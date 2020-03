BAIIA de 312,9 M$ pour l’exercice 2019, en hausse de 28,0 %



Résultat net de 163,1 M$ pour l’ensemble de l’exercice, en hausse de 18,5 %

Rachat de 1,8 million d’actions pour une contrepartie totale de 70,6 M$ en 2019

Situation financière solide; ratio de la dette à long terme sur le BAIIA de 1,9 x

Hausse de 7,1% du dividende trimestriel en espèces qui s’établit à 0,15 $ par action

MONTRÉAL, 11 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui les résultats financiers de son quatrième trimestre et de son exercice clos le 31 décembre 2019.

« Nous avons clos 2019 sur une bonne note avec une croissance des ventes et de la rentabilité, tant au quatrième trimestre que pour l’ensemble de l’exercice. Au quatrième trimestre, les ventes ont progressé de 1,6 %, tandis que pour l’ensemble de l’exercice, elles ont augmenté de 2,1 % pour atteindre 2,2 milliards de dollars, enregistrant ainsi une dix-neuvième année consécutive de croissance. La progression des ventes a contribué à l’amélioration du BAIIA, qui a augmenté de 28,0 % pour atteindre 312,9 millions de dollars, ce qui correspond à une marge du BAIIA de 14,4 % pour l’exercice 2019. Au cours de l’exercice, nous avons continué à privilégier une stratégie d’affectation équilibrée des capitaux axée sur la croissance et les rendements. Nous avons utilisé nos solides liquidités pour investir dans notre réseau, acquérir une installation de production clée de bois d’œuvre à usage résidentiel et remettre du capital aux actionnaires. Toujours en lien avec cette stratégie, nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui une hausse du dividende pour une seizième année consécutive, » a déclaré Éric Vachon, président et chef de la direction de Stella-Jones. « Notre situation financière solide nous procure la souplesse nécessaire pour poursuivre notre stratégie de croissance et créer encore davantage de valeur pour nos actionnaires. »

Faits saillants financiers

(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action et la marge) T4-19 T4-18 (2) Exercice

2019 Exercice

(1) Il s’agit d’une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable que l’on puisse la comparer avec des mesures du même type présentées par d’autres émetteurs. (2) Les résultats pour 2018 n’ont pas été retraités, comme l’y autorise IFRS 16.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2019

Le 1er janvier 2019, la Société a adopté de façon rétrospective IFRS 16, Contrats de location (« IFRS 16 »), mais elle n’a pas retraité les chiffres correspondants des périodes antérieures, comme l’y autorisent les dispositions transitoires spécifiques de la norme. L’application de cette nouvelle norme a donné lieu à l’ajout d’actifs au titre du droit d’utilisation et d’obligations locatives dans l’état consolidé de la situation financière. À partir du 1er janvier 2019, au lieu de frais de location, un amortissement des actifs au titre du droit d’utilisation et des charges financières liées aux obligations locatives sont comptabilisés dans l’état consolidé du résultat net. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Incidence des nouvelles normes et interprétations comptables » du rapport de gestion de la Société pour obtenir de plus amples renseignements.

Les ventes ont atteint 2 169,0 millions de dollars, en hausse de 45,1 millions de dollars par rapport aux ventes du précédent exercice. Si on exclut la contribution des acquisitions réalisées en 2018 de 11,6 millions de dollars ainsi que l’incidence positive de la conversion des devises de 41,9 millions de dollars, les ventes ont reculé de 8,4 millions de dollars, soit 0,4 %, en 2019. La hausse des prix de vente des poteaux destinés aux sociétés de services publics et des traverses de chemin de fer, ainsi que l’augmentation des volumes de produits industriels ont été contrebalancées par les reculs des ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel et des ventes de billots et de bois d’œuvre, ainsi que la baisse des expéditions de traverses de chemin de fer.

Poteaux destinés aux sociétés de services publics (35,9 % des ventes en 2019) : Les ventes ont augmenté pour atteindre 779,2 millions de dollars en 2019, en hausse de 7,5 % par rapport aux ventes réalisées lors du précédent exercice. Si on exclut la contribution des acquisitions réalisées en 2018 de 0,5 million de dollars et l’effet de conversion des devises de 17,3 millions de dollars, les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté de 36,4 millions de dollars, soit 5,0 %, en raison principalement d’une hausse des prix de vente. L’accroissement des volumes dans le sud-est des États-Unis et la vigueur globale de la demande générée par les programmes de remplacement ont été en grande partie contrebalancés par une baisse des volumes attribuable à une réduction de la demande pour les projets de poteaux de transmission par rapport à 2018.



Le résultat d’exploitation s’est élevé à 242,3 millions de dollars, soit 11,2 % des ventes, comparativement à 206,3 millions de dollars, ou 9,7 % des ventes lors du précédent exercice. Cette amélioration est principalement attribuable à la hausse des prix de vente des poteaux destinés aux sociétés de services publics et des traverses de chemin de fer qui a compensé en grande partie le recul des volumes dans nos deux principales catégories de produits et les coûts de production plus élevés pour les traverses de chemin de fer. Le résultat d’exploitation en 2019 a également bénéficié d’une diminution de la perte découlant de la réévaluation à la valeur du marché des contrats dérivés sur le diésel et le pétrole inscrit au poste « Autres pertes (gains), montant net ».

