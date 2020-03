March 09, 2020 04:20 ET

Copenhagen, March 09, 2020



BI Management A/S er ikke i stand til at stille priser for de af selskabet administrerede UCITS og AIF’er.

BI Management A/S er p.t. ikke i stand til at stille kurser grundet markedsuro. Situationen overvåges løbende i takt med markedsudviklingen.

Det gælder

Investeringsforeningen BankInvest

Kapitalforeningen BankInvest Select

Værdipapirfonden BankInvest

BI Erhvervsejendomme A/S

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Investeringsforeningen Stonehenge

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Investeringsforeningen Nielsen Global Value i likvidation

Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Hvis der er spørgsmål, kontakt da Chef for Compliance og Risikostyring Martin Fjordlund Schmidt på telefon 77 30 90 6





Med venlig hilsen

BI Management A/S

Malene Ehrenskjöld

Direktør