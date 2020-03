Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 10 mars 2020





Assemblée Générale

Approbation de l’ensemble des résolutions

Carnet de commandes solide et long

L’Assemblée Générale de CATANA GROUP, qui s’est tenue le 27 février 2020, a approuvé à l’unanimité l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’Administration. Le détail de ces votes est disponible sur le site internet de la société www.catanagroup.com , rubrique investisseurs / informations réglementées / 2020 / Assemblée Générale.

Pour Olivier Poncin – PDG du Groupe : « l’Assemblée Générale du 27 février, entérine un exercice 2019 particulièrement dynamique qui s’inscrit dans la trajectoire de croissance forte et rentable de notre Groupe, plus que jamais portée par le succès de la gamme BALI, devenue désormais incontournable sur le marché mondial du catamaran. La qualité des votes reçus confirme ainsi l’enthousiasme croissant de tous nos actionnaires pour notre stratégie de développement combinant approfondissement de gammes et innovation d’usage au plus près des attentes des utilisateurs. Je les en remercie. »

La dynamique d’innovation et les nouveautés consolident un carnet de commandes long

A l’issue des grands salons européens, le marché des multicoques a confirmé sa bonne tenue, ce malgré un contexte économique international plus complexe. Sur cette toile de fond, le Groupe a poursuivi sa stratégie de développement par l’innovation et a apporté des nouvelles réponses aux besoins identifiés des consommateurs.

Fortement renforcé en 2019 avec l’arrivée du BALI 5.4 et du BALI 4.3 MOTORYACHT, le Groupe a présenté comme prévu le BALI CATSPACE au salon de Düsseldorf, le plus gros salon européen de l’année.

Le concept BALI étant déjà porteur de nombreuses innovations, en rupture avec la concurrence, le BALI CATSPACE marque une nouvelle étape dans cette philosophie avec une habilité hors norme pour un catamaran de cette taille (12 mètres). D’ailleurs, le marché plébiscite déjà cette nouveauté avec des prises de commandes importantes.

L’actualité du Groupe s’annonce encore riche dans les prochains mois puisque pas moins de trois nouveaux modèles seront dévoilés : Le BALI 4.8, le BALI 4.6 ainsi que le CATSPACE MOTORYACHT.

Le nouveau BALI 4.8 sera présenté en avant-première au prochain salon international des multicoques qui se tiendra du 15 au 19 avril 2020 où le Groupe exposera à cette occasion une grosse flotte. Les BALI 4.6 et BALI CATSPACE MOTORYACHT seront quant à eux exposés dans les salons d’automne 2020.

Cette dynamique de nouveautés, toujours plus innovantes, permet au Groupe de disposer depuis de nombreux mois d’un carnet de commandes très important.

A aujourd’hui, celui-ci permet d’ores et déjà de garantir une facturation de 100 M€ sur l’exercice en cours 2019/2020 confortant l’objectif de chiffre d’affaires du Groupe.

Ce carnet de commandes est également long puisque 57 M€ de commandes assorties d’acomptes sont d’ores et déjà positionnées sur l’exercice 2020/2021.

Le Groupe reste bien évidemment vigilant sur l’évolution de la crise sanitaire mondiale et ses éventuelles conséquences, mais il ne dispose pas d’éléments concrètement défavorables à ce stade.

La politique de nouveautés innovantes, le carnet de commandes déjà très fourni, la très grande flexibilité des outils de production et les fondamentaux financiers très solides tant sur le plan de la rentabilité que de la structure d’endettement, dotent déjà le Groupe d’atouts pour faire face sereinement à d’éventuels vents moins favorables.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 2nd trimestre 2019/2020 le 15 avril 2020

