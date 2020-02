Kasvun ja laajentumisen vuosi

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2019 (tilintarkastamaton)

Hoivatilat Oyj Pörssitiedote 21.2.2020 klo 8.00

Yhteenveto tammi-joulukuu 31.12.2019 31.12.2018 muutos, % Liikevaihto (tuhatta euroa) 23 273 17 182 35,4 % Kauden tulos (tuhatta euroa) 28 244 37 003 -23,7 % EPRA operatiivinen tulos (tuhatta euroa) 8 856 7 663 15,6 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton (euroa) 1,11 1,46 -24,0 % Osakekohtainen tulos, laimennettu (euroa) 1,11 1,45 -23,4 % Osakekohtainen operatiivinen tulos, euroa (EPRA EPS) 0,35 0,30 15,5 % Sijoituskiinteistöjen arvo (tuhatta euroa) 490 791 348 899 40,7 % Osakekohtainen EPRA NAV, euroa 8,54 7,28 17,1 % Sopimuskannan arvo (ilman indeksikorotuksia, tuhatta euroa) 584 139 426 953 36,8 % Taloudellinen vuokrausaste (%) 100 100 - Sopimuskannan keskimaturiteetti (vuotta) 15,8 14,9 -





Yhteenveto heinä-joulukuu 7-12/2019 7-12/2018 muutos, % Liikevaihto (tuhatta euroa) 12 380 9 121 35,7 % Kauden tulos (tuhatta euroa) 15 947 21 047 -24,2 % EPRA Operatiivinen tulos (tuhatta euroa) 3 962 4 510 -12,1 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton (euroa) 0,63 0,82 -23,2 % Osakekohtainen tulos, laimennettu (euroa) 0,63 0,82 -23,2 % Osakekohtainen operatiivinen tulos, euroa (EPRA EPS) 0,16 0,18 -11,1 %

1.1.2019 käyttöönotetun IFRS 16 -standardin vaikutukset katsauskauden avainlukuihin on esitetty jäljempänä kohdassa taloudellinen katsaus sekä taulukko-osiossa. Julkisesta ostotarjouksesta johtuvien kulujen vaikutus tulokseen oli 1,4 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa ennen veroja).

Olennaiset tapahtumat

Belgialainen Aedifica SA/NV Hoivatilojen pääomistajaksi

Koulusektorille merkittäviä hankkeita, uusimpana Espooseen 500 oppilaan koulu 25 vuoden vuokrasopimuksella

Vuoden aikana ennätykselliset 19 uutta vuokralaisasiakkuutta. Erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin asiakkaiden määrä kasvoi.

Näkymät vuodelle 2020

Hoivatilat arvioi vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan vähintään 20 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Operatiivisen tuloksen (EPRA) arvioidaan olevan noin 40 prosenttia liikevaihdosta. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvioidaan vuoden 2020 lopussa olevan noin 600 miljoonaa euroa. Ohjeistus perustuu sille oletukselle, että yhtiö ei vuoden 2020 aikana tee merkittäviä valmiiden sijoituskiinteistöjen ostoja tai myyntejä ja että kiinteistöjen arvon määrityksessä käytettävät markkinatuottovaatimukset pysyvät nykytasolla.





Toimitusjohtaja Jussi Karjula:

Vuosi 2019 oli Hoivatiloille kasvun ja laajentumisen vuosi. Yhtiön organisaatio kasvoi ja vahvistui, yritys laajensi tarjoamaansa ja solmi runsaasti uusia asiakkuuksia. Samalla keskeiset tunnusluvut kehittyivät myönteisesti. Sekä taseen tunnuslukujen että myynnin mittareilla Hoivatilat rikkoi aiemmat ennätykset.

Merkittävimmät kasvuluvut yhtiö saavutti sijoituskiinteistöjen ja sopimuskannan arvossa, jotka molemmat kasvoivat noin 40 prosenttia. IFRS 16 -standardin käyttöönotto kasvatti sijoituskiinteistöjen arvoa 28,6 miljoonaa euroa (sijoituskiinteistöjen arvon kasvu ilman IFRS 16 -vaikutusta 32,5 prosenttia). Yhtiön sopimuskannan arvo kuvaa vuokrasopimusten arvoa (ilman indeksikorotuksia) eli tuleville vuosille tiedossa olevaa liikevaihtoa. Sopimuskannan arvo oli vuoden lopussa 584,1 miljoonaa euroa. Sopimuskannan keskimaturiteetti nousi ennätykselliselle tasolle 15,8 vuoteen yhtiön solmittua useita 20-25 vuoden vuokrasopimuksia kuluneen vuoden aikana.

Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana uusien kohteiden valmistumisen myötä, kasvua vuoden aikana 35,4 prosenttia. Kiinteistöliiketoiminnassa keskeinen tunnusluku osakekohtainen NAV kasvoi 17,1 prosenttia ollen 8,54 euroa osakkeelta. Tilikauden tulos oli 23,7 prosenttia edellisvuotta pienempi, johtuen erityisesti vertailuvuotta pienemmästä sijoituskiinteistöjen markkinoiden nettotuottovaatimusten laskusta. Tämä ilmenee tuloslaskelmalla olennaisesti pienempänä käypien arvojen muutoksena. Hankekehitystyössä olemme säilyttäneet tavoitteidemme mukaisen hyvän kehityskatetason.

Hoivatilojen liiketoiminta laajeni vuoden aikana monella tavalla. Ruotsissa liiketoiminta kehittyi suunnitellusti. Hoivatilat AB sopi viime vuoden aikana seitsemän kiinteistöhankkeen toteutuksesta. Näistä neljän rakentaminen käynnistyi vuoden 2019 aikana ja ensimmäiset kohteet valmistuvat keväällä 2020. Vuoden 2020 alkaessa Hoivatilat AB:n palveluksessa on kolmen henkilön tiimi sekä toimiva paikallisten kumppaneiden verkosto.

Asiakaskunnassa laajentuminen tapahtui erityisesti kuntasektorilla, mutta myös kolmannella sektorilla ja yritysasiakkaissa. Hoivatilat voitti päättyneen vuoden aikana seitsemän kuntien kilpailuttamaa hanketta sekä kaksi kolmannen sektorin julkista kilpailutusta. Näistä neljä oli kouluhankkeita.

Vuoden aikana yritys toteutti koulujen, päivä- ja hoivakotien lisäksi turva- ja lastenkoteja sekä erilaisia palveluita yhdistäviä hybridi- ja palvelukorttelikohteita. Hoivatiloilla on rakenteilla useita tällaisia monipuolisia asumisen ja palvelut yhdistäviä kohteita. Ensi kesän asuntomessuille Tuusulaan rakentuu palvelukortteli, jossa on päiväkoti, vanhusten hoivakoti, senioriasuntoja, ravintola sekä koirapäiväkoti.

Marraskuun 4. päivä belgialainen listattu hoivakiinteistöihin erikoistunut Aedifica SA/NV teki (suomalaisen kokonaan omistamansa tytäryhtiön Aureit Holdingin kautta) Hoivatilojen hallituksen suositteleman julkisen ostotarjouksen Hoivatilojen osakkeista. Varsinainen ostotarjous päättyi 3.1.2020 ja jälkikäteinen ostotarjousaika päättyi 27.1.2020, jonka jälkeen Aedifica ilmoitti 30.1.2020 omistavansa 98,2 prosenttia Hoivatilojen osakkeista. Aedifica on ilmoittanut toimittaneensa 15.1.2020 hakemuksen Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle käynnistääkseen jäljellä olevia osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn. Hoivatilat jatkaa toimintaa suomalaisena yhtiönä osana Aedifica-konsernia. Ostotarjouksen toteutumisen myötä tilinpäätökseen kirjattiin kertaluonteisia, muun muassa neuvonantopalkkioista koostuvia kuluja 1,8 miljoonaa euroa, joka heikensi sekä tilikauden tulosta sekä operatiivista tulosta.

Katsauskauden olennaiset tapahtumat

Yhtiön haltuun palautui 23.134 yhtiön omaa osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmän 2015 ehtojen mukaisesti. Osakkeet palautuivat 27.2.2019, ja palautuksen jälkeen Hoivatilat Oyj:llä on hallussaan 23.134 omaa osakettaan. (Pörssitiedote 28.2.2019)

Ensimmäiset Ruotsin hankkeet käynnistyivät. Yhtiö sopi yhteensä kolmen päiväkotihankkeen toteuttamisesta Eskilstunaan, Ronnebyhyn ja Norrtäljeen. Päiväkotien yhteenlaskettu investointiarvo on noin 11 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö sopi alkuvuoden aikana neljästä kuntavuokralaisille toteutettavasta hankkeesta: kouluprojekti Mikkeliin sekä päiväkotihankkeet Ouluun, Rovaniemelle ja Vaasaan. (Pörssitiedote 26.3.2019)

Timo Wikberg nimitettiin Hoivatilojen liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hänen vastuullaan on Hoivatilojen myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen ja kehittäminen. Aiemmin Timo on toiminut Attendo Oy:ssä erilaisissa liiketoiminnan kehittämis- ja johtotehtävissä, viimeksi myyntijohtajana. (Pörssitiedote 4.4.2019)

