Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 6.3.2020 klo 12.30



ROVIO ENTERTAINMENT OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2019 JULKAISTU

Rovio Entertainment Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2019 on julkaistu suomenkielisenä ja englanninkielisenä tänään 6.3.2020 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: https://investors.rovio.com/fi/taloustietoa/raportit-ja-esitykset/year/2020 . Vuosikertomus ilmestyy ainoastaan digitaalisessa muodossa.

Vuosikertomuksen osana on selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys ja tilinpäätös vuodelta 2019, ja ne ovat saatavilla myös erillisinä tiedostoina yhtiön verkkosivuilla.

Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat myös tämän tiedotteen liitteinä.

