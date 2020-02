I 2020 forventes den samlede forretning at levere en organisk vækst på -4% til 1% sammenholdt med 2019

Den organiske vækst i 2020 forventes at variere hen over kvartalerne. Den organiske vækst i første halvår forventes således at være negativ, mens der forventes positiv organisk vækst i andet halvår