Hoivatilat allekirjoitti 11.4.2019 sopimuksen kotimaisesta 100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta. Yhtiö voi laskea ohjelman puitteissa liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia. Rahoitusjärjestely monipuolistaa Hoivatilojen rahoituspohjaa sekä varmistaa konsernin normaalia investointi- ja käyttöpääomarahoitusta. (Pörssitiedote 11.4.2019)

Suomen Hoivatilat Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2019 päätetty nimenmuutos rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.5.2019. Yhtiön uusi toiminimi on Hoivatilat Oyj, englanniksi Hoivatilat Plc. (Pörssitiedote 9.5.2019)

Hoivatilat julkisti 4.11.2019 ennakkotietoja kolmannen vuosineljänneksen tuloksesta ja täsmensi vuoden 2019 ohjeistusta. (Pörssitiedote 4.11.2019)

Yhtiö ilmoitti 4.11.2019 että Hoivatilat ja Belgialaisen pörssiyhtiö Aedifica SA/NV:n ("Aedifica") kokonaan omistama Aureit Holding Oy ovat 4.11.2019 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Aureit Holding Oy tulee tekemään vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista. Ostotarjouksessa tarjottava käteisvastike on 14,75 euroa osakkeelta. Hoivatilat Oyj:n hallitus antoi 6.11.2019 ostotarjousta koskevan lausunnon ja Aureit Holding Oy julkisti 8.11.2019 tarjousasiakirjan ja ilmoitti tarjousajan alkavan 11.11.2019. (Pörssitiedotteet 4.11.2019, 6.11.2019 ja 8.11.2019)

Yhtiön hallitus päätti 5.11.2019 suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän osallistujille järjestelmän mukaisten osakepalkkioiden maksamista varten. Suunnatussa osakeannissa annetaan osakepalkkioon oikeutetuille vastikkeetta 63.400 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita Osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Suunnatun Osakeannin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä, mukaan lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, on yhteensä 25.502.629. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 13.11.2019 ja kaupankäynti osakkeilla aloitettiin 14.11.2019. (Pörssitiedotteet 6.11.2019 ja 14.11.2019)

Yhtiö sai 22.11.2019 tiedon Clearance Capitalin julkaisemasta kielteisestä kannanotosta Aedifican kaikista Hoivatilojen osakkeista tekemää ostotarjousta koskien. (Pörssitiedote 22.11.2019)

Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys valitsi 25.11.2019 Hoivatilat Oyj:n toteuttamaan koulun ja päiväkodin uudisrakennushankkeen Espoon Matinkylään vuokramallilla. Valmis koulu luovutetaan käyttäjälle elokuussa 2021. Vuokrasopimuksen kesto on 25 vuotta ja sopimuksen arvo noin 30 miljoonaa euroa. (Pörssitiedote 26.11.2019)

Aureit Holding Oy päätti 27.11.2019 muuttaa kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemänsä vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen ehtoja siten, että tarjouksentekijän (yhdessä Aedifican ja Aedifican määräysvallassa olevien tahojen kanssa) on saatava omistukseensa enemmän kuin 50 prosenttia (ennen muutosta: enemmän kuin 90 prosenttia) Hoivatilojen ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Aureit Holding Oy ilmoitti 28.11.2019 täydentävänsä 8.11.2019 päivättyä tarjousasiakirjaa. Yhtiön hallitus täydensi 28.11.2019 ostotarjousta koskevaa lausuntoaan muuttamatta suositustaan. (Pörssitiedotteet 27.11.2019 ja 28.11.2019)

Aureit Holding Oy päätti 5.12.2019 korottaa osakekohtaisen tarjousvastikkeen 16 euroon ja tämän johdosta muuttaa kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemänsä vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen ehtoja sekä jatkaa tarjousaikaa 3.1.2020 saakka. Hoivatilat Oyj:n hallitus täydensi 5.12.2019 tarjousvastikkeen korotuksen johdosta ostotarjousta koskevaa lausuntoaan. Aureit Holding ilmoitti 9.12.2019 täydentävänsä 8.11.2019 päivättyä tarjousasiakirjaa. (Pörssitiedotteet 5.12.2019 ja 9.12.2019)

Toimintaympäristö

Eurooppa ja Suomi kaupungistuvat ja väestö ikääntyy. Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyvä maa. Suomessa yli 75-vuotiaiden määrä lähes kaksinkertaistuu seuraavien kahden vuosikymmenen aikana. Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli puoli miljoonaa yli 75-vuotiasta henkilöä ja vuoden 2040 lopussa yli 75-vuotiaiden määrän ennustetaan olevan 925 000 henkilöä (stat.fi). Ruotsissa kehityssuunta on hyvin samanlainen. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Kahden viime vuosikymmenen aikana Helsinki-Uusimaa suuralueella väki on lisääntynyt lähes puolella miljoonalla ihmisellä. Jo noin 70 prosenttia Suomen väestöstä asuu 14 suurimman kaupunkiseudun alueella.

Hoivatilat arvioi, että seuraavat kehityssuunnat lisäävät yhtiön kasvu- ja toimintamahdollisuuksia:

• Väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen

• Kaupungistuminen ja väestön keskittyminen

• Julkisen sektorin velkaantuminen

• Sivistystoimessa sekä sosiaali- ja terveyssektorilla rakennuskannan kunto

• Kuntien hankintakäytäntöjen muutos (vuokra- ja leasingmallit)

• Palvelusetelin käytön yleistyminen varhaiskasvatus- ja hoivapalveluissa

Yhtiö varautuu Suomessa mahdollisesti toteutuvaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmäuudistukseen seuraamalla tiiviisti hankkeen etenemistä ja varautumalla luomaan toimivan yhteistyösuhteen tuleviin soten järjestäjätahoihin.

Kiinteistötkin ikääntyvät

Kuntasektorin sivistys- sekä sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöissä on runsaasti ikääntyneitä, elinkaarensa loppupuolella olevia sekä sisäilmaongelmista ja korjausvelasta kärsiviä ja uudistamista tarvitsevia kiinteistöjä. Valtioneuvoston kanslia julkaisi 17.10.2019 Sisäilma ja terveys -selvityksen, joka kartoitti sisäilman laadun nykytilaa ja sisäilmaongelmien määrää yksityisellä ja julkisella sektorilla. Kuntien antamien vastausten perusteella merkittäviä ongelmia on 11-18 prosentissa eri rakennustyyppien kokonaisneliömäärästä. Suurimmat ongelmat ovat peruskoulu- ja lukiotiloissa, joista 60-70 prosenttia on rakennettu ennen vuotta 1980.

Hoivatilat on kiinnittänyt erityistä huomiota tilojen terveellisyyteen sisäilmaongelmien minimoimiseksi. Yhtiöllä on oma Terve Rakennus -konsepti, jota noudatetaan kaikissa kiinteistöhankkeissa. Digitalisaatio ja IoT mahdollistavat uudenlaiset seurantamenetelmät sekä sisäilmaan että kiinteistön rakenteisiin. Uuden tekniikan alueilla Hoivatilat toimii innovaatioiden soveltajana etulinjassa.

Vastuullinen rakennuttaminen ja elinkaariomistajuus ovat kiinteistöhankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa kantavia lähtökohtia, mikä tarkoittaa tilojen turvallisuutta, terveellisyyttä ja muunneltavuutta. Rakennuttamisessa suositaan vähähiilistä rakentamista, uusiutuvia materiaali- ja energiaratkaisuja sekä älykästä kiinteistöjen ohjausta ja valaistusratkaisuja.

Taloudellinen toimintaympäristö

Valtionvarainministeriö arvioi 18.12.2019 ilmestyneessä taloudellisessa katsauksessa, että vuonna 2019 Suomen BKT:n kasvu on 1,6 prosenttia. VM:n mukaan asuinrakennusinvestoinnit supistuvat ja tuotannollisten investointien kasvu hidastuu. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu työllisyyden ja ansiotason noustessa. Viennin kasvu kiihtyy palveluviennin ja laivatoimitusten seurauksena.



VM ennustaa BKT:n kasvavan vuonna 2020 noin yhden prosentin. Palveluviennin kasvu jatkuu nopeana ja pitää viennin kasvun vientikysyntää nopeampana. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu tasaisena. Kotitalouksien tulojen kasvua pitää yllä ansiotason nousu. Julkisen kulutuksen kasvun kiihtyminen nostaa kotimaisen kysynnän osuutta. Yksityisten investointien ennustetaan vähenevän ensi vuonna asuinrakennusinvestointien supistuessa. Työllisten määrä nousee 0,5 prosenttia v. 2020. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu heikentävät työllisyyden kasvua. Nimellisansiotason arvioidaan nousevan kolme prosenttia.





Suomen Pankin 17.12.2019 julkaiseman Euro ja talous -raportin mukaan Euroopan keskuspankin (EKP) ennakoivan viestinnän mukaan korot pysyvät nykytasolla tai alempina, kunnes inflaationäkymät palautuvat vankasti riittävän lähelle kahta prosenttia jääden kuitenkin alle sen, ja kunnes tämä kehitys näkyy johdonmukaisesti myös pohjainflaatiossa. Korot ovat edelleen alhaisella tasolla. Perusrahoitusoperaatioiden korko on 0,00 prosenttia, maksuvalmiusluoton korko on 0,25 prosenttia, ja talletuskorko on −0,50 prosenttia.

