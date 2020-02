Chiffre d’affaires 2019

Chiffre d'affaires consolidé (M€) 2019 2018 Vins Services Total Vins Services Total Var.

En M€ 1er semestre 128,0 2,5 130,5 117,2 2,1 119,3 +11,2 2ème semestre 133,9 2,2 136,1 136,2 1,7 137,9 -1,8 TOTAL CA 261,9 4,7 266,6 253,4 3,8 257,2 +9,4

Activité :

L’activité d’AdVini a progressée de + 9,4 M€ (+3,7% dont +2,7% à périmètre et change constant) sur l’année 2019, avec un chiffre d’affaires de 267 M€.

L’Export poursuit sa croissance (+6,4%) malgré le ralentissement du marché chinois, en particulier sur les vins de Bordeaux, et la taxation des vins par les USA. L’Amérique du Nord et l’Europe du Nord restent sur une dynamique soutenue avec des croissances respectives de +20% et +8%.

La France affiche une activité en hausse de + 2,3% grâce à la reconquête de volumes sur les produits de services, dans un univers de la grande distribution qui globalement est en retrait.

Le secteur Traditionnel Français, fortement impacté depuis fin 2018 par des mouvements sociaux exceptionnellement longs, recule de -3,3%, notamment sur le segment Café-Hôtel-Restaurant.

Les vins d’origine Afrique du Sud connaissent un fort développement avec une progression supérieure à 20%.

Perspectives 2020

Dans un contexte marqué par d’importantes incertitudes géopolitiques et sanitaires, AdVini vise une poursuite de la croissance de son activité en 2020 et reste en veille quant aux opportunités de croissances externes.

Prochaine publication : le communiqué sur les résultats 2019 sera publié le 8 avril 2020 (après bourse).

A propos d’AdVini

Avec 2.300 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L’Oratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, La Maison Champy en Bourgogne en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, Rigal et Château de Chambert à Cahors, AdVini est l’acteur de référence sur les vins français de terroir.

AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 200 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L’Avenir, propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate et Stellenbosch Vineyards.

Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une reconnaissance qui leurs permettent d’être exportées dans 106 pays.

