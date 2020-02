Villers-les-Nancy, le 26 février 2020 - 18:00 (CET)

Communiqué de presse

aXigate retenu par la centrale d’achat du RESAH pour répondre aux besoins des GHT dans le suivi du parcours santé des patients

aXigate , filiale de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest , est retenue par le Réseau des Acheteurs Hospitaliers (RESAH) dans son nouveau marché de Dossier Patient Informatisé de Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), avec 6 autres éditeurs de logiciels santé.



, filiale de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du , est retenue par le dans son nouveau marché de Dossier Patient Informatisé de Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), avec 6 autres éditeurs de logiciels santé. Les fonctionnalités prévues par ce marché pour le "socle commun" du DPI sont "la gestion des venues, l'identification du patient, des séjours et des mouvements, la gestion des rendez-vous, les prescriptions, les actes de biologie, d'imagerie et de soins, les dossiers médicaux, de soins et des urgences, la bureautique médicale, l'intégration des données biomédicales, le recueil d'activité et l'intégration au Système d'Information Hospitalier (SIH), au DMP (Dossier Médical Partagé) et aux dossiers régionaux".

***

aXigate, filiale de MALTA INFORMATIQUE depuis 2017, est spécialisée dans les nouvelles technologies ce qui la place comme un acteur majeur du secteur des Systèmes d’Information de Santé (SIS) en milieu hospitalier.

Intégrée au sein de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest (qui comprend MALTA INFORMATIQUE - logiciels pour EHPAD, DICSIT INFORMATIQUE - logiciels pour HAD et SSIAD, ICT - logiciels pour les MSP et CPTS et MALTA BELGIUM – logiciels pour maisons de repos en Belgique), aXigate démontre à nouveau la pertinence de son positionnement et de sa bonne réponse à l’équation des besoins du marché hospitalier en solutions technologiques innovantes.

aXigate retenu par le RESAH dans son nouveau marché de Dossier Patient Informatisé de GHT

L’appel d’offres "Fourniture de services numériques pour les parcours de santé et leur coordination dans la sphère sanitaire et médico-sociale (coordination interprofessionnelle et appui à la coordination) et prestations associées" s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de Transformation du Système de Santé (STSS) désignée par "Ma santé 2022" lancée le 18 septembre 2018.

Ce programme répond à deux orientations majeures du virage numérique de la STSS :

Développer le partage des informations de santé entre les professionnels grâce à des services numériques sécurisés, interopérables (communicants) et simples à utiliser ; Participer à la mise en place de services utiles aux usagers et patients, en facilitant l'accès à leurs données personnelles, l'information en santé et favoriser la mise en place de l'espace numérique de santé.

aXigate : une solution de gestion du parcours du patient déjà déployée dans plusieurs GHT

aXigate propose une solution innovante de Dossier Patient Informatisé répondant aux besoins des systèmes d’information multi-établissements et couvrant le parcours inter et intra-hospitalier du patient. Elle est basée sur une technologie web et mobile qui facilite les échanges et l’intégration des données, avec un accès depuis n’importe quel poste informatique, quel que soit son système d’exploitation, ou via des outils nomades. aXigate réunit au sein de son système d’information, tous les acteurs de la santé : hôpitaux, GHT, EHPAD, HAD et SSIAD mais aussi médecine de ville.

La solution d’aXigate s’articule autour de 3 composants :

Welcome®, Serveur d’identité Patients et Plateforme d’échanges et de Partage du territoire.

Reflex®, la nouvelle génération de Dossier Patient Informatisé (DPI) Web Mobile.

Lookup®, le décisionnel intégré, et la navigation dans le dossier optimisée.

Lien ville/hôpital pour le patient : le Groupe Pharmagest est le seul acteur du marché à structurer la coordination des soins entre ville et hôpital

Le Groupe Pharmagest enrichit continuellement son écosystème par le biais d’une offre de services la plus large du marché. Ces services accompagnent ainsi le patient sur l’ensemble de son parcours de soins, et lui offrent une expérience de soins unique grâce à des solutions faisant le lien entre ville et hôpital, sans pareil dans le paysage de la santé.

