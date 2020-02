Fjärde kvartalet 2019

• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -11,7 (-5,7) MSEK.

Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till -18,8 (-87,5) MSEK. Anläggningen i Höganäs nedskrivs med 5,9 (76,0) MSEK till ett nettovärde om 49,1 (49,1) MSEK efter att bidraget från Klimatklivet om 44,2 MSEK är avdraget från nettovärdet.

Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,0 (-88,5) MSEK.

Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,13) SEK.

Cortus har mottagit beställning på 135 000 EUR från det franska energibolaget Engie för en ”Advanced Feasibility Study” (AFS) på en 6 MW vätgasanläggning.

Cortus besvarade den andra av Projektengagemangs två stämningar med en motstämning på 3,6 MSEK för kostnader för felavhjälpande åtgärder. Cortus förbereder underlag för ytterligare skadeståndsanspråk gentemot Projektengagemang.

Anläggningen i Höganäs är nu tekniskt färdigställd och Cortus har uppnått Milstolpe 2 (3) avseende avtalet med Höganäs Sweden AB.

Cortus upptog i december ett externt lån om 12MSEK med en löptid till januari 2021.

Helåret 2019

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -35,5 (-22,5) MSEK. Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till -70,3 (-108,8) MSEK.

Periodens resultat efter skatt uppgick till -71,9 (-111,0) MSEK.

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

Cortus har i januari upptagit lån från styrelseordförande Per-Olov Norberg om 6 MSEK, samt 2 MSEK från styrelseledamoten Peter Forssells bolag, Forssell Timber AB. .

Maria Wetterstrand har meddelat att hon på grund av tidsbrist ej står till förfogande för omval i Cortus Energys styrelse vid årsstämman 2020.

Cortus Energy beviljas nytt patent för ren fossilfri råolja, WR 6.0.

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30,

www.cortusenergy.com

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 08.00 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

