February 26, 2020 01:30 ET

Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote

26.2.2020 klo 8.30 EET

Hoivatilat Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Aureit Holding Oy ("Aureit Holding") on 15.1.2020 käynnistänyt Hoivatilat Oyj:n ("Hoivatilat") vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn hakemalla välimiesmenettelyn aloittamista osakeyhtiölain 18 luvun 4 §:n mukaisesti lunastaakseen kaikki jäljellä olevat Hoivatilojen osakkeet.

Aureit Holdingin välimiesmenettelyn aloittamista koskevan hakemuksen johdosta Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on hakenut Oulun käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan välimiesmenettelyssä Hoivatilojen vähemmistöosakkeenomistajien etua lunastusmenettelyn aikana. Oulun käräjäoikeus on 25.2.2020 antamallaan päätöksellä määrännyt uskotuksi mieheksi asianajaja Petra Kiurunen.

Osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen Aureit Holdingin ilmoitus vähemmistöosakkeenomistajille on tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoa

Jussi Karjula

toimitusjohtaja

Hoivatilat Oyj

puh. +358 40 773 4054

Hoivatilat lyhyesti

Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen, koulujen sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa sekä käynnistänyt 200 kiinteistöhanketta eri puolilla Suomea ja Ruotsia. www.hoivatilat.fi

