Verkkokauppa.com Oyj MANAGERS’ TRANSACTIONS February 24, 2020 at 11:00 EET

Verkkokauppa.com Oyj - Managers' Transactions – Burén

Managers' Transactions

Transaction notification under Article 19 of EU Market Abuse Regulation.

Person subject to the notification requirement

Name: Burén, Robert

Position: Member of the Board

____________________________________________

Issuer: Verkkokauppa.com Oyj

LEI: 743700QZE6B52SHHTV75

Notification type: INITIAL NOTIFICATION

Reference number: 743700QZE6B52SHHTV75_20200219131102_8

____________________________________________

Transaction date: 2020-02-19

Instrument type: SHARE

ISIN: FI4000049812

Nature of the transaction: RECEIPT OF A SHARE-BASED INCENTIVE OR REMUNERATION

Transaction details

(1): Volume: 1,246 Unit price: 0 EUR

Aggregated transactions

(1): Volume: 1,246 Volume weighted average price: 0 EUR

For more information:



Panu Porkka, CEO

panu.porkka@verkkokauppa.com

Tel. +358 10 309 5555

Mikko Forsell, CFO

mikko.forsell@verkkokauppa.com

Tel. +358 10 309 5555

Certified Adviser

Nordea Bank Oyj

Tel. +358 9 5300 6785

