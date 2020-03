March 04, 2020 06:30 ET

March 04, 2020 06:30 ET

Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2019.

Afdeling Globale Aktier KL og afdeling Globale Aktier Akk. gav et afkast på henholdsvis 30,89% og 32,76% efter alle omkostninger og inklusive geninvesterede udbytter, og afdeling Danske Aktier KL gav et afkast på 30,84%. De positive absolutte afkast er meget tilfredsstillende, og lever mere end op til ledelsens forventninger for året.

De af bestyrelsen indstillede udlodninger på kr. 183,00 pr. andel i afdeling Globale Aktier KL og kr. 107,00 pr. andel i afdeling Danske Aktier KL er udbetalt til investorerne i januar 2020.

Foreningen afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2020 kl. 16.00 i Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K. Efter generalforsamlingen vil foreningens rådgiver, BLS Capital, afholde det årlige møde med efterfølgende debat med foreningens investorer og andre interesserede.

Årsrapporten for 2019 vedhæftes tillige denne meddelelse.

Eventuelle henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens bestyrelsesformand, Chris Bigler, på tlf. 29 74 06 55.

Med venlig hilsen

Kapitalforeningen BLS Invest

Chris Bigler, bestyrelsesformand

Vedhæftede filer