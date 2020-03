Meddelelse om ændring i storaktionærs aktiebesiddelse, jf. lov om kapitalmarkeder § 31.



I henhold til lov om kapitalmarkeder § 31 skal det hermed oplyses, at Jyske Bank A/S,

CVR-nr. 17616617, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, den 6. marts 2020, ejer 4.007.630 aktier á DKK 10 i Jyske Bank A/S, svarende til 5,17% af aktiekapitalen i Jyske Bank A/S.

Jf. selskabsmeddelelse nr. 14/2020 af 25. februar 2020, har bestyrelsen indstillet annullation af 3.651.372 stk. aktier á DKK 10 til den kommende generalforsamling den 24. marts 2020.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontaktperson: Simon Hagbart Madsen, tlf. +45 89 89 71 85.

