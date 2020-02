Brødrene A. & O. Johansen A/S

February 20, 2020 09:29 ET

Meddelelse nr. 1 - 2020

til Nasdaq Copenhagen

Den 20. februar 2020

Storaktionærmeddelelse – Nordea Funds Ltd.

I henhold til kapitalmarkedslovens §§ 30 og 38 oplyses hermed, at Selskabet har modtaget meddelelse fra Nordea Funds Ltd. om, at de den 18. februar 2020 har krydset grænsen på 5 % af aktiekapitalen i Selskabet.

Nordea Funds Ltd. ejer herefter 139.022 stk. præferenceaktier á nominelt DKK 10, svarende til 1,77 % af stemmerettighederne og 4,97 % af aktiekapitalen i Selskabet.