Le BAIIA a augmenté pour atteindre 312,9 millions de dollars, en hausse de 28,0 % par rapport à celui de 244,4 millions de dollars déclaré en 2018, ce qui correspond à une marge du BAIIA de 14,4 %. L’augmentation est essentiellement attribuable à un raffermissement des prix de vente et à l’incidence positive de l’adoption d’IFRS 16. Si on exclut l’incidence d’IFRS 16, le BAIIA a augmenté de 36,5 millions de dollars, soit 14,9 %, ce qui représente une marge de 12,9 %, comparativement à 11,5% en 2018.

Grâce à la forte croissance du résultat d’exploitation, le résultat net a augmenté de 18,5 % pour atteindre 163,1 millions de dollars, soit 2,37 $ par action diluée, comparativement au résultat net de 137,6 millions de dollars, ou 1,98 $ par action, obtenu un an plus tôt. Le résultat par action a bénéficié de l’impact positif du rachat d’actions aux termes de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société.

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Les ventes réalisées au quatrième trimestre de 2019 se sont élevées à 439,9 millions de dollars, comparativement à des ventes de 432,8 millions de dollars lors de la même période en 2018. Si on exclut l’effet de conversion résultant des fluctuations de la valeur du dollar US, les ventes ont augmenté de 4,4 millions de dollars.

Poteaux destinés aux sociétés de services publics : Les ventes se sont chiffrées à 190,9 millions de dollars, en légère baisse par rapport aux ventes de 192,0 millions de dollars comptabilisées au quatrième trimestre de l’exercice 2018. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes ont fléchi de 1,5 % alors que la hausse des prix de vente a été plus que contrebalancée par une baisse des volumes attribuable en grande partie au nombre plus élevé de projets ayant nécessité des poteaux de transmission lors de la même période l’an dernier.



: Les ventes se sont chiffrées à 190,9 millions de dollars, en légère baisse par rapport aux ventes de 192,0 millions de dollars comptabilisées au quatrième trimestre de l’exercice 2018. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes ont fléchi de 1,5 % alors que la hausse des prix de vente a été plus que contrebalancée par une baisse des volumes attribuable en grande partie au nombre plus élevé de projets ayant nécessité des poteaux de transmission lors de la même période l’an dernier. Traverses de chemin de fer : Les ventes ont augmenté pour s’établir à 131,3 millions de dollars, en hausse de 3,4 % par rapport aux ventes de 127,0 millions de dollars réalisées lors du précédent exercice. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer ont enregistré une progression de 3,1 % grâce à la hausse des prix de vente, en partie contrebalancée par une baisse de volumes réalisés auprès des clients autres que les exploitants de chemins de fer de catégorie 1.



: Les ventes ont augmenté pour s’établir à 131,3 millions de dollars, en hausse de 3,4 % par rapport aux ventes de 127,0 millions de dollars réalisées lors du précédent exercice. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer ont enregistré une progression de 3,1 % grâce à la hausse des prix de vente, en partie contrebalancée par une baisse de volumes réalisés auprès des clients autres que les exploitants de chemins de fer de catégorie 1. Bois d’œuvre à usage résidentiel : Les ventes ont totalisé 61,1 millions de dollars, soit un niveau relativement inchangé par rapport aux ventes de 60,3 millions de dollars réalisées lors de la même période l’an dernier. L’accroissement des volumes de vente a été en grande partie contrebalancé par une baisse des prix du bois d’œuvre sur le marché.



: Les ventes ont totalisé 61,1 millions de dollars, soit un niveau relativement inchangé par rapport aux ventes de 60,3 millions de dollars réalisées lors de la même période l’an dernier. L’accroissement des volumes de vente a été en grande partie contrebalancé par une baisse des prix du bois d’œuvre sur le marché. Produits industriels : Les ventes se sont élevées à 26,3 millions de dollars, en hausse de 3,2 millions de dollars par rapport aux ventes de 23,1 millions de dollars réalisées lors de la période correspondante un an plus tôt. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes ont augmenté de 13,0 % en raison d’une hausse des volumes de produits destinés au secteur ferroviaire.



: Les ventes se sont élevées à 26,3 millions de dollars, en hausse de 3,2 millions de dollars par rapport aux ventes de 23,1 millions de dollars réalisées lors de la période correspondante un an plus tôt. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes ont augmenté de 13,0 % en raison d’une hausse des volumes de produits destinés au secteur ferroviaire. Billots et bois d’œuvre : Les ventes se sont chiffrées à 30,3 millions de dollars au quatrième trimestre, soit un niveau comparable à celui de la même période l’an dernier.

