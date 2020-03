March 03, 2020 06:10 ET

(UPM, Helsinki, 03.03.2020 klo 13.10 EET) – Vuonna 2018 UPM ilmoitti Saksassa sijaitsevan Nordlandin tehtaan paperikone 2:n muuntamisesta erikoispaperikoneeksi. Muuntaminen erikoispaperituotantoon on nyt edennyt käynnistysvaiheeseen. Muunnetulla paperikoneella voidaan tuottaa monia erilaisia kestävän kehityksen mukaisia tuotteita, kuten glassiinia sekä kraft- ja barrierpaperia, ja koneen suunniteltu vuosituotantokapasiteetti on 110 000 tonnia.

"UPM Nordlandin tehdas Saksassa tuo meille uutta kapasiteettia, jonka avulla voimme tukea asiakkaittemme kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita entistä paremmin. UPM Specialty Papersilla on tarjota uusiutumattomien materiaalien tilalle kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevia kierrätettäviä materiaaleja. Nordlandin uuden kapasiteetin ansiosta voimme parantaa uusimpien tarra- ja pakkausinnovaatioidemme saatavuutta. Asiakkaat pääsevät myös hyötymään luotettavista paperitoimituksista UPM:n laajan tehdasverkoston ansiosta", sanoo liiketoiminta-alueen johtaja Jaakko Nikkilä, UPM Specialty Papers.

Asiakkaamme hyötyvät UPM:n Nordlandissa valmistetuista uusiutuvista ja kierrätettävistä tuotteista

UPM on kehittänyt ainutlaatuisen taustapapereiden kierrätyskonseptin, jonka avulla voidaan edistää kiertotaloutta tarran valmistuksen arvoketjussa. Kerätyistä taustapapereista poistetaan silikoni, jonka jälkeen niistä valmistetaan uutta korkealaatuista taustapaperia. Näillä tuotteilla asiakkaat voivat täydentää kestävän kehityksen mukaista tuotevalikoimaansa.

Helpottaakseen asiakkaidensa siirtymistä entistä kestävämmin tuotettuihin pakkausmateriaaleihin UPM on kehittämässä kierrätettäviä barrier-papereita entistä vaativampiin loppukäyttökohteisiin, kuten elintarvikepakkauksiin. Olemme tuoneet markkinoille myös valikoiman pakkausteollisuuteen tarkoitettuja kraft-papereita. Näillä papereilla voidaan monessa loppukäytössä korvata uusiutumattomat ja vaikeasti kierrätettävät materiaalit.

