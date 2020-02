Selskabsmeddelelse Nr. 5/2020



DFDS’ aktieoptionsprogram er en del af vores bestræbelser på at fremme en virksomhedskultur, der lægger vægt på at skabe og belønne resultater.

I overensstemmelse med DFDS’ retningslinjer for aflønning af bestyrelse og direktion, vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2019, er d.d. tildelt Torben Carlsen, CEO, 101.678 stk. aktieoptioner og Karina Deacon, CFO, 76.258 stk. aktieoptioner. Der er endvidere tildelt i alt 289.077 stk. aktieoptioner til en række ledende medarbejdere.



Aktieoptionerne modnes med 1/36 pr. måned fra og med februar 2020 og kan udnyttes i perioden fra februar 2023 til februar 2025. Udnyttelseskursen er opgjort som den gennemsnitlige aktiekurs de 20 børsdage forud for og inklusive den 24. februar 2020 tillagt 10%, hvilket giver en udnyttelseskurs på DKK 314 pr. aktie á nominelt DKK 20. Optionerne er afdækket gennem selskabets beholdning af egne aktier. Den teoretiske værdi af aktieoptionerne udgør DKK 9,2 mio., opgjort efter Black-Scholes-modellen som beskrevet i DFDS’ seneste årsrapport.

