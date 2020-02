WALTHAM, Massachusetts, 24 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HAProxy Technologies, fournisseur du répartiteur de charge logiciel le plus rapide et le plus largement utilisé au monde , a annoncé aujourd'hui son programme d'intégrations certifiées (HAProxy Technologies Certified Integration Program), qui permet aux clients d'étendre facilement les capacités de sa suite de produits grâce à des intégrations de premier ordre fournies par ses partenaires technologiques. Il rationalise également le processus d'intégration pour ses partenaires technologiques potentiels en fournissant à la fois une voie évidente d'accès à la certification, et une validation que l'intégration est entièrement prise en charge, de bout en bout. Les intégrations sont attentivement conçues avec l'aide de chaque partenaire, afin d'assurer des performances optimales.

Les partenaires technologiques existants participant au programme comprennent : les sociétés de détection d'appareils 51Degrees, DeviceAtlas et ScientiaMobile, les sociétés de géolocalisation MaxMind et Digital Element et le fournisseur de DNS NS1. Ces partenaires gagnent accès à une expertise technique, un marketing conjoint et la toute dernière version du logiciel HAProxy Enterprise pour le développement et les tests.

« Le programme d'intégrations certifiées de HAProxy Technologies représente une grande opportunité, à la fois pour nos clients et partenaires, afin d'exploiter la puissance et la flexibilité de notre suite complète de produits », a déclaré Dylan Murphy, directeur du développement commercial chez HAProxy Technologies. « Pour nos clients, cela assure que ces intégrations cruciales soient pleinement prises en charge par les experts faisant autorité. Pour nos partenaires, cela constitue une validation des cas d'utilisation et de l'innovation collective que nous développons déjà ensemble de manière organique. »

Le programme comporte un portail Web où les clients peuvent parcourir une liste minutieusement préparée d'intégrations et accéder à une documentation actualisée. Au sein de HAProxy Technologies, une unité de développement commercial a été chargée de maintenir les lignes de communication ouvertes avec tous les partenaires technologiques, assurant un processus rigoureux pour le maintien des mises à jour et la prise en charge des intégrations.

Les clients cherchent des moyens de décharger la fonctionnalité avancée de la couche applicative vers la couche d'équilibrage de charge, et de déployer cette fonctionnalité n'importe où dans la pile de livraison d'applications. Cela leur permet de simplifier la gestion des intégrations logicielles utilisées à travers leurs entreprises. HAProxy Technologies prévoit de poursuivre l'expansion du nombre d'intégrations et de partenaires technologiques, ainsi que de fournir des outils supplémentaires à ses partenaires. Cela inclura l'incorporation de feedbacks en temps réel aux équipes chargées de produits, d'ingénierie et de compte, ainsi que des opportunités étendues de marketing conjoint et de certification de partenaire.

À propos de HAProxy Technologies

HAProxy Technologies est l'entreprise à l'origine de HAProxy, le répartiteur de charge logiciel le plus rapide et le plus largement utilisé au monde. Les produits à déploiement rapide de HAProxy apportent aux sites Web et aux applications une performance, une fiabilité et une sécurité extrêmes à toute échelle et dans tout environnement. HAProxy Technologies est basée à Waltham, dans le Massachusetts, et dispose de nombreux bureaux aux États-Unis et en Europe. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : HAProxy.com .