La Division Solution pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest (qui comprend MALTA INFORMATIQUE - logiciels pour EHPAD, DICSIT INFORMATIQUE - logiciels pour HAD et SSIAD, aXigate - logiciels pour GHT, ICT - logiciels pour les MSP et CPTS et MALTA BELGIUM - logiciels pour les maisons de repos en Belgique) propose l’offre innovante la plus complète du marché de la santé, qui permet les échanges entre l’ensemble des acteurs de santé dans un système centré sur le patient.

Avec sa solution Dossier Patient Informatisé, aXigate s’intègre parfaitement dans l’architecture des suites logicielles développées par MALTA INFORMATIQUE (Suite TITAN pour les EHPAD) et DICSIT INFORMATIQUE (Suite AntHADine pour l’HAD).

« Nous sommes heureux de ce référencement, qui vient conforter notre stratégie d’investissement et de renforcement d’aXigate. aXigate a su faire preuve, ces derniers mois, de sa capacité à déployer sa solution au sein de différents GHT sur un périmètre fonctionnel très large. Le référencement par le RESAH est un signal supplémentaire du bon positionnement de l’offre logicielle d’aXigate complétée au sein des GHT par nos solutions leader sur le médico-social (TITAN) et sur le HAD (AntHADine) » précise Grégoire DE ROTALIER, Président d’aXigate et de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest.

A propos d’aXigate

aXigate, filiale à 100% de MALTA INFORMATIQUE, développe l’une des solutions les plus innovantes du marché des Systèmes d’Information de Santé (SIS) en milieu hospitalier avec un système 100% Cloud et Web Responsive (fonctionnement multi-supports : tablettes, smartphones, ordinateurs..) qui assure la traçabilité et une gestion complète de la prise en charge du patient.

La solution aXigate intéresse principalement les Centres Hospitaliers Publics, en particulier les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT). Qualifiée pour des millions de dossiers patients et des milliers d’utilisateurs, la solution aXigate est déployée sur plus de 40 hôpitaux en France.

A propos de MALTA INFORMATIQUE et de la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico- Sociaux du Groupe Pharmagest

MALTA INFORMATIQUE, filiale à 100% du Groupe Pharmagest, est spécialisée dans la conception et l’édition de logiciels destinés aux EHPAD (Etablissements d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes) et structures d’accueil de jour pour personnes âgées, marché porteur dont elle détient 28 % de parts de marché. Son application TITAN constitue la seule solution du marché capable de proposer un circuit du médicament complet pour EHPAD. Au 31 décembre 2019, MALTA INFORMATIQUE équipe 2.150 EHPAD.

MALTA INFORMATIQUE porte la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux (180 salariés, 20 M€ de CA en 2019) du Groupe Pharmagest. Avec ses filiales DICSIT INFORMATIQUE, AXIGATE, ICT et MALTA BELGIUM, la Division est également présente sur le marché de l'hospitalisation à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des hôpitaux, des maisons et pôles de santé pluridisciplinaires.

A propos du Groupe Pharmagest

Le Groupe Pharmagest est le leader français de l’informatique de santé avec plus de 44% de parts de marché en informatique de pharmacie officinale, 28% des EHPAD, 43% des HAD, 20% des maisons de santé. Le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés : informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux (pour les EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP et Hôpitaux), solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Le Groupe est inclus dans le Gaïa-Index 2019, l’indice des valeurs

moyennes responsables

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com

Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook





CONTACTS

AXIGATE

Président et Directeur de la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest : Grégoire DE ROTALIER

Tel. +33 (0)5 57 35 19 25 - gregoire.derotalier@malta-informatique.fr

Groupe Pharmagest – Contact Presse

Isabelle APRILE

Tél. Portable : +33 (0)6 17 38 61 78 – i.aprile@finextenso.fr





Pièce jointe