Syksyn aikana rahapolitiikkaa on kevennetty edelleen myös muilta osin. Syyskuun kokouksessaan EKP:n neuvosto muun muassa päätti aloittaa arvopapereiden netto-ostot uudelleen omaisuuserien osto-ohjelmassa. Lisäksi neuvosto päätti myös muista pankkien luotonantoa tukevista lisätoimista. Kaiken kaikkiaan rahapolitiikka pysyy siten vielä kesäkuussa arvioitua pidempään hyvin kevyenä.

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto oli 23,3 (17,2) miljoonaa euroa ja kasvua liikevaihdossa oli 35,4 prosenttia edellistilikauteen verrattuna. Liikevaihto muodostui kokonaisuudessaan vuokratuotoista. Liikevaihdon kasvu on valtaosaltaan seurausta vuokralle annettujen kiinteistöjen määrän merkittävästä lisääntymisestä viimeisen 12 kuukauden aikana. Tuotot kiinteistöjen käypiin arvoihin arvostamisesta olivat katsauskaudella 24,2 (35,6) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman käypien arvojen muutokseen sisältyy sijoituskiinteistöjen ryhmässä IFRS 16 -standardin mukaisesti omaisuuseränä esitettyjen vuokratonttien poistoa -0,7 (0,0) miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen käypien arvojen muutos muodostui vertailukautta pienemmäksi johtuen kiinteistöjen arvostuksessa käytettävien tuottovaateiden vertailukautta maltillisemmista muutoksista. Salkun nettotuotto laski 0,12 prosenttiyksikköä kun edellisvuoden vastaavana ajanjaksona nettotuotto laski merkittävästi enemmän eli 0,31 prosenttiyksikköä. Kiinteistöjen kehityskate on pysynyt yhtiön tavoitteiden mukaisella hyvällä tasolla.

Katsauskauden nettovuokratuotot olivat 22,4 (15,9) miljoonaa euroa, kasvun ollessa 41,2 prosenttia. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa valmiina ja vuokrakassavirtaa tuottamassa 150 (120) kiinteistöä, joiden nettotuotto katsauskauden lopussa oli 6,03 prosenttia (6,15 prosenttia). Nettotuottoprosentin lasku johtuu valtaosaltaan sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksessä käytettyjen markkinatuottovaatimusten pienentymisestä.

Kiinteistöjen hoitokulut olivat -1,0 (-1,3) miljoonaa euroa. Kiinteistöjen hoitokulut pienentyivät 27,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Hoitokulujen pienentyminen selittyy IFRS 16 -standardin käyttöönotolla, jonka johdosta kiinteistöjen hoitokuluihin aiemmin sisältyneet maanvuokrakulut esitetään 1.1.2019 lähtien osana käyvän arvon muutosta ja korkokuluja. IFRS 16 muutoksen vaikutus hoitokuluihin oli katsauskaudella 0,8 miljoonaa euroa.

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut olivat -3,2 (-2,5) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 30,3 prosenttia. Tilikauden aikana tehtyjen rekrytointien lisäksi henkilöstökuluja kasvatti Osakepalkkiojärjestelmä 2018 toisen ansaintajakson lakkauttamisesta tehty -0,3 miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen kulukirjaus. Erä sisältää lisäksi osakepalkkiojärjestelmä 2015 ehtojen mukaisesti yhtiölle palautuneisiin osakkeisiin liittyvän, verottajalta saadun palautuksen 0,2 miljoonaa euroa (23.124 kpl, pörssitiedote 28.2.2019). Katsauskaudella henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 20 (17).

Hallinnon kulut olivat yhteensä -4,5 (-1,9) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 138,7 prosenttia edellisvuoteen. Hallinnon kulujen kasvu selittyy pääasiassa Aureit Holding Oy:n toteuttaman julkisen ostotarjouksen toteutumisen johdosta syntyneistä 1,8 miljoonan euron kertaluonteisista kuluista. Lisäksi hallinnon kuluja kasvatti 0,4 miljoonan euron suuruinen yksittäiseen vuokralaiseen ja yksittäiseen vuokrakohteeseen liittyvä luottotappiovaraus.

Liikevoitto oli 38,7 (48,5) miljoonaa euroa, jossa oli laskua -20,1 prosenttia. Liikevoiton pienentyminen johtui erityisesti kiinteistöjen tuottovaateiden vertailukautta pienemmästä muutoksesta sekä edellä mainituista Aureit Holding Oy:n toteuttaman julkisen ostotarjouksen aiheuttamista kertaluonteisista kuluista.

Rahoitustuotot- ja kulut olivat nettomääräisesti -3,3 (-2,1) miljoonaa euroa. Maanvuokrasopimusten kirjaaminen taseeseen IFRS 16 -standardin mukaisesti vaikutti rahoituskuluihin -0,4 (0,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden verotettavaan tuloon perustuvat verot olivat -0,0 (-0,0) miljoonaa euroa ja pääosin kiinteistöjen käypien arvojen muutoksista johtuvat laskennalliset verot -7,2 (-9,4) miljoonaa euroa.

Katsauskauden nettotulokseksi muodostui 28,2 (37,0) miljoonaa euroa, jossa oli laskua -23,7 prosenttia edellisvuoteen. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,11 (1,46) euroa ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,11 (1,45) euroa.

Katsauskauden operatiivinen tulos (EPRA) oli 8,9 (7,7) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 15,6 prosenttia. Operatiivisen tuloksen osuus liikevaihdosta oli 38,1 (44,6) prosenttia. Katsauskauden operatiivinen tulos ei ole vertailukelpoinen edellisvuoteen IFRS 16 -standardin käyttöönoton (1.1.2019 alkaen) aiheuttamista muutoksista sekä toteutuneen julkisen ostotarjouksen aiheuttamista kertaluontoisista kuluista johtuen.





Investoinnit

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 511,9 (364,3) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 40,5 prosenttia vertailukauteen. Katsauskaudella toteutettiin kokonaisuudessaan hankinta-arvoltaan 88,5 (81,5) miljoonan euron investoinnit kiinteistöihin.

Rahoitus

Yhtiön korollinen vieras pääoma oli katsauskauden lopussa 286,8 (170,4) miljoonaa euroa. Korollisen vieraan pääoman määrä kasvoi katsauskauden aikana nettomääräisesti 116,3 (60,4) miljoonaa euroa. Korollisen vieraan pääoman kasvusta 28,8 miljoonaa euroa muodostui IFRS 16 -standardin mukaan kirjatun vuokrasopimusvelan kirjaamisesta.

Yhtiön käytettävissä olevat rahoituslähteet koostuivat 31.12.2019 käteisvaroista (16,2 miljoonaa euroa), nostamattomista luottolimiiteistä (5,3 miljoonaa euroa), lainasopimusten perusteella nostettavista investointilainoista (11,0 miljoonaa euroa), nostamattomasta EIP:n lainasta (20 miljoonan euroa) sekä yritystodistusohjelman puitteissa liikkeelle laskettavissa olevista yritystodistuksista (55 miljoonaa euroa).

Yhtiön korkosuojauspolitiikan mukaan 30–50 prosenttia konsernin lainakannasta suojataan koronvaihtosopimuksin siten, että koko lainakannan keskimääräinen korkosidonnaisuusaika on kaksi (2) vuotta +/- kuusi (6) kuukautta. Yhtiön lainakannan suojausaste 31.12.2019 oli 29,5 (35,8) prosenttia ja lainakannan keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 1,51 (1,93) vuotta. Yhtiön hallitus päätti 10.12.2019, että yhtiö ei toistaiseksi noudata korkosuojauspolitiikkaa.

Kiinteistökohteet ja sopimukset

Yhtiöllä oli 31.12.2019 valmiina 150 (120) vuokrakassavirtaa tuottavaa kohdetta. Lisäksi keskeneräisiä ja aloitusvaiheen kohteita oli yhteensä 44 (39) kappaletta. Katsauskauden aikana valmistui 27 (35) uutta kohdetta, jonka lisäksi yhtiö hankki 3 (1) valmista kohdetta.

Kiinteistökohteet 31.12. Valmiit Keskeneräiset ja aloittamattomat* Yhteensä 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 Kohteet, kpl 150 120 44 39 194 159 Vuokrattava pinta-ala, tuhatta kem2 129,5 105,2 70,2 45,8 199,7 151,0 Vuosivuokrat, meur 26,4 21,5 13,4 8,4 39,8 29,9 Investointi (hankintameno), meur 300,1 237,8 198,4 122,1 498,5 359,9 * = Keskeneräisiin ja aloittamattomiin kohteisiin on luettu keskeneräisten kohteiden lisäksi sellaiset kohteet, joista on tehty sitovat vuokrasopimukset tai esisopimukset, mutta joiden osalta rakennustöitä ei vielä ole käynnistetty.

Yhtiöllä oli 31.12.2019 yhteensä 194 (159) vuokrasopimusta (esisopimukset mukaan luettuina), jotka jakaantuivat 50 (31) asiakkaan kesken, joista 10 (3) oli kunta-asiakkaita. Sopimuskannan arvo oli 584,1 (427,0) miljoonaa euroa ja koko sopimuskannan keskimaturiteetti 15,8 (14,9) vuotta. Yhtiön kolme suurinta avainasiakasta muodostivat noin 39 (54) prosenttia yhtiön sopimuskannasta 31.12.2019. Suurimman asiakkaan osuus sopimuskannasta oli 20 (27) prosenttia, toiseksi suurimman 12 (17) prosenttia ja kolmanneksi suurimman 7 (9) prosenttia. Kunta-asiakkaiden osuus sopimuskannasta oli 14 (6) prosenttia. Euromääräisesti merkittävimmät vuokralaiset ovat Suomen suurimpia hoiva- ja päivähoitoalan yhtiöitä.

