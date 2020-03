Herlev 10. marts 2020

Selskabsmeddelelse 9/2020





Storaktionærmeddelelse i henhold til § 30 & 38 i lov om kapitalmarkeder m.v.





På vegne af AHJ A/S, cvr.nr: 25516281, skal det hermed i henhold til § 30 & 38 i lov om kapitalmarkeder m.v. og bekendtgørelse om storaktionærer meddeles, at AHJ A/S's samlede aktiebeholdning i Scandinavian Investment Group A/S, efter gennemførslen af køb af 15.084.638 stk. aktier den 10. marts 2020, nu udgør 28.16% af aktiekapitalen og 28.16% af de samlede stemmerettigheder i Scandinavian Investment Group A/S.

Sælger er Klaus Zwisler samt Ralf Ole Villumsens og dennes kontrollerede selskab, Uniwill Invest 1 ApS.





På vegne af Klaus Zwisler, skal det hermed i henhold til § 30 & 38 i lov om kapitalmarkeder m.v. og bekendtgørelse om storaktionærer meddeles, at Klaus Zwisler's samlede aktiebeholdning i Scandinavian Investment Group A/S, efter gennemførslen af salg af aktier den 10. marts 2020, nu udgør 0,00 % af aktiekapitalen og 0,00 % af de samlede stemmerettigheder i Scandinavian Investment Group A/S.





På vegne af Ralf Ole Villumsen og dennes kontrollerede selskab, Uniwill Invest 1 ApS, skal det hermed i henhold til § 30 & 38 i lov om kapitalmarkeder m.v. og bekendtgørelse om storaktionærer meddeles, at Ralf Ole Villumsen og dennes kontrollerede selskab, Uniwill Invest 1 ApS's samlede aktiebeholdning i Scandinavian Investment Group A/S, efter gennemførslen af salg af aktier den 10. marts 2020, nu udgør 0,00 % af aktiekapitalen og 0,00 % af de samlede stemmerettigheder i Scandinavian Investment Group A/S.

Evt. spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Michael Hove på 28126609 eller mail mh@sca-invgroup.dk

