68) - Participations ne donnant pas le contrôle 0 1 RÉSULTAT NET PAR ACTION Exercice clos le 31 décembre (en euros, sauf le nombre d'actions) 2018 2018 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base disponibles (actions propres déduites) 413 660 087 413 440 227 Résultat net par action des activités poursuivies - de base (0,50) (0,54) - dilué (0,50) (0,54) Résultat net par action des activités arrêtées ou en cours de cession - de base (0,05) 0,38 - dilué (0,05) 0,38 Résultat net total par action - de base (0,56) (0,16) - dilué (0,56) (0,16)

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

(en million d’euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 ACTIF Ecarts d'acquisition 851 886 Immobilisations incorporelles 632 705 Immobilisations corporelles 191 233 Droits d'utilisation 285 - Autres actifs d'exploitation non courants 32 41 TOTAL ACTIFS D'EXPLOITATION NON COURANTS 1,991 1,865 Participations non consolidées 17 14 Autres actifs financiers non courants 22 10 TOTAL ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS 39 24 Titres des sociétés mises en équivalence 1 2 Impôts différés actifs 52 210 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 2,082 2,101 Stocks 243 268 Clients et effets à recevoir 507 677 Actifs sur contrat client 79 77 Autres actifs d'exploitation courants 184 264 TOTAL ACTIFS D'EXPLOITATION COURANTS 1,013 1,286 Créance d'impôt 36 40 Autres actifs financiers courants 13 14 Trésorerie et équivalents de trésorerie 65 291 Actifs destinés à être cédés - 28 TOTAL ACTIFS COURANTS 1,127 1,658 TOTAL ACTIF 3,210 3,759

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

(en million d’euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Capital social (414 461 178 actions au 31 décembre 2019 avec une valeur nominale de 1 euro) 414 414 Actions propres - (158) Titres subordonnés 500 500 Primes d'émission et réserves (539) (113) Ecarts de conversion (339) (372) Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Technicolor SA 36 271 Participations ne donnant pas le contrôle 0 1 TOTAL CAPITAUX PROPRES 36 272 Provisions pour retraites et avantages assimilés 342 320 Autres provisions 30 19 Passifs sur contrat client 3 4 Autres dettes d'exploitation non courantes 25 38 TOTAL DETTES D'EXPLOITATION NON COURANTES 400 382 Dettes financières 979 1,004 Dettes de loyers 224 - Autres dettes non courantes 1 - Impôts différés passifs 27 193 TOTAL DETTES NON COURANTES 1,631 1,579 Provisions pour retraites et avantages assimilés 33 26 Autres provisions 70 113 Fournisseurs et effets à payer 825 1,135 Provisions pour dettes sociales 134 116 Passifs sur contrat client 40 100 Autres dettes d'exploitation courantes 302 310 TOTAL DETTES D'EXPLOITATION COURANTES 1,404 1,799 Dettes financières 8 20 Dettes de loyers 87 - Dettes d'impôt courant 41 34 Autres dettes courantes 2 4 Passifs liés aux actifs destinés à la vente - 51 TOTAL DETTES COURANTES 1,542 1,908 TOTAL PASSIF 3,173 3,487 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 3,210 3,759

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

Exercice clos le 31 décembre (en millions d'euros) 2019 2018 Résultat net de l'exercice (230) (67) Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession (22) 157 Résultat net des activités poursuivies (208) (224) Ajustements pour réconcilier le résultat net des activités poursuivies avec

la variation nette de la trésorerie d'exploitation Amortissements d'actifs 329 234 Pertes de valeur d'actifs 56 91 Variation nette des provisions (48) (14) (Gain) pertes sur cessions d'actifs 17 (8) Charges (produits) d'intérêts 69 40 Autres (dont impôts) - 50 Variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs (69) 2 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 146 171 Intérêts payés sur dettes de loyers (21) (2) Intérêts payés (44) (40) Intérêts reçus 1 3 Impôts payés sur les résultats (12) (14) VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE D'EXPLOITATION

DES ACTIVITES POURSUIVIES (I) 70 118 Acquisition de titres de participation, net de la trésorerie acquise (3) 1 Produit de cession net de titres de participations 1 5 Acquisition d'immobilisations corporelles (70) (68) Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles - - Acquisition d'immobilisations incorporelles incluant les coûts de développement capitalisés (99) (94) Trésorerie mise en nantissement (6) (3) Remboursement de trésorerie mise en nantissement 5 3 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE D'INVESTISSEMENT

DES ACTIVITES POURSUIVIES (II) (171) (156) Cession d'actions propres 1 - Augmentation des dettes financières 1 - Remboursement des dettes de loyers (91) (23) Remboursement des dettes financières (5) (93) Frais liés à la la dette et aux opérations en capital (1) (3) Autres 4 23 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE DE FINANCEMENT

DES ACTIVITES POURSUIVIES (III) (91) (96) VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE DES ACTIVITES

ARRETEES OU EN COURS DE CESSION (IV) (33) 105 TRESORERIE A L'OUVERTURE DE LA PERIODE 291 319 Diminution nette de la trésorerie (I+II+III+IV) (226) (29) Effet des variations de change et de périmètre sur la trésorerie - 1 TRESORERIE A LA CLOTURE DE LA PERIODE 65 291













1 Flux de trésorerie définis comme : EBITDA ajusté – (investissements nets + coûts de restructuration + variation nette des pensions de retraite + variation du besoin en fond de roulement et autres actifs et passifs nets + impact sur la trésorerie du résultat non courant, des intérêts financiers nets, des effets de change, des autres résultats financiers et de l’impôt sur les résultats)







2 A périmètre et taux de change constants







3 Pro forma de l’augmentation de Capital







4 Change à taux constants.

5 Change à taux constants.







Pièce jointe