Sopimuskannasta 65 (65) prosenttia muodostui Pääkaupunkiseudun/Uudenmaan, Tampereen, Lahden, Turun, Oulun, Kuopion ja Jyväskylän alueilla sijaitsevien kiinteistöjen tulevista vuokratuotoista. Sopimuskannasta 20 (20) prosenttia muodostui muissa, yli 30.000 asukkaan kunnissa sijaitsevista kohteista ja 11 (15) prosenttia alle 30.000 asukkaan paikkakunnissa sijaitsevista kiinteistökohteista. Ruotsin kohteiden osuus sopimuskannasta oli 4 prosenttia (0 prosenttia).

Alue 31.12.2019 31.12.2018 Pääkaupunkiseutu / Uusimaa 28 % 21 % Lahden alue 5 % 7 % Tampereen alue 6 % 7 % Turun alue 7 % 10 % Oulun alue 9 % 8 % Kuopion alue 6 % 8 % Jyväskylän alue 4 % 5 % Ruotsi 4 % 0 % Muut yli 30.000 asukkaan kunnat 20 % 20 % Muut paikkakunnat 11 % 15 % Yhteensä 100 % 100 %

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakemäärä 31.12.2019 oli 25.502.629 (25.439.229) osaketta. Osakkeista yhtiön omassa hallussa oli 23.134 kappaletta. Yhtiön osakkeen päätöskurssi 31.12.2019 oli 16,00 (7,90) euroa ja ulkona olevien osakkeiden yhteenlaskettu markkina-arvo 408,0 (201,0) miljoonaa euroa. Tilikauden aikana yhtiön osakkeen korkein päätöskurssi oli 16,05 (8,53) euroa ja alin päätöskurssi 7,71 (7,20) euroa. Tilikauden aikana Hoivatilat Oyj:n osakkeiden vaihto oli 9,0 (9,3) miljoonaa kappaletta. Yhtiöllä oli 31.12.2019 yhteensä 7.005 (8.913) osakkeenomistajaa.

Liputusilmoitukset

OP Rahastoyhtiö Oy ilmoitti 29.8.2019, että OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman OP-Suomi -sijoitusrahaston omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on alittanut 5 prosentin rajan 28.8.2019 tehdyn osakkeiden luovutuksen seurauksena. OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen kokonaisomistusosuus oli 6,96 prosenttia 28.08.2019.





Konsernirakenne

Tilikauden päättyessä 31.12.2019 Hoivatilat-konserniin kuului emoyhtiö Hoivatilat Oyj:n lisäksi 149 (131) kappaletta keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä sekä Hoivatilat AB-konserni, johon kuului emoyhtiö Hoivatilat AB:n lisäksi 9 (0) tytäryhtiötä. Emoyhtiö Hoivatilat Oyj:n omistusosuus kaikista konserniyhtiöistä on 100 prosenttia.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Taloudelliset ja strategiset riskit

Globaalin talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus voi vaikuttaa yhtiöön. Mikäli Suomen talous kehittyy tulevaisuudessa epäsuotuisasti ja alueelliset erot kasvavat, sillä saattaa olla haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja/tai tulevaisuudennäkymiin.

Strategisiin riskeihin liittyvät muun muassa markkinoiden kilpailutilanne ja riippuvuus rajoitetusta määrästä asiakkaita. Toimialan kiinnostus sijoituskohteena on kasvanut voimakkaasti, jonka johdosta markkinoille on tullut uusia toimijoita. Yhtiön tuleva kasvu riippuu yhtiön liiketoimintastrategian onnistuneesta toteuttamisesta.

Hoivatilojen omistamat kiinteistöhankkeet on suunniteltu ja rakennutettu hoiva- ja päivähoitokäyttöä varten sekä näitä yhdisteleviin palvelukortteleihin. Yhtiö varautuu kuitenkin jo kiinteistöhankkeiden suunnitteluvaiheessa siihen, että kiinteistöjen tiloja olisi mahdollista muunnella ja siten hyödyntää myös muihin käyttötarkoituksiin kuin hoiva- ja päivähoitokäyttöä varten. Ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, että kiinteistöjen käyttö muunlaisessa toiminnassa, kuten esimerkiksi asuin- tai toimistokäytössä olisi välttämättä mahdollista, mikäli kiinteistöjen alkuperäisen käyttötarkoituksen mukainen tarve poistuisi. Toteutuessaan tämä riski voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja/tai tulevaisuudennäkymiin. Myös merkittävät lainsäädännön tai viranomaismääräysten muutokset voivat vaikuttaa yhtiön asiakkaiden liiketoimintaan ja sitä kautta kiinteistöjen kysyntään.

Yhtiön strategisena tavoitteena on kasvaa markkinoita nopeammin. Hoivatilojen johdon arvion mukaan yhtiö voi hakea tuloksen kasvua pääasiassa uusien kiinteistöhankkeiden toteuttamisen ja liikevaihdon kasvattamisen kautta. Uusien kiinteistöhankkeiden toteuttaminen ja liikevaihdon kasvattaminen tavoitteen mukaisesti edellyttää yhtiön johdon arvion mukaan uusien kiinteistöhankkeiden löytämistä, nykyisten asiakkuuksien kehittämistä ja laajentamista, uusien asiakkuuksien hankkimista ja toiminnan maantieteellistä laajentamista. Ei ole takeita siitä, että yhtiö onnistuu uusien kiinteistöhankkeiden löytämisessä tai uusien asiakkuuksien hankkimisessa.





Operatiiviset riskit

Operatiivisiin riskeihin liittyy muun muassa riippuvuus avainhenkilöiden osaamisesta ja mahdolliset vaihtelut konsernin tuottamien kiinteistöjen kysynnässä. Minkä tahansa yhtiön kasvuyhtiöluonteeseen liittyvän riskin toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja/tai tulevaisuudennäkymiin.

Hoivatilojen kolme suurinta avainasiakasta muodostavat noin 39 prosenttia vuokrasopimuskannasta. Ei ole takeita siitä, että yhtiön suurimmat asiakkaat pysyvät maksukykyisinä. Muutoksilla avainasiakkaiden liiketoimintaympäristössä, strategioissa ja käyttäytymisessä tai yhden tai useamman avainasiakkaan vuokratulojen menetys voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja/tai tulevaisuudennäkymiin.

Vahinkoriskit

Tapaturmatiheys on rakennusalalla suurempi kuin monilla muilla toimialoilla. Rakennustyömaat ovat luonteeltaan vaarallisia työympäristöjä, joissa voi sattua vakavia tapaturmia tai jopa kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Kaikki mahdollisesti tapahtuvat tapaturmat vaikuttavat haitallisesti yhtiön liiketoimintaan ja sen henkilöstön hyvinvointiin. Yhteistyössä viranomaisten kanssa tehtävät onnettomuustutkimukset aiheuttavat kustannuksia ja viivyttävät rakennustöitä. Yhtiön vakuutusmaksut nousevat, mikäli tapaturmatiheys nousee. Lisäksi tapaturmat voivat aiheuttaa yhtiölle sekä sen johdolle ja työntekijöille soveltuviin lakeihin perustuvia siviili- ja rikosoikeudellisia vastuita. Tapaturmat voivat myös vahingoittaa yhtiön mainetta. Minkä tahansa henkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen liittyvän riskin toteutuminen voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja/tai tulevaisuudennäkymiin.

Yhtiö rakennuttaa kiinteistöt luotettavilla ja kokeneilla rakennusliikkeillä tyypillisesti kokonaisvastuusuorituksena. Rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyvinä riskeinä voidaan pitää mahdollisia kosteusvaurioita ja sisäilman epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa toiminnan keskeytyksiä ja mainehaittoja Hoivatiloille. Riskeihin on varauduttu sopimusteknisin kirjauksin ja huomioiden, että urakoitsijan takuu rakennetuissa tiloissa on kaksi vuotta sekä KVR-urakan Yleisten Sopimusehtojen mukainen vastuu kymmenen vuotta.

Yhtiö arvioi, että sillä on toimialalla tavanomainen vakuutusturva ja tavanomaisiin vahinkotapahtumiin riittävä vakuutusturva. Kiinteistöt on vakuutettu täysarvovakuutuksin. Yhtiön johdolla ja hallituksella on voimassa oleva vastuuvakuutus.

Rahoitukselliset riskit

Toiminnan mittakaavan tai maantieteellisen alueen laajentaminen edellyttää riittävää käyttöpääomaa sekä oman ja vieraan pääoman saatavuutta. Rahoitusmarkkinoilla mahdollisesti vallitseva epävakaa tilanne, rahoituksen saatavuuden mahdollinen yleinen heikkeneminen ja rahoituskustannusten kohoaminen voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön mahdollisuuksiin hankkia lisärahoitusta tulevaisuudessa tai heikentää kiinteistöjen likviditeettiä vaikeuttaen siten kiinteistöjen myyntiä.

Korkotason muutoksilla on merkittävä vaikutus kiinteistöalaan. Markkinakorkojen ja korkomarginaalien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön rahoituskustannuksiin ja rahoitustuottoihin. Korkotason muutokset vaikuttavat yhtiön vaihtuvakorkoisten lainojen korkokuluihin, jotka kasvavat markkinakorkojen nousun mukana. Yhtiö seuraa tarkasti korkotason kehitystä ja suojautuu aktiivisesti korkotason muutosten vaikutuksilta. Yhtiö käyttää korkoriskin hallinnassa pääasiassa koronvaihtosopimuksia. Koronvaihtosopimusten käypä arvo ja sopimuksen mukaan maksettava ja saatava kassavirta riippuvat korkotason muutoksista. Sopimuksista yhtiölle muodostuvaa voittoa tai tappiota ei ole rajoitettu, jolloin esimerkiksi korkotason merkittävä laskeminen voi johtaa tilanteeseen, jossa koronvaihtosopimukset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön kassavirtaan, taloudelliseen asemaan ja/tai tulevaisuudennäkymiin. Vaikka yhtiö uskoo hallitsevansa korkoriskejään, ei voi olla varmuutta siitä, että yhtiön suojaustoimenpiteet ovat tehokkaita tai ettei korkovaihteluilla ole olennaisen haitallista vaikutusta yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja/tai tulevaisuudennäkymiin.

Yhtiön vuokrasaamisiin liittyy riski siitä, että asiakkaat eivät kykene suoriutumaan veloistaan niiden erääntyessä. Yhtiön vuokrasopimukset sisältävät pääsääntöisesti 3–6 kk:n vuokraa vastaavan vakuuden, joka pienentää yhtiön näkökulmasta asiakkaiden mahdollisista maksuvaikeuksista aiheutuvia riskejä ja tulonmenetyksiä. Kiinteistöjen käyttöastetta ja vuokralaisten taloudellista tilannetta seurataan säännöllisin tapaamisin ja talousseurannan avulla.

Vastuullisuus ja ympäristöasiat

Hoivatilat käynnisti vastuullisuusasioiden painopisteiden määrittelyn vuonna 2018. Sisäisellä olennaisuusanalyysillä arvioitiin ja määriteltiin toiminnan kannalta olennaisimmat vastuullisuuden painopistealueet. Vastuullisuustyön neljäksi painopistealueeksi määriteltiin asiakaslähtöinen tarjonta ja toimintatavat, hyvinvoivat ihmiset, ympäristövastuu ja yhteiskuntavastuu. Vuonna 2019 vastuullisuustyötä tukemaan perustettiin vastuullisuusvaliokunta.

Asiakaslähtöisyys

Hoivatilojen visio on luoda ylivertainen asiakaskokemus asiakkailleen sivistys- ja sote-kiinteistöjen toteuttajana. Asiakaslähtöisessä tarjonnassa ja toimintatavassa painotetaan ylivertaista asiakaskokemusta ja käyttäjäkokemuksen jatkuvaa kehittämistä.

Asiakastyytyväisyyttä mitataan vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyllä. Vuoden 2019 asiakastyytyväisyyskyselyssä yhtiö sai hyvät arvioinnit muun muassa siitä, että rakennushankkeet pysyvät hyvin aikataulussa ja että yhtiössä ymmärretään hyvin toimialan rakentamiseen liittyvät erityismääräykset.

Ylivertaisen asiakaskokemuksen ja jatkuvan palvelutarjonnan kehittämisen lisäksi Hoivatilat haluaa olla luotettava sopimusosapuoli, jolla on vastuulliset toimintatavat ja hyvä maine. Digitalisaation avulla on pystytty vuosi vuodelta kehittämään muun muassa toiminnanohjausta ja elinkaariomistajuutta tukevia järjestelmiä.

Asiakaslähtöisen toimintatavan yhtenä kehitystoimenpiteenä on ollut osallistavan suunnittelun hyödyntäminen kiinteistöhankkeiden suunnittelussa. Esimerkiksi kesäkuussa 2019 Hoivatilat organisoi uutta kohdetta varten osallistavan työpajan, jossa Oulun kaupungin Pateniemen ja Metsämarjan päiväkotien lapset pääsivät itse suunnittelemaan tulevan Pateniemen suuralueen päiväkodin piha-aluetta.

Hyvinvoivat ihmiset

Hyvinvoivat ihmiset -teemaan liittyen Hoivatilat haluaa tarjota työntekijöilleen mielenkiintoisia ja merkityksellisiä työtehtäviä ja olla innostava ja kehittyvä työympäristö. Työntekijäkokemusta mitataan vuosittain. Elokuussa 2019 henkilöstötyytyväisyyttä tutkittiin edellisen vuoden tapaan Great Place to Work -kyselyllä. Tuloksena oli erinomainen Trust Index -luku; 96. Trust Index -luku kertoo, kuinka suuri osuus vastaajista pitää työpaikkaansa hyvänä tai erittäin hyvänä. Suomalaisen työelämän keskimääräinen Trust Index -luku on 56.

Ympäristövastuu

Hoivatilat tavoittelee tuottamissaan ja omistamissaan kiinteistöissä parhaita ratkaisuja, joista hyötyvät sekä kiinteistöjen asukkaat, käyttäjät että ympäristö. Toiminnan kehittämisen tavoitteita ympäristövastuun näkökulmasta ovat vähähiilisen rakentamisen edistäminen, energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energiamuotojen käyttö.

Kiinteistöjen energiatehokkuutta voidaan seurata ja säätää digitalisaation ja automaation avulla. Lähes kaikki Hoivatilojen omistamat kiinteistöt ovat etävalvonnan piirissä. Tämän myötä kiinteistöjen lämmitystä ja ilmanvaihtoa voidaan hallita keskitetysti yhdestä paikasta. Näin pystytään vaikuttamaan kiinteistöjen elinkaareen, säätämään lämmitystä ajankohtaan sopivaksi ja varmistamaan, että sisätiloissa vaihtuu oikea määrä ilmaa.

Vuoden 2019 aikana jatkettiin jo aiempina vuosina aloitettuja pilottihankkeita liittyen sisäilmaolosuhteiden seurantaan ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä aloitettiin muutamia uusia kokeiluja. Kaikkiaan erilaisia energiatehokkuuden ja sisäilmaolosuhteiden seurannan kokeiluja oli vuonna 2019 käytössä viidessä eri kiinteistössä.

Vuonna 2019 Hoivatilat linjasi, että jokaisesta käynnistyvästä kiinteistöhankkeesta teetetään sekä hiilijalanjälki- että hiilikädenjälkilaskelmat. Vuoden 2019 aikana selvitettiin myös kiinteistöhankkeiden sertifiointia. Selvitystyön tuloksena Hoivatiloille sopivimmaksi vaihtoehdoksi valikoitui RTS-ympäristöluokitus. Sen käyttöönottoa kiinteistöhankkeissa on suunniteltu pilotoitavan vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Henkilöstö

Hoivatilat on kasvun ratkaisija. Se on kasvuyhtiö, joka kasvaa yhdessä asiakkaidensa ja kumppaniverkostonsa kanssa. Asiakkaat ovat kaiken toiminnan keskiössä ja henkilöstön yhteinen tavoite on tarjota ylivertainen asiakaskokemus sivistys- ja sote-kiinteistöjen toteuttajana.

Hoivatilojen toimintatapa on verkostomainen. Verkoston koordinaatiosta ja kehittämisestä vastaa pieni ja tehokas oma tiimi, joka työskentelee yhtiössä avainprojektintehtävien parissa, kuten asiakkuudenhoidossa, hallinnossa, hankekehityksessä ja rakennuttamisessa sekä kiinteistöhallinnassa. Laajan ja asiantuntevan kumppaniverkoston kanssa yhteistyössä Hoivatilat toteuttaa vuositasolla mittavan määrän uusia kiinteistöhankkeita ja hallinnoi nykyistä kiinteistöomaisuutta.

Hoivatilojen palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa toimitusjohtaja ja 24 työntekijää. Henkilöstöstä 16 työskenteli Oulun toimipisteessä, seitsemän Espoossa ja kaksi Tukholmassa. Vuoden aikana rekrytoitiin kuusi uutta työntekijää. Rekrytoinneilla vahvistettiin osaamispohjaa rakennuttamisessa, hallinnossa, markkinoinnissa, uusien liiketoimintakonseptien kehittämisessä ja kansainvälistymisessä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Oulussa. Lisäksi yhtiöllä on toimipisteet Espoossa ja Tukholmassa.

Hallitus ja yhtiön johto

Hoivatilojen hallitukseen kuuluivat 4.2.2020 pidettyyn ylimääräiseen yhtiökokoukseen saakka Pertti Huuskonen (puheenjohtaja), Satu Ahlman, Nathalie Clément, Paul Hartwall, Kari Nenonen ja Reijo Tauriainen. Harri Aho ja Timo Pekkarinen toimivat hallituksen jäseninä 26.3.2019 saakka.

