MONTRÉAL, 06 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY. A; RAY. B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui une prise de participation de 30 % dans The Podcast Exchange (TPX), l’autorité canadienne en matière de publicité sur baladodiffusion qui regroupe quelque 1 000 productions audio dans un éventail de styles et de réseaux, et assure plus de 70 millions d’impressions par mois. Cette transaction offrira à Stingray une occasion privilégiée de générer des revenus publicitaires dans ce nouveau créneau, et propulsera la croissance de l’entreprise auprès du segment clé des 18 à 34 ans.



« Selon les estimations de l’Interactive Advertising Bureau et de PricewaterhouseCoopers, les annonceurs auraient dépensé près de 700 millions de dollars dans le secteur de la baladodiffusion en 2019, soit sept fois plus que l’année précédente¹ ». Stingray sera en mesure de plonger immédiatement dans l’univers de la balado en profitant des partenariats et des recherches exclusives de TPX, ainsi que de son capital de marque auprès des agences et des publicitaires canadiens.

L’approche « réseau » à la baladodiffusion préconisée par TPX ne dépend pas simplement d’une ou deux productions vedettes pour assurer ses recettes publicitaires, mais offre plutôt un important potentiel de rentabilité de par sa portée et sa flexibilité. Stingray profitera également d’une nouvelle plateforme pour mettre à l’essai des balados maison, et pourra miser sur l’écosystème existant de TPX pour faire croître l’auditoire de ses propres produits et services.

« Notre investissement stratégique dans The Podcast Exchange représente pour Stingray et son volet radio un tremplin vers la baladodiffusion, un marché en croissance rapide soutenu par la publicité, et viendra enrichir notre offre de produits audio radiophoniques et numériques », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Cette décision audacieuse témoigne de notre engagement continu à proposer des contenus inédits et novateurs aux marques et aux consommateurs canadiens. En nous dotant ainsi des moyens d’offrir à la fois de la musique, des stations de radio et des balados à nos auditeurs, nous consoliderons notre position de fournisseur audio universel sur le marché canadien. » Jean-Marie Heimrath, président et chef de la direction de The Podcast Exchange, a ajouté : « Cet investissement stratégique soutiendra le plan de croissance des ventes de TPX, et nous permettra de nous lancer dans la production de contenu et l’expertise-conseil en 2020. »

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com .

Entreprise de Toronto fondée par Jean-Marie Heimrath et Jeff Ulster, TPX est le chef de file de la baladodiffusion au Canada. Le modèle d’affaires de TPX, qui regroupe expertise-conseil, coproduction, ventes publicitaires et licences de propriété intellectuelle, mise sur la création de partenariats profitables, au Canada et à l’international, pour produire un contenu de qualité, développer des auditoires fidèles et maximiser la rentabilité des investissements. Pour en savoir plus, visitez le www.thepodcastexchange.ca

