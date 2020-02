Paris, le 19 février, 2020 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui son nouveau Comité de Direction Générale qui remplace le précédent Comité Exécutif. Ces changements reflètent la transformation d’Atos, lancée en 2020, qui consiste en une refonte du portefeuille des offres, une nouvelle approche commerciale et une organisation dont l’axe premier devient le secteur d’activité de nos clients.



Autour d’Elie Girard, Directeur Général, le comité de Direction Générale du Groupe est constitué de:

Eric Grall, Industrie et Directeur des Opérations Globales

Adrian Gregory, Services Financiers & Assurance et Atos|Syntel (aidé de Rakesh Khanna, Directeur Général d’Atos|Syntel)

Pierre Barnabé, Secteur Public & Défense et division Big Data & Cybersécurité

Jean-Philippe Poirault, Télécommunications, Médias & Technologies et région Europe du Sud

Giuseppe Di Franco, Ressources & Services

Robert Vassoyan, Santé & Sciences de la Vie et division Communications Unifiées & Collaboration

Simon Walsh, région Amérique du Nord

Ursula Morgenstern, région Europe Centrale

Peter `t Jong, région Europe du Nord

Nourdine Bihmane, région Marchés de Croissance et division Public & Régional

Jo Debecker, division Infrastructure & Data Management

Enguerrand de Pontevès, Performance Groupe

Uwe Stelter, Directeur Financier

Philippe Mareine, Responsable du Digital, de la Transformation et du RSE

Paul Peterson, Directeur des Ressources Humaines

Sophie Proust, Directrice de la Technologie

Alexandre Menais, Secrétaire Général

Gilles Arditti, Relations Investisseurs et Audit interne

Marc Meyer, Cadres Dirigeants et Marketing & Communications

Elie Girard, Directeur Général, a indiqué : “Composé des Responsables des Organisations Sectorielles nouvellement créées et des Responsables des Entités Commerciales Régionales (Regional Business Units, RBUs), ainsi que des Responsables des Divisions et des Fonctions Groupe, le Comité de Direction Générale a pour vocation d’exécuter la stratégie du groupe et d’assurer la création de valeur pour nos clients, ainsi que pour l’ensemble de nos parties prenantes. L’équipe de direction se concentrera sur la mise en œuvre du programme Spring, l’approche sectorielle du Groupe, qui permettra de développer et d’attirer le plus haut niveau d'expertise pour chaque secteur d’activité, en redéfinissant le portefeuille d'offres d’Atos et sa mise sur le marché, de renforcer notre culture client et de répondre ainsi de manière encore plus précise à leurs attentes.”