Tarkastusvaliokunnassa toimivat 4.2.2020 saakka Reijo Tauriainen (pj.), Paul Hartwall ja Kari Nenonen. Palkitsemisvaliokunnassa toimivat 4.2.2020 saakka Pertti Huuskonen (pj.), Satu Ahlman ja Paul Hartwall. Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena KHT Antti Kääriäinen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostivat 10.1.2020 saakka Stefan Björkman, Juha Takala ja Johannes Winborg. Hoivatilat Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen toimi 10.1.2020 saakka nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Ylimääräinen yhtiökokous 4.2.2020 päätti lakkauttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Jussi Karjula, varatoimitusjohtaja Riku Patokoski, talousjohtaja Tommi Aarnio, kiinteistöjohtaja Juhana Saarni, henkilöstö- ja viestintäjohtaja Riikka Säkkinen sekä liiketoimintajohtaja Timo Wikberg. Asiakkuusjohtaja Jussi Vikman nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 13.1.2020

Yhtiökokouksen päätökset

Hoivatilojen varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2019 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2018. Hoivatilojen tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäisen. Yhtiökokouksen päätöksen mukainen osinko, 0,17 euroa osakkeelta maksettiin 4.4.2019. Yhtiökokous hyväksyi lisäksi hallituksen esitykset, joiden mukaan hallitus sai valtuudet päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista. Lisäksi hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen muutos yhtiön toiminimen (Hoivatilat Oyj) osalta sekä nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. Yhtiökokouksen päätökset on tiedotettu 26.3.2019. Päätökset ovat nähtävillä myös yhtiön internetsivuilla.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiö tiedotti 7.1.2020, että Aureit Holding Oy:n tekemän ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan osakkeet, joiden osalta ostotarjous on hyväksytty muodostavat yhdessä tarjouksentekijän julkisesta kaupankäynnistä Nasdaq Helsinki Oy:ssä hankkimien Hoivatilojen osakkeiden kanssa 95,5 prosenttia Hoivatilojen liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Yhtiö tiedotti 9.1.2020 että ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan osakkeet, joiden osalta ostotarjous on hyväksytty muodostavat yhdessä tarjouksentekijän julkisesta kaupankäynnistä Nasdaq Helsinki Oy:ssä hankkimien Hoivatilojen osakkeiden kanssa 95,9 prosenttia Hoivatilojen liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Koska ostotarjouksen lopullinen tulos ylittää vähimmäishyväksyntäehdon ja kaikki muut ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä, tarjouksentekijä toteuttaa ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti. Yhtiö tiedotti 30.1.2020, että Aureit Holding Oy:n ilmoituksen mukaan ostotarjouksen jälkikäteisen tarjousajan päättymisen jälkeen Aureit Holding Oy omistaa 98,2 prosenttia yhtiön osakkeista. Aedifica on ilmoittanut toimittaneensa 15.1.2020 hakemuksen Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle käynnistääkseen jäljellä olevia osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn. (Pörssitiedotteet 7.1.2020, 9.1.2020 ja 30.1.2020)

Yhtiö tiedotti 27.1.2020, että Aedifica SA/NV:n 100 prosenttia omistaman Aureit Holding Oy:n toteuttaman julkisen ostotarjouksen toteutumisen johdosta Hoivatilat Oyj:lle on syntynyt kertaluonteisia kuluja noin 1,8 miljoonaa euroa. Näistä kuluista johtuen Hoivatilojen tilikauden 2019 operatiivinen tulos (EPRA) tulee jäämään aikaisemmin ohjeistettua matalammaksi, ollen vähintään 35 prosenttia liikevaihdosta. Lisäksi yhtiö tarkensi arviotaan sijoituskiinteistöjen käyvästä arvosta vuoden 2019 lopussa. (Pörssitiedote 27.1.2020)

Hoivatilat Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin 4.2.2020 Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista, hallituksen kokoonpanosta ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta Aureit Holding Oy:n tekemien ehdotusten mukaisesti. Hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittiin Stefaan Gielens, Pertti Huuskonen, Ingrid Daerden, Laurence Gacoin, Reijo Tauriainen ja Kari Nenonen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Stefaan Gielens ja varapuheenjohtajaksi Pertti Huuskonen. (Pörssitiedote 4.2.2020)

Hallituksen voitonjakoesitys

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat tilikauden päättyessä 187,6 miljoonaa euroa. Johtuen siitä, että Aureit Holding Oy omistaa yli 98 prosenttia yhtiön osakkeista ja on tehnyt hakemuksen käynnistääkseen osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokous järjestetään kesäkuussa 2020.

Taloudellinen kalenteri vuonna 2020

Vuoden 2019 vuosikertomus julkistetaan viikolla 10. Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta julkistetaan 6.5.2020, puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 19.8.2020 ja liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 4.11.2020.

Oulussa 21.2.2020

Hoivatilat Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Karjula, puhelin: +358 40 773 4054

Hoivatilat lyhyesti:

Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 200 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea ja Ruotsiin. www.hoivatilat.fi

EPRA tunnusluvut

1. Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) ja operatiivinen tulos / osake (EPRA EPS, BASIC) Tuhatta euroa 2019 2018 Tilikauden tulos IFRS konsernin tuloslaskelmasta 28 244 37 003 (i) Voitto/tappio sijoituskiinteistöjen arvostamisesta käypään arvoon -24 235 -35 627 (ii) Sijoituskiinteistöjen ja muiden pitkäaikaisten varojen luovutusvoitot ja -tappiot 0 -1 049 (iv) Luovutusvoitoista ja -tappiosta syntyneet tilikauden tulokseen perustuvat verot 0 210 (viii) Laskennallinen vero EPRA oikaisuista 4 847 7 125 EPRA operatiivinen tulos 8 856 7 663 Osakekohtainen EPRA operatiivinen tulos (EPS), euroa 0,35 0,30 2. Nettovarallisuus / osake (EPRA NAV per share) ja oikaistu nettovarallisuus / osake (EPRA NNNAV per share) Tuhatta euroa 2019 2018 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 185 249 161 937 (iv) Rahoitusinstrumenttien käypä arvo 1 687 951 (v.a) Laskennallinen vero 30 539 23 367 EPRA nettovarallisuus (NAV) 217 475 186 255 Osakekohtainen EPRA NAV, euroa 8,54 7,32 Tuhatta euroa 2019 2018 EPRA nettovarallisuus (NAV) 217 475 186 255 (i) Rahoitusinstrumenttien käypä arvo -1 687 -951 (iii) Laskennallinen vero -30 539 -23 367 EPRA oikaistu nettovarallisuus (NNNAV) 185 249 161 937 Osakekohtainen EPRA NNNAV, euroa 7,27 6,37 3. EPRA:n vajaakäyttöaste-% Tuhatta euroa 2019 2018 Annualisoitu laskennallinen vuokra-arvo vapaille tiloille A 0 0 Annualisoitu laskennallinen vuokra-arvo koko kiinteistökannalle B 26 179 21 079 EPRA:n vajaakäyttöaste, % A/B 0,0 % 0,0 % 4. EPRA:n alkunettotuotto-% ja EPRA:n "topped-up" alkunettotuotto-% Tuhatta euroa 2019 2018 Sijoituskiinteistöt 462 147 348 899 Kehityshankkeet -49 057 -19 899 Valmis kiinteistökanta 413 090 329 000 Arvioidut ostajan kulut 8 262 6 580 Valmiin kiinteistökannan bruttoarvo (B) B 421 352 335 580 Annualisoitu vuokratuotto 26 179 21 079 Kiinteistöjen kulut -1 362 -1 237 Annualisoitu nettovuokratuotto (A) A 24 817 19 842 Vuokravapaat jaksot ja muut vuokrakannustimet 257 388 Annualisoitu topped-up nettovuokratuotto (C) C 25 074 20 230 EPRA Net Initial Yield (NIY), % A/B 5,89 % 5,91 % EPRA 'topped-up' NIY, % C/B 5,95 % 6,03 %











5. Operatiiviset kustannukset suhteessa bruttovuokratuottoon (EPRA cost ratios) Tuhatta euroa 2019 2018 Sisältyy: (i) Hallintokulut* 4 461 1 869 (i) Kiinteistöjen ylläpito- ja korjauskulut 1 748 1 307 Ei sisälly: (vii) Maanvuokrakulut -608 -434 EPRA Cost (sisältää vajaakäytön kustannukset) A 5 601 2 743 (ix) Suorat vajaakäytön kustannukset 0 EPRA Cost (ei sisällä vajaakäytön kustannuksia) B 5 601 2 743 (x) Vuokratuotot vähennettynä maanvuokrakuluilla IFRS tuloslaskelmasta 22 665 16 749 (xi) Vuokratuottoihin sisältyvät kulut, joita ei laskuteta erikseen 0 0 Bruttovuokratuotto C 22 665 16 749 EPRA Cost Ratio (sisältää vajaakäytön kustannukset), % A/C 24,7 % 16,4 % EPRA Cost Ratio (ei sisällä vajaakäytön kustannuksia), % B/C 24,7 % 16,4 % *Hallinnon kuluista on netotettu kiinteistökehityshankkeisiin aktivoidut henkilöstökulut, suuruudeltaan 0,4 milj. euroa vuonna 2019 ja 0,5 milj. euroa vuonna 2018. Hallintokulut 2019 sisältävät 1,8 milj. euroa kertaluonteisia, julkisesta ostotarjouksesta johtuvia kuluja 1,8 miljoonaa euroa.

Taulukko-osio

Vuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu IAS 34 -standardia. Yhtiö on noudattanut vuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin 2018 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta vuonna 2019 voimaan tulleita yhtiötä koskevia standardimuutoksia ja tulkintoja.

Hoivatilat–konserni

Tuloslaskelma

Euroa 7-12/2019 7-12/2018 1-12/2019 1-12/2018 LIIKEVAIHTO 12 380 103 9 120 834 23 273 181 17 182 305 Sijoituskiinteistöjen luovutukset ja käyvän arvon muutokset 14 980 862 20 671 349 24 235 107 36 675 896 Liiketoiminnan muut tuotot 0 227 335 0 282 735 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -2 098 341 -1 395 255 -3 193 101 -2 450 190 Poistot -98 466 -25 266 -170 939 -33 795 Liiketoiminnan muut kulut -3 502 474 -1 168 226 -5 413 795 -3 176 505 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 21 661 684 27 203 437 38 730 453 48 480 446 Rahoitustuotot 6 104 578 7 718 867 Rahoituskulut -1 778 836 -1 035 669 -3 318 684 -2 057 609 TULOS ENNEN VEROJA 19 888 952 26 168 345 35 419 487 46 423 703 Tilikauden ja edellisten kausien verot -3 942 326 -5 348 882 -7 175 294 -9 420 361 TILIKAUDEN TULOS 15 946 625 20 819 463 28 244 193 37 003 342 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS Euroa 7-12/2019 7-12/2018 1-12/2019 1-12/2018 TILIKAUDEN TULOS 15 946 625 20 819 463 28 244 193 37 003 342 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot -4 638 -1 747 -707 -1 747 Rahavirran suojaus 460 268 -427 177 -919 620 -992 077 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -92 054 85 435 183 924 198 415 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 363 577 -341 741 -736 403 -795 409 TILIKAUDEN LAAJA TULOS 16 310 202 20 477 722 27 507 790 36 207 933 Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 15 946 625 20 819 463 28 244 193 37 003 342 Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 16 310 202 20 477 722 27 507 790 36 207 933 Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,63 0,82 1,11 1,46 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,63 0,82 1,11 1,45

Hoivatilat –konserni

Tase

Euroa 31.12.2019 31.12.2018 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 108 872 150 285 Sijoituskiinteistöt 490 790 779 348 899 080 Koneet ja kalusto 156 474 36 216 Laskennalliset verosaamiset 590 509 363 778 Pitkäaikaiset varat yhteensä 491 646 635 349 449 360 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 047 242 3 455 775 Rahavarat 16 223 048 11 382 638 Lyhytaikaiset varat yhteensä 20 270 290 14 838 412 VARAT YHTEENSÄ 511 916 925 364 287 772 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 80 000 80 000 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 69 722 015 69 722 015 Käyvän arvon rahasto -1 686 635 -950 940 Muuntoero -2 455 -1 747 Ed. tilikausien voitto/tappio 88 891 609 56 084 397 Tilikauden voitto/tappio 28 244 193 37 003 342 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yht. 185 248 727 161 937 067 Pitkäaikaiset velat Vuokrasopimusvelat 27 720 371 Lainat 198 491 702 158 809 420 Laskennalliset verovelat 30 778 602 23 618 863 Pitkäaikaiset velat yhteensä 256 990 675 182 428 283 Lyhytaikaiset velat Vuokrasopimusvelat 1 032 862 Lainat 59 507 410 11 640 147 Ostovelat ja muut velat 9 137 251 8 282 274 Lyhytaikaiset velat yhteensä 69 677 523 19 922 422 Velat yhteensä 326 688 198 202 350 705 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 511 916 925 364 287 772

Hoivatilat –konserni

Rahavirtalaskelma

Euroa 7-12/2019 7-12/2018 1-12/2019 1-12/2018 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto 15 946 625 21 046 798 28 244 193 37 003 342 Oikaisut Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut -14 471 101 -21 018 166 -23 345 326 -37 435 762 Korkokulut ja muut rahoituskulut 1 778 836 1 035 669 3 318 684 2 057 609 Korkotuotot -6 104 -578 -7 718 -867 Verot 3 942 326 5 616 782 7 175 294 9 420 361 Käyttöpääoman muutokset Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 161 333 -1 624 046 -592 174 -2 726 708 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 247 685 5 733 543 -694 314 4 086 318 Maksetut korot -1 954 280 -1 048 502 -3 436 324 -2 062 160 Saadut korot 6 104 578 7 718 867 Maksetut verot 1 508 909 -1 534 806 1 367 295 -1 611 666 Liiketoiminnan nettorahavirta (A) 7 160 335 8 207 272 12 037 328 8 731 334 Investointien rahavirrat Sijoituskiinteistöjen myynti 0 10 911 237 0 10 911 237 Hankitut sijoituskiinteistöt 262 037 0 -1 372 799 -2 126 892 Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -45 354 926 -44 532 450 -88 224 035 -77 193 637 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -41 452 -92 178 -21 469 -136 269 Investointien nettorahavirta (B) -46 134 340 -33 713 391 -89 618 302 -68 545 562 Rahoituksen rahavirrat Osakeannista saadut maksut 0 0 0 1 504 Lainojen nostot 54 569 812 36 823 088 98 732 685 73 413 983 Lainojen takaisinmaksut -6 055 335 -4 450 492 -11 990 564 -8 756 467 Maksetut osingot 0 0 -4 320 736 -3 307 100 Rahoituksen nettorahavirta (C) 48 514 477 32 372 596 82 421 385 61 351 920 Rahavarojen muutos (A + B + C) 9 540 472 6 866 477 4 840 411 1 537 693 Rahavarat tilikauden alussa 6 682 577 4 516 160 11 382 638 9 844 945 Rahavarat tilikauden lopussa* 16 223 048 11 382 638 16 223 048 11 382 638

Hoivatilat –konserni

Laskelma oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Euroa Osake-pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Muunto-ero Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2018 80 000 69 720 511 -157 278 0 59 946 662 129 589 896 Laaja tulos Tilikauden tulos 37 003 342 37 003 342 Muut laajan tuloksen erät * Muuntoero -1 747 -1 747 Rahavirran suojaus -793 662 -793 662 Tilikauden laaja tulos yhteensä -793 662 -1 747 37 003 342 36 207 933 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -3 307 100 -3 307 100 Osakeanti 1 504 1 504 Kannustinjärjestelmä -555 165 -555 165 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 1 504 -3 862 265 -3 860 761 Oma pääoma 31.12.2018 80 000 69 722 015 -950 940 -1 747 93 087 739 161 937 067 Oma pääoma 1.1.2019 80 000 69 722 015 -950 940 -1 747 93 087 739 161 937 067 Laaja tulos Tilikauden tulos 28 244 193 28 244 193 Muut laajan tuloksen erät * Muuntoero -707 -707 Rahavirran suojaus -735 696 -735 696 Tilikauden laaja tulos yhteensä -735 696 -707 28 244 193 27 507 790 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -4 320 736 -4 320 736 Kannustinjärjestelmä 124 606 124 606 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -4 196 130 -4 196 130 Oma pääoma 31.12.2019 80 000 69 722 015 -1 686 635 -2 455 117 135 801 185 248 727 * = erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi.





Hoivatilat –konserni

Tunnusluvut

Konserni Konserni 31.12.2019 31.12.2018 Liikevaihto (tuhatta euroa) 23 273 17 182 Liikevoitto (tuhatta euroa) 38 730 48 480 Tilikauden tulos (tuhatta euroa) 28 244 37 003 EPRA Operatiivinen tulos (tuhatta euroa) 8 856 7 663 Taseen loppusumma (tuhatta euroa) 511 986 364 288 EPRA nettovarallisuus (NAV) (tuhatta euroa) 217 258 186 255 EPRA oikaistu nettovarallisuus (NNNAV) (tuhatta euroa) 185 249 161 937 Omavaraisuusaste (%) 36,2 44,5 Loan-to-value (LTV) (%) 52,3 45,6 Nettovelkaantumisaste (%) 146,0 98,2 Oman pääoman tuotto (%) 16,3 25,4 Osakekohtainen tulos, laimentamaton (euroa) 1,11 1,46 Osakekohtainen tulos, laimennettu (euroa) 1,11 1,45 Osakekohtainen osinko (euroa) 0,00* 0,17 Osakekohtainen operatiivinen tulos, (euroa, EPRA EPS) 0,35 0,30 Osakekohtainen EPRA NAV (euroa) 8,54 7,28 Osakekohtainen EPRA NNNAV (euroa) 7,27 6,37 Nettotuotto (laskennallinen) (%) 6,03 6,15 Sopimuskannan arvo** (tuhatta euroa) 584 139 426 953 Sopimuskannan keskimaturiteetti (vuotta) 15,8 14,9 Taloudellinen vuokrausaste (%) 100 100 EPRA vajaakäyttöaste 0 0 Osakkeiden antioikaistu lukumäärä kauden lopussa 25 479 495 25 439 229 Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä kaudella 25 428 346 25 414 511 Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä kaudella, laimennettu 25 428 346 25 491 042 Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 25 19 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä kaudella 20 17 * Hallituksen esitys ** Yhtiön vuokrasopimuksista ja esisopimuksista tulevaisuudessa kertyvä vuokrakassavirta ilman indeksikorotuksia.

