March 10, 2020 04:21 ET

Med henvisning til tidligere udsendt meddelelse den 9. marts 2020 om suspension, kan det oplyses, at suspensionen nu er ophævet og fondene kan derfor handles på sædvanlig vis via Nasdaq Copenhagen A/S, jf. vedhæftede meddelelse.

Suspensionen er ophævet for følgende fonde:

ISIN Cur Afdeling Orderbook Code Cur DK0060188902 Danske Aktier KL BLKDA DK0060560167 Globale Aktier Akk. BLIGAA DK0060189041 Globale Aktier KL BLKGA DK0061143260 Danske Aktier Akk. BLKDKAA

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

Tage Fabrin-Brasted, direktør

