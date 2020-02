Brødrene A. & O. Johansen A/S

Meddelelse nr. 2 - 2020

2020.02.21

Årsrapport 2019

For Brødrene A & O Johansen A/S og koncernen (AO) har året 2019 været præget af salgsvækst hen over året samt en stram omkostningsstyring, der tilsammen har medført en stigning i resultatet før skat på 18,1 mio. kr. eller 12,1%.

Omsætningen er i 2019 øget med 209,3 mio. kr. eller 6,2% til 3.582,7 mio. kr. Væksten er opnået indenfor såvel det professionelle marked som det private onlinemarked, ligesom væksten vedrører begge forretningsområder Teknik og Entreprenør.

Antallet af medarbejdere i AO, inkl. vikarer, var ultimo 2019 728 personer, hvilket er 3 færre end ultimo december 2018. Gennemsnitligt antal medarbejdere (FTE) for 2019 viser 734 mod 747 i 2018.

I 4. kvartal realiserede AO en omsætning på 987,2 mio. kr., hvilket er 7,6 % højere end i 4. kvartal 2018. Resultat af primær drift (EBIT) blev i 4. kvartal 2019 51,7 mio. kr. mod 47,5 mio. kr. i 4. kvartal 2018. Overskudsgraden i 4. kvartal 2019 på 5,2 % er uændret fra tilsvarende kvartal i 2018.

Koncernen har implementeret leasingstandard IFRS 16 med effekt fra 1. januar 2019 ved anvendelse af den modificerede retrospektive overgangsmetode, hvorfor sammenligningstal for tidligere ikke er tilpasset. Effekten af IFRS 16 påvirker klassificeringen af omkostninger mellem regnskabsposter, men ikke resultatet. Balancesummen er forøget med 89,9 mio. kr. som følge af aktiveringen af leasingaktiver og tilsvarende passivering af forpligtelser. Soliditetsgraden ultimo 2019 ville være 1,5% point højere, hvis IFRS 16 ikke var implementeret.

AO realiserede i hele 2019 et resultat før skat på 168,4 mio. kr., hvilket er 18,1 mio. kr. højere end sidste år samt i overensstemmelse med tidligere udmeldinger om et resultat før skat på 160-170 mio. kr.

Pengestrøm fra driften blev realiseret til 302,7 mio. kr., mod 300,8 mio. kr. i 2018. I 2019 blev de samlede investeringer på 52,7 mio. kr., hvilket er en reduktion på 29,6 mio. kr. i forhold til 2018.

Samlet set er den rentebærende gæld nedbragt med 231,5 mio. kr. i 2019 og udgør ved udgangen af året 493,9 mio. kr. Nettogearingen (nettorentebærende gæld/EBITDA) kan opgøres til 1,8 mod 2,7 sidste år.

På selskabets ordinære generalforsamling den 20. marts 2020 vil der blive stillet forslag om udbetaling af udbytte på 6 kr. pr. 10 kr. aktie.

Årets omsætning blev 3.582,7 mio. kr. mod 3.373,4 mio. kr. i 2017. Væksten på 209,3 mio. kr. eller 6,2 % kan primært henføres til det danske marked.

Bruttoresultatet blev i 2019 realiseret med 830,6 mio. kr., hvilket er 25,4 mio. kr. eller 3,2 % højere end sidste år. Bruttomarginen på 23,2 % er 0,7 procentpoint lavere end sidste år. Distributions-omkostningerne udgør 3,8 % af omsætningen, hvilket er en reduktion på 0,1 procentpoint i forhold til 2018.

Eksterne omkostninger i 2019 på 192,4 mio. kr. er 15,4 mio. kr. eller 10,3 % højere end realiseret i 2018, reguleret for IFRS 16. Stigningen kan blandt andet henføres til øgede salgsfremmende omkostninger og øgede IT- og digitaliseringsomkostninger som led i AO´s fortsatte transformation fra traditionel grossistvirksomhed til videnbaseret IT- og logistikvirksomhed.

Årets personaleomkostninger på 383,6 mio. kr. er 3,6 mio. kr. eller 0,9 % lavere end realiseret i 2018.

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) for 2019 udgør 281,6 mio. kr., svarende til 7,9 % af omsætningen, hvilket er 40,6 mio. kr. eller 0,8 procentpoint højere end sidste år.

Årets afskrivninger på 105,8 mio. kr. er 19,6 mio. kr. eller 23 % højere end realiseret i 2018, væsentligst som følge af ændring af IFRA 16 om leasingaktiver.

Resultat før finansielle poster (EBIT) for 2019 blev 175,9 mio. kr. mod 154,8 mio. kr. i 2018. Overskudsgraden blev realiseret til 4,9 % mod 4,6 % i 2018.

Årets finansielle omkostninger, netto, på 6,4 mio. kr. er 1,8 mio. kr. højere end sidste år. Finansielle omkostninger i 2018 var positivt påvirket med 6,1 mio. kr. vedrørende regulering af earn-out aftale



Resultat før skat for 2019 udgør 168,4 mio. kr. mod 150,3 mio. kr. i 2018 og lever op til tidligere udmeldte forventninger. Resultatet betragtes som tilfredsstillende set i lyset af konkurrencesituationen samt den transformationsproces som koncernen gennemgår.

Årets resultat på 131,0 mio. kr. er 12,5 mio. kr. højere end i 2018.

Koncernens aktiver udgør pr. 31. december 2019 i alt 2.306,7 mio. kr. mod 2.144,0 mio. kr. i 2018. Af stigningen kan 89,9 mio. kr. henføres til effekten af implementering af bestemmelserne i IFRS 16, hvorefter leasingaktiver aktiveres.

Egenkapitalen udgør 870,3 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad på 37,7 % mod 35,3 % sidste år.

Den rentebærende gæld på 493,9 mio. kr. er nedbragt med 231,5 mio. kr. i året som følge af indtjening fra driften samt et fald i arbejdskapitalen, der er blevet optimeret.

I 2019 udgør pengestrøm fra driften 302,7 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år.

Investeringerne i 2019 udgør netto 52,7 mio. kr., hvilket er 29,6 mio. kr. lavere end året før.

Ledelsen forventer et resultat før skat i 2020 i niveauet 170-180 mio. kr.

Koncernens økonomiske målsætninger er realiseret, hvad angår vækst og pengestrøm fra driften. Soliditetsudviklingen er godt på vej mod målet, mens overskudsgraden er lavere end målet.