Sijoituskiinteistöt

Yhtiön omistamat sijoituskiinteistöt arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen käypään arvoon. Vähäisen valmiusasteen kiinteistökohteet arvostetaan hankintamenoon. Kiinteistöjen käyvän arvon on määrittänyt ulkopuolinen asiantuntija ja auktorisoitu kiinteistöarvioitsija, Realia Management Oy. Kiinteistöarvioitsijan arviolausunto sijoituskiinteistöjen käyvästä arvosta 31.12.2019 tilanteessa on saatavilla yhtiön internetsivuilla. Sijoituskiinteistöjen arvo oli katsauskauden lopussa 490,8 (348,9) miljoonaa euroa sisältäen IFRS 16 käyttöomaisuustontit. Valmiiden kiinteistöjen osuus oli 413,1 (329,0) miljoonaa euroa, keskeneräisten kohteiden arvo 48,0 (18,4) miljoonaa euroa ja hankintamenoon arvostettujen vähäisen valmiusasteen kohteiden arvo 1,1 (1,5) miljoonaa euroa. IFRS 16 käyttöomaisuustonttien arvo oli 28,6 (0,0) miljoonaa euroa.

2019 2018 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 1.1. 348 899 080 247 066 462 Investoinnit keskeneräisiin ja aloitusvaiheen kohteisiin 83 673 162 79 783 106 Muut investoinnit sijoituskiinteistöihin 993 333 289 099 Ostetuista kiinteistöistä aiheutuneet lisäykset 3 791 849 1 379 446 Myynneistä aiheutuneet vähennykset 0 -15 245 660 Voitot ja tappiot käyvän arvon muutoksista 24 789 849 35 626 628 IFRS 16 käyttöomaisuustontit 28 643 506 0 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 490 790 779 348 899 080 2019 2018 Valmiit sijoituskiinteistöt 413 090 000 329 000 000 Keskeneräiset sijoituskiinteistöt 47 974 832 18 360 223 Aloitusvaiheen sijoituskiinteistöt (hankintamenoon arvostetut) 1 082 441 1 538 857 IFRS 16 käyttöomaisuustontit 28 643 506 0 Yhteensä 490 790 779 348 899 080

31.12.2019 konsernilla oli keskeneräisten ja aloitusvaiheen kiinteistöjen osalta sopimuksiin perustuva velvoite kiinteistöinvestointien saattamiseksi valmiiksi. Näiden velvoitteiden täyttäminen edellyttää konsernilta hankintamenoltaan noin 154,4 (105,1) miljoonan euron suuruisia investointeja kiinteistöihin.

Vastuusitoumukset 31.12.2019 31.12.2018 Kiinnitykset kiinteistöihin Lainat rahoituslaitoksilta 241 752 346 170 449 567 Annetut kiinnitykset 281 224 413 228 364 213 Kiinnitykset yhteensä 281 224 413 228 364 213 Pantatut kiinteistöosakkeet Pantatut sijoituskiinteistöt 333 186 040 244 584 100 Panttaukset yhteensä 333 186 040 244 584 100 Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron palautusvastuu Arvonlisäveron palautusvastuu 3 483 224 2 636 750 Koronvaihtosopimukset Nimellisarvo 76 000 000 61 000 000 Käypä arvo -2 108 294 -1 188 674

Liiketoimet konserniin kuulumattomien lähipiiriyhtiöiden kanssa

Yhtiön hallituksen jäsenenä 26.3.2019 saakka toiminut Timo Pekkarinen on Rakennusliike Lapti Oy:n emoyhtiön Lapti Group Oy:n toimitusjohtaja. Rakennusliike Lapti Oy:tä ei 26.3.2019 jälkeen lueta Hoivatilat Oyj:n lähipiiriyhtiöksi. Rakennusliike Lapti Oy:n laskutus tilikauden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana oli 3,6 miljoonaa euroa ja tilikaudella 2018 6,2 miljoonaa euroa.

Tilikaudella sovelletut uudet ja muutetut standardit sekä muut muutokset laskentaperiaatteissa

Tilikauden 2019 alusta lähtien IFRS 16 Vuokrasopimukset standardi on korvannut IAS 17 standardin. Standardi ohjeisti raportoivia yhteisöjä ennen kaikkea vuokrasopimusten käsittelytavasta vuokralle ottajan tilinpäätöksessä, muutti vuokrauksen määritelmää ja määritti periaatteet vuokrasopimusten kirjaamisesta taseelle sekä käyttöoikeusomaisuuseränä että vuokrasopimusvelkana. Standardin voimaanastuminen ei aiheuttanut Hoivatiloille muutoksia vuokrasopimusten kirjapitokäsittelyyn, joissa konserni toimii vuokralle antajana. Standardin soveltamisen piiriin kuuluvista vuokrasopimuksista on kirjattu käyttöoikeusomaisuuseriä tase-eriin sijoituskiinteistöt sekä koneet ja kalusto. Sijoituskiinteistöihin kirjatut käyttöoikeusomaisuuserät koostuvat Hoivatilat-konsernin tonttien maanvuokrasopimuksista. Koneisiin ja kalustoon kirjatut käyttöoikeusomaisuuserät puolestaan on kirjattu pääosin hallinnon kuluihin sisältyvistä vuokrasopimuksista, kuten leasing-autoista ja toimistovuokrasopimuksista. Konsernin vuokrasopimusvelka on arvostettu diskonttaamalla standardin soveltamispiiriin kuuluvien vuokrasopimusten vuokravastuut niiden nykyarvoon käyttäen diskonttaustekijänä yhtiön johdon näkemystä lisäluoton korosta vuokrasopimuksen alkamisajankohtana. Maa-alueiden, vuokrasopimusten kulut on kirjattu tuloslaskelmaan osana sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta (verrattavissa tasapoistoon) ja vuokrasopimusvelalle määritetyn korkotekijän mukaan määräytyvinä rahoituskuluina. Koneiden ja kaluston ryhmässä esitettävien käyttöoikeusomaisuuserien osalta tulosvaikutus esitetään rahoituskulujen lisäksi poistojen erässä. Hoivatilat on soveltanut IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönoton osalta yksinkertaistettua lähestymistapaa eikä näin ollen ole oikaissut vertailutietona esitettävän katsauskauden tietoja. Hoivatilat on lisäksi soveltanut standardin sallimia käytännön helpotuksia eikä täten ole soveltanut standardia alle vuoden kestoltaan oleviin lyhytaikaisiin tai arvoltaan vähäisiin vuokrasopimuksiin, joita ovat olleet esimerkiksi vuokrasopimukset koskien erinäisiä toimistotarvikkeita.





IFRS 16 käyttöönoton vaikutukset raportointiin

Standardin vaikutukset konsernin raportointiin katsauskaudella olivat seuraavat:

Tuloslaskelma 1-12/2019 Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset -494 474 Poistot -100 941 Liiketoiminnan muut kulut 896 387 Liikevoitto 300 972 Rahoituskulut -399 172 Voitto ennen veroja -98 201 Laskennalliset verot 19 640 Kauden tulos -78 561 EPRA operatiivinen tulos 317 019





Tase Sijoituskiinteistöt Koneet ja kalusto Käyttöoikeusomaisuuserät yhteensä Vuokrasopimusvelat 1.1.2019 26 191 178 129 124 26 320 303 26 320 303 31.12.2019 28 643 506 108 548 28 752 054 28 753 233

Muutokset tunnuslukujen laskentaan

Loan-to-value (LTV) -tunnusluvun laskennassa ei ole huomioitu IFRS 16 standardin mukaisesti osana sijoituskiinteistöjä esitettäviä käyttöoikeusomaisuuseriä ja näihin käyttöoikeusomaisuuseriin kohdistuvia vuokrasopimusvelkoja. Näin ollen, IFRS 16 ei vaikuta luototusasteen laskelmiin vertailukausiin verrattuna. Ohessa päivitetty kaava:

Loan-to-value (LTV), % = Rahoitusvelat -vuokrasopimusvelat (IFRS 16) - rahavarat *100 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo - Sijoituskiinteistöihin luokiteltavat käyttöoikeusomaisuuserät (IFRS 16)





Tunnuslukujen laskentakaavat (muut kuin EPRA tunnusluvut)

Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos Katsauskauden osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos Laimennusvaikutuksella oikaistu katsauskauden osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo Osakekohtainen osinko, euroa = Tilikaudelta maksettu osinko Osinkoon oikeutettujen osakkeiden lukumäärä Tunnuslukujen laskentakaavat (vaihtoehtoiset tunnusluvut) Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset *100 Oma pääoma Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden voitto / tappio *100 Oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana Taloudellinen vuokrausaste, % = Katsauskauden bruttovuokrat / kuukausien lukumäärä *100 Potentiaaliset bruttovuokrat / kuukausien lukumäärä Tilinpäätöskuukauden annualisoitu vuokratuotto - kyseisten kiinteistöjen ennustetut 12 kk: kulut Nettotuotto (laskennallinen), % = *100 Tilinpäätöskuukauden vuokrakassavirtaa tuottavien sijoituskiinteistöjen arvo Loan-to-value (LTV), % = Rahoitusvelat - rahavarat *100 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo







Tiettyjä tunnuslukuja koskevat täsmäytyslaskelmat Nettotuotto (laskennallinen), % Tuhatta euroa 31.12.2019 31.12.2018 Tilinpäätöskuukauden annualisoitu vuokratuotto 26 269 21 467 Vuokratuottoa tuottavien kohteiden ennustetut 12kk:n kulut -1 362 -1 237 Nettovuokratuotto 24 907 20 230 Tilinpäätöskuukauden vuokrakassavirtaa tuottavien sijoituskiinteistöjen arvo 413 090 329 000 Nettotuotto (laskennallinen), % 6,03 % 6,15 %

Liite