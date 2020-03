GROUPE GUILLIN

Communiqué de presse

Ornans, le 11 mars 2020





Groupe Guillin acquiert la société suisse THERMOFLEX SA





Leader Européen en solution d’emballages alimentaires et en matériels associés, Groupe Guillin annonce que sa filiale suisse Transalpack SA a signé ce jour l’acquisition de 67% des titres de la société Thermoflex SA.

Thermoflex SA est une société spécialisée dans la distribution d’emballages alimentaires en tout matériau (plastique, carton, pulpe, bois …) sur l’ensemble du marché suisse à destination principalement des acteurs des métiers de bouche. Elle réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 12MCHF.

« En tant que partenaire historique, c’est tout naturellement que Thermoflex rejoint notre groupe avec pour objectif stratégique d’accélérer notre développement sur ce marché à forts potentiels de croissance, déclare Sophie Guillin, Directeur Général du Groupe Guillin. Cette acquisition stratégique nous permet ainsi de nous implanter de manière déterminante en Suisse et de disposer d’une structure reconnue pour porter nos ambitions. »

« Les équipes de Thermoflex s’associent totalement au projet de développement de l’entreprise qui marque pour nous tous le début d’une nouvelle étape. Nous rejoignons un groupe dynamique, innovant et performant qui a la volonté de renforcer sa présence sur notre marché suisse en s’impliquant localement ; c'est une évolution passionnante pour l'entreprise et ses salariés » indique Philippe Besson, président de Thermoflex SA.

A propos de Groupe Guillin :

Groupe familial français créé en 1972, le Groupe GUILLIN est le leader européen des solutions d’emballages alimentaires.

Le Groupe GUILLIN est au quotidien l’interlocuteur privilégié de ses clients qu’ils interviennent dans les métiers de bouche, l’industrie agroalimentaire, les fruits et légumes ou la restauration collective. Présent commercialement dans plus de 70 pays, le Groupe innove sans cesse pour offrir à ses clients un service irréprochable et la plus large gamme du marché avec plus de 12 000 références de produits disponibles sur stock.

L’économie circulaire, l’écoconception et l’utilisation de matière première recyclée et recyclables des emballages mis sur le marché font partie des préoccupations historiques du Groupe et constituent au quotidien un engagement prioritaire pour nos 2700 collaborateurs.

Encourageant l’esprit d’équipe, l’excellence, le respect, l’ouverture au progrès et la performance, Groupe GUILLIN, coté sur Euronext Growth a réalisé un chiffre d’affaires de 612M€.