Le résultat d’exploitation a augmenté pour atteindre 41,4 millions de dollars, soit 9,4 % des ventes, comparativement à 31,8 millions de dollars, ou 7,4 % des ventes, lors de la même période du précédent exercice. Au quatrième trimestre de 2019, le résultat d’exploitation a bénéficié d’une amélioration des prix de vente par rapport à la même période l’an dernier et d’une diminution de la perte découlant de la réévaluation à la valeur du marché des contrats dérivés sur le diésel et le pétrole. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par une baisse des volumes de poteaux destinés aux sociétés de services publics et une hausse des coûts de production, principalement pour les traverses de chemin de fer. Le BAIIA s’est amélioré de 17,0 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre de l’exercice précédent.

Le résultat net a augmenté de 26,0 % pour atteindre 27,7 millions de dollars, soit 0,41 $ par action diluée, comparativement à un résultat net de 20,6 millions de dollars, ou 0,30 $ par action diluée, l’an dernier.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES EN CAPITAL ROBUSTES

Les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation de la Société se sont élevés à 89,9 millions de dollars en 2019, en dépit de l’augmentation importante des stocks de bois non traité compte tenue de l’amélioration de l’offre de traverses de chemin de fer non traitées et en prévision d’une croissance des ventes en 2020. Jumelées aux emprunts supplémentaires effectués en vertu de ses facilités de crédit syndiquées de 126,0 millions de dollars, la Société a utilisé ses liquidités pour investir 65,8 millions de dollars dans les dépenses en immobilisations, y compris l’acquisition des actifs de Shelburne Wood Protection Ltd, ainsi que pour racheter des actions pour une contrepartie totale de 70,6 millions de dollars et verser des dividendes d’un montant de 38,5 millions de dollars. Au 31 décembre 2019, la dette à long terme de la Société s’élevait à 604,9 millions de dollars et le ratio de la dette à long terme sur le BAIIA demeurait peu élevé à 1,9 x.

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS (« OPR »)

En 2019, le nombre total d’actions ordinaires rachetées aux fins d’annulation aux termes de l’OPR 2018-2019, qui a pris fin le 20 décembre 2019, s’est élevé à 1 836 250 actions, à un prix moyen de 38,47 $ par action, pour une contrepartie totale de 70,6 millions de dollars.

HAUSSE DE 7,1 % DU DIVIDENDE TRIMESTRIEL QUI EST PORTÉ À 0,15 $ PAR ACTION

Le 10 mars 2020, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,15 $ par action, ce qui représente une hausse de 7,1 % par rapport au précédent dividende trimestriel, sur les actions ordinaires en circulation de la Société, payable le 24 avril 2020 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la clôture des affaires le 3 avril 2020. Il s’agit d’un dividende admissible.

MISE À JOUR SUR LE PENTACHLOROPHÉNOL

La Société a confirmé qu'elle avait cessé de prendre des mesures actives pour produire du pentachlorophénol et qu'elle entend continuer à travailler avec ses clients pour offrir une variété de solutions de conservation pour le traitement du bois des poteaux destinés aux sociétés de services public.

PERSPECTIVES

Sur la base des hypothèses que les conditions économiques actuelles ainsi que celles du marché se stabilisent et que les devises et les prix des matières premières demeurent comparables à ceux de l’exercice précédent, la Société anticipe une progression de ses ventes d’un exercice sur l’autre, stimulée principalement par l’accroissement de la portée de la Société sur les marchés des poteaux destinés aux sociétés de services publics, des traverses de chemin de fer et du bois d’œuvre à usage résidentiel. La croissance des ventes devrait entraîner une amélioration des marges d’exploitation. Par conséquent, nonobstant toutes acquisitions éventuelles, le BAIIA prévu pour l’exercice 2020 devrait s’établir dans une fourchette comprise entre 320,0 et 345,0 millions de dollars, comparativement au BAIIA de 312,9 millions de dollars en 2019. Pour de plus amples renseignements concernant chacune des catégories de produits, veuillez consulter le rapport de gestion de la Société.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le BAIIA (le résultat d’exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d’utilisation et des immobilisations incorporelles), le résultat d’exploitation et les marges d’exploitation sont des mesures financières qui n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d’autres émetteurs. La direction considère toutefois que ces mesures non conformes aux IFRS constituent de l’information utile pour les investisseurs avertis relativement aux résultats d’exploitation, à la situation financière et aux flux de trésorerie de la Société puisqu’elles fournissent des mesures additionnelles de sa performance. Veuillez consulter la section traitant des mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer nord-américains, ainsi que des poteaux aux sociétés de services publics d’électricité et aux entreprises de télécommunications à l’échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d’œuvre à usage résidentiel et des accessoires qu’elle distribue auprès des détaillants en vue d’applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l’exception de l’information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l’information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, les fluctuations des résultats trimestriels, l’évolution de la demande pour les produits et services de la Société, l’incidence de la concurrence sur les prix, la capacité de la Société à se procurer les capitaux nécessaires à la réalisation d’acquisitions ainsi que les tendances générales du marché ou les changements de la conjoncture économique. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels.

Avis aux lecteurs : Les états financiers consolidés audités de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et les états financiers condensés consolidés intermédiaires non audités du quatrième trimestre clos le 31 décembre 2019, ainsi que le rapport de gestion, peuvent être consultés sur le site Web de Stella-Jones au www.stella-jones.com