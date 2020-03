March 10, 2020 12:45 ET

Communiqué de presse –10 mars 2020 – 17h45

Assemblée Générale Mixte du 19 mars 2020

Les actionnaires de la société ARGAN sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le :

Jeudi 19 mars 2020 à 14 heures 30

Au siège social de la société ARGAN

21 rue Beffroy, 92200 Neuilly sur Seine

Dans le contexte actuel d’épidémie de coronavirus et de lutte contre sa propagation, et dans le prolongement du communiqué de presse de l’AMF du 6 mars 2020 relatif aux assemblées générales de sociétés cotées1, la société ARGAN rappelle à ses actionnaires qu’il leur est possible de voter à distance. Le vote à distance consiste soit en un vote par correspondance, soit en une procuration donnée à une personne de son choix ou au président de l’assemblée générale.

A cet effet, le formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que les informations ou documents relatifs à l’Assemblée Générale Mixte, peuvent être téléchargés sur le site Internet d’Argan, à l’adresse suivante : www.argan.fr, rubrique Espace Investisseurs / infos réglementées / Assemblées Générales.

Calendrier financier 2020 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1er avril : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020

1er juillet : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2020 10 juillet : Résultats semestriels 2020

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2019, son patrimoine représente 2,9 millions de m², se décomposant en 85 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 2,7 Mds€ et générant 140 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

Alexandre Dechaux – Relations presse

Tél : 01 53 32 84 79 / 07 62 72 71 15

1 https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/communique-de-presse-relatif-aux-assemblees-generales-de-societes-